EVOtools-Anbindung zum CAM-System hyperMILL®

Der Softwarehersteller EVO Informationssysteme und die OPEN MIND Technologies AG, Hersteller von CAM/CAD-Systemen kooperieren, um Anwendern eine Lösung zur Verfügung zu stellen, damit Werkzeugdaten dynamisch aus der Werkzeugdatenbank direkt in das CAM-System hyperMILL® eingelesen werden können.

Der Softwarehersteller EVO Informationssysteme und die OPEN MIND Technologies AG, Hersteller von CAM/CAD-Systemen kooperieren, um Anwendern eine Lösung zur Verfügung zu stellen, damit Werkzeugdaten dynamisch aus der Werkzeugdatenbank direkt in das CAM-System hyperMILL® eingelesen werden können.



In der Werkzeugdatenbank EVOtools steht dem CAM-Programmierer das gesamte Werkzeug-Know-how bei der Auswahl geeigneter Komplettwerkzeuge zur Verfügung. Die Möglichkeiten der EVO-Software reichen von der Werkzeugauswahl bis zur Verfügbarkeitsprüfung der Komplettwerkzeuge an der Maschine oder einem Lagerort. Der Anwender kann somit einfacher und schneller entscheiden welches Werkzeug er für die anstehende Bearbeitungsaufgabe einsetzt.



Nach der Werkzeugauswahl in der Werkzeugdatenbank werden die Daten über ein neutrales Austauschformat exportiert und in das CAM-System hyperMILL® importiert. Nach dem automatischen Einlesen stehen dem Anwender alle Werkzeuginformationen zur CAM-Programmierung bereit.



Die Zusammenarbeit der Unternehmen hat zu einer schnellen und technisch eleganten Datenverbindung zwischen den beiden Softwarelösungen geführt. Durch die zentrale Werkzeugdatenbank ist die Erfassung und Pflege der Werkzeugdaten lediglich an einer Stelle erforderlich, wodurch die Fehlerquelle beim mehrfachen Erfassen der Werkzeugmerkmale entfällt. Darüber hinaus wird Zeit eingespart.







Die EVO Informationssysteme GmbH ist der führende deutsche Hersteller von Industriesoftware für die Metallverarbeitung mit einem einzigartigen Softwarespektrum.

EVO bietet ausgereifte, zukunftsweisende, integrative Lösungen für den vernetzten und digitalen Informations- und Datenfluss bis in die Werkzeugmaschine.



Zur Kernkompetenz von EVO zählen datenbankbasierte Informationssysteme, die Daten und Informationen aus verschiedensten Systemen bündeln.



Für die herausragenden Innovationsleitungen wurde EVO mehrfach auf Bundes- und Landesebene ausgezeichnet.



EVO-Software ist schnell verständlich und vielfältig in den Möglichkeiten.

Die EVO Informationssysteme GmbH ist einer der führenden Hersteller ganzheitlich betrachteter, integrativer Industriesoftware.



