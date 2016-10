Deal of the Week: Mega Angebot Raspberry Ketones GN ab 4,90€ - AUSVERKAUF!!!

GN Raspberry Ketones - Das hocheffektive völlig natürliche und gesunde Fettabbau Produkt für den gesundheitsbewussten Anwender, der auf unnötige Stimulanzien und alle potentiell gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffe verzichten möchte!



(firmenpresse) - GN Raspberry Ketones - Das hocheffektive völlig natürliche und gesunde Fettabbau Produkt für den gesundheitsbewussten Anwender



Produkt Highlights:



Anregung der Lipolyse (Freisetzung von Fett aus den Fettzellen)

Gesteigerte Verbrennung von Fettsäuren zum Zweck der Energieversorgung des Körpers

Reduzierung der Einlagerung von Fett in die Fettzellen

Aktive Hemmung des Aufbaus von Körperfett

Anregung der Stoffwechselrate für einen gesteigerten Kalorienverbrauch

Anregung der Thermogenese

Gesteigerter Energieverbrauch und mehr verbrannte Kalorien

Hemmung der Aufnahme von Nahrungsfetten im Darm

Hemmung der Aufnahme von Kohlenhydraten aus der Nahrung

Reduzierung des Anstiegs der Insulinspiegel nach den Mahlzeiten

Weniger Hunger durch geringere Schwankungen der Blutzuckerspiegel

Schonung der Glykogenspeicher der Muskulatur

Mehr Energie für intensivere Trainingseinheiten ohne unnötige anregende Wirkung

Zahlreiche zusätzliche Gesundheitsvorzüge

600 mg Raspberry Ketone pro Portion

Enthält nur geringe Mengen an natürlichem Koffein und keine weiteren Stimulanzien

Keine unerwünschte Auswirkung auf das Herz-Kreislauf System

Extra hohe Dosierung der aktiven Inhaltsstoffe

Enthält ausschließlich natürliche Inhaltsstoffe



Genetic Nutrition Laboratories Raspberry Ketones ist ein innovatives Fettabbau Produkt, das speziell für gesundheitsbewusste Diätende entwickelt wurde, denen es wichtig ist, ausschließlich gesunde Inhaltsstoffe zu verwenden, die völlig frei von unerwünschten möglichen Nebenwirkungen sind.

Eine weitere Zielgruppe, auf die wir uns bei der Entwicklung dieses Produkts konzentriert haben, sind all diejenigen, die empfindlich auf Stimulanzien reagieren oder die aus Gesundheitsgründen oder anderen Gründen bewusst auf unnötige Stimulanzien verzichten möchten. Aus diesem Grund enthält Genetic Nutrition Raspberry Ketones außer den geringen Mengen an Koffein, die natürlich im verwendeten Extrakt aus grünen Kaffeebohnen vorkommen, keine weiteren zugesetzten Stimulanzien oder sonstige anregende Inhaltsstoffe. Dies hat zur Folge, dass die meisten Anwender dieses Produkt auch später am Tag einnehmen können, ohne sich Gedanken über Probleme beim Einschlafen machen zu müssen.



Die meisten anderen Supplementhersteller und auch viele Supplementexperten wären der Ansicht gewesen, dass es unmöglich ist, ein effektives Fettabbauprodukt zu schaffen, das nahezu frei von Stimulanzien ist, doch wir bei Genetic Nutrition haben uns dieser Herausforderung gestellt und dem Rest der Welt gezeigt, was man mit Hilfe wissenschaftlicher Forschung und der Verwendung der richtigen natürlichen Inhaltsstoffe mit wissenschaftlich bewiesener Wirkung erreichen kann.

Das Ergebnis unserer Anstrengungen war Genetic Nutrition Raspberry Ketones – ein Produkt, das mit GN Raspberry Ketones (Himbeerketone) und einem innovativen Extrakt aus grünen Kaffeebohnen nur zwei völlig natürliche Inhaltsstoffe ohne gesundheitsschädliche Nebenwirkungen enthält, die aufgrund ihrer hohen Dosierung und ihres innovativen Zusammenspiels viele stimulanzienbasierte Fettabbauprodukte alt aussehen lassen.

Während andere Hersteller häufig nur Alibimengen von Raspberry Ketonen zu ihren Produkten hinzufügen, da es sich hierbei um einen sehr teuren Inhaltsstoff handelt, liefert Ihnen eine Portion GN Raspberry Ketones ganze 600 mg Raspberry Ketone.



Wie wirkt Genetic Nutrition Raspberry Ketones?



Die in Genetic Nutrition Raspberry Ketones enthaltenen Inhaltsstoffe fördern einen erfolgreichen Fettabbau über eine ganze Reihe unterschiedlicher Mechanismen, die neben einer aktiven Unterstützung des Abbaus von Köperfett auch Aspekte wie eine Reduzierung des Hungers, den Schutz der Muskelmasse vor einem diätbedingten Abbau und eine Aufrechterhaltung der Trainingsleistung trotz reduzierter Kalorienzufuhr umfassen. Jeder, der bereits eine Diät durchgeführt hat, wird wissen, wie wichtig es ist, auch diese Aspekte zu adressieren, denn was nützt die beste Diät, wenn man zwar Fett verliert aber gleichzeitig auch Muskelmasse und Kraft? Und wie erfolgreich kann eine Diät sein, wenn man tagaus, tagein mit Hunger und Appetit zu kämpfen hat?



Doch genug des allgemeinen Geredes. Kommen wir zu den harten Fakten und betrachten wir die wissenschaftlich belegten Mechanismen, durch die Genetic Nutrition Raspberry Ketones jede Diät zu einer erfolgreichen Diät machen wird:



Anregung der Stoffwechselrate



Die Höhe der Stoffwechselrate ist dafür verantwortlich, wie viele Kalorien der Körper im Ruhezustand und während körperlicher Aktivitäten verbrennt. Je höher die Stoffwechselrate ausfällt, desto mehr Kalorien werden Sie pro Tag verbrauchen und desto mehr Fett werden Sie verlieren. Sowohl die in Genetic Nutrition enthaltenen Raspberry Ketone als auch das enthaltene Extrakt aus grünen Kaffeebohnen regen die Stoffwechselrate an und erhöhen so den Kalorienverbrauch.



Anregung der Thermogenese



Die oben erwähnte Anregung der Stoffwechselrate beruht unter anderem auf einer Anregung der Thermogenese. Die Thermogenese ist der Prozess der Wärmeproduktion im Körper und um Wärme zu produzieren, muss der Körper zusätzliche Kalorien verbrennen.



Eine Anregung der Thermogenese ist auch deshalb wichtig, weil der Körper im Verlauf einer Diät durch evolutionsbedingte Mechanismen versucht Energie zu sparen, um sich vor einem Verhungern zu schützen. Einer dieser Mechanismen, der für die gefürchtete Stagnation der Diätfortschritte nach einigen Wochen der Diät verantwortlich ist, ist eine Reduzierung der Thermogenese bzw. der Wärmeproduktion. Da die Inhaltsstoffe von Genetic Nutrition Raspberry Ketones die Thermogenese anregen, können sie hierdurch einer Stagnation der Diätfortschritte effektiv entgegenwirken.



Anregung der Lipolyse



Die Lipolyse ist der Prozess, durch den in Fettzellen gespeichertes Fett in einzelne Fettsäuren aufgespaltet wird, die anschließend zum Zweck der Verbrennung in den Blutkreislauf freigesetzt werden. Die in Genetic Nutrition Raspberry Ketones enthaltenen Inhaltsstoffe sind dazu in der Lage, die Lipolyse anzuregen und so die Mengen an Fettsäuren, die aus den Fettzellen zum Zweck der Verbrennung freigesetzt werden, zu erhöhen. Dies ist wichtig, da der Körper im Rahmen eines Kaloriendefizits auf Muskelprotein zurückgreifen wird, wenn ihm nicht genügend freie Fettsäuren zum Zweck der Energieversorgung zur Verfügung stehen.



Anregung der Beta Oxidation



Die Freisetzung von Fettsäuren durch eine Anregung der Lipolyse ist nur eine Seite der Medaille, da einmal freigesetzte Fettsäuren, wenn sie nicht bald nach ihrer Freisetzung durch die so genannte Beta Oxidation zum Zweck der Energiegewinnung verbrannt werden, vom Körper einfach wieder in Form von Körperfett in den Fettzellen eingelagert werden.



An dieser Stelle kommen die Inhaltsstoffe von GN Raspberry Ketones ins Spiel, da sie die Beta Oxidation – die Verbrennung von Fettsäuren zum Zweck der Energieversorgung – deutlich steigern, was zur Folge hat, dass mehr unerwünschtes Körperfett verbrannt wird und das Muskelprotein sowie die Glykogenreserven der Muskeln geschont werden.



Hemmung des Aufbaus von Körperfett



Die in Genetic Nutrition Raspberry Ketones enthaltenen Inhaltsstoffe wirken einem Aufbau von Körperfett aktiv entgegen. Dies ist nicht nur an den Tagen von Vorteil, an denen Sie mehr Kalorien zu sich nehmen, als Sie verbrauchen. Auf- und Abbau von Körperfett sind kontinuierliche Prozesse und auch während eines Tages mit einem Kaloriendefizit wird der Körper nach größeren Mahlzeiten einen Teil der zugeführten Kalorien erst einmal als Körperfett speichern, auch wenn er später am Tag wieder Fett zum Zweck der Energieversorgung verwenden wird. Somit wird eine aktive Hemmung der Einlagerung von Fett in die Fettzellen die Diätfortschritte auch an „echten“ Diättagen unterstützen.



Hemmung der Aufnahme von Fett und Kohlenhydraten aus der Nahrung



Die in Genetic Nutrition Raspberry Ketones enthaltenen Inhaltsstoffe können als so genannte Kohlenhydrat- und Fettblocker agieren, da sie bestimmte Enzyme blockieren, die notwendig sind, um über die Nahrung zugeführte Kohlenhydrate und Fette in Bestandteile aufzuspalten, die vom Körper über den Darm aufgenommen werden können. Dies hat zur Folge, dass ein Teil der über die Nahrung zugeführten Kohlenhydrate und Fette unverdaut wieder ausgeschieden werden. Mit anderen Worten ausgedrückt können Sie mit Hilfe von Genetic Nutrition Raspberry Ketones mehr essen und trotzdem abnehmen oder bei gleicher Kalorienzufuhr schneller als ohne Genetic Nutrition Raspberry Ketones abnehmen. Wenn das nicht der Traum eines jeden Diätenden ist…



Reduzierung von Hunger und Appetit durch eine Aufrechterhaltung stabiler Blutzuckerspiegel



Die in Genetic Nutrition Raspberry Ketones enthaltenen Inhaltsstoffe helfen dabei, stabile Blutzuckerspiegel aufrecht zu erhalten und Schwankungen der Blutzuckerspiegel entgegen zu wirken. Dies ist während einer Diät aus mehreren Gründen wichtig.



Der offensichtlichste Grund ist der, dass starke Schwankungen der Blutzuckerspiegel in der Regel mit Hunger und den gefürchteten Heißhungerattacken auf Kohlenhydrate und Süßigkeiten einhergehen. Jeder, der schon einmal eine Diät durchgeführt hat, wird bestätigen können, dass Hunger der schlimmste Feind einer jeden erfolgreichen Diät ist. Wissenschaftlichen Untersuchungen zufolge ist ständiger Hunger der mit Abstand häufigste Grund für einen vorzeitigen Diätabbruch.

Doch stabile Blutzuckerspiegel sind noch aus einem anderen Grund während einer Diät sehr wichtig. Schwankungen der Blutzuckerspiegel resultieren in einer verstärkten Insulinausschüttung und Insulin fördert die Einlagerung von Nahrungskalorien in Form von Körperfett. Doch das ist noch nicht alles. Zusätzlich hierzu beendet eine Insulinausschüttung die als Lipolyse bezeichnete Freisetzung von Fettsäuren aus den Fettzellen. Mit anderen Worten ausgedrückt resultiert eine Insulinausschüttung in einem sofortigen Stopp der Verbrennung von Körperfett.



Aufrechterhaltung oder Steigerung der Trainingsleistung



In der Regel leidet die Trainingsintensität während jeder kalorienreduzierten Diät mehr oder weniger stark, was häufig in einem deutlichen Einbruch der sportlichen Leistungsfähigkeit resultiert. Neben einer potentiell reduzierten sportlichen Leistungsfähigkeit hat eine schlechtere Trainingsleistung häufig auch einen schlechteren Schutz der Muskelmasse vor einem diätbedingten Abbau zur Folge, da nur intensive Muskelanstrengungen den Körper daran hindern können, energiehungriges Muskelgewebe zum Schutz vor einem drohenden Verhungern abzubauen.



Die in Genetic Nutrition Raspberry Kertones enthaltenen Inhaltsstoffe sind dazu in der Lage, die Trainingsleistung während einer kalorienreduzierten Diät aufrecht zu erhalten. Diese Wirkung beruht nicht wie bei den meisten anderen Fatburnern auf der anregenden Wirkung von Stimulanzien, sondern einer gezielten Schonung der Glykogenreserven des Körpers durch eine signifikant gesteigerte Verwendung von Körperfett als Energiequelle während des Trainings. Hierdurch werden die wichtigen Energiereserven der Muskeln geschont, was zur Folge hat, dass Sie länger und intensiver trainieren können, bevor die Erschöpfung eintritt, während gleichzeitig mehr unerwünschtes Körperfett abgebaut wird.



Schonung des Muskelproteins und Aufrechterhaltung der Muskelmasse



Die durch die in Genetic Nutrition Raspberry Ketones enthaltenen Inhaltsstoffe bewirkte verstärkte Verwendung von Körperfett zum Zweck der Energieversorgung des Körpers hat zur Folge, dass der Körper im Rahmen eines Kaloriendefizits nicht auf Muskelprotein zurückgreifen muss, um seinen Energiebedarf zu decken.



Ein weiterer Faktor, der einem Abbau von Muskelprotein entgegen wirkt, ist die bereits erwähnte Aufrechterhaltung einer hohen Trainingsintensität mit Hilfe von Genetic Nutrition Raspberry Ketones. Wenn Sie hart trainieren, dann signalisiert dies dem Körper, dass er die vorhandene Muskelmasse dringend benötigt, um die an ihn gestellten Anforderungen bewältigen zu können und er es sich nicht leisten kann, auch nur ein Gramm Muskeln abzubauen.

All dies hat zur Folge, dass Sie während Ihrer Diät durch die Unterstützung von Genetic Nutrition Raspberry Ketones keine Muskelmasse verlieren werden, wie dies ansonsten häufig während einer Diät der Fall ist.



Zusätzliche Gesundheitsvorzüge



Das in Genetic Nutrition Raspberry Ketones enthaltene Extrakt aus grünen Kaffeebohnen ist – wie alle Sorten von Kaffee – reich an Polyphenolen und Antioxidantien (18), wobei der Gehalt dieser gesundheitsfördernden Inhaltsstoffe bei ungeröstetem grünen Kaffee noch höher als bei geröstetem Kaffee ausfällt, da ein Teil dieser Verbindungen während der Röstung zerstört werden.

Antioxidantien neutralisieren im Körper reaktive Sauerstoffspezies, die besser unter dem Begriff freie Radikale bekannt sind. Freie Radikale können die Zellen des Körpers beschädigen und werden unter anderem für den Alterungsprozess verantwortlich gemacht. Darüber hinaus fördern sie die Entwicklung von Gesundheitsproblemen wie Krebs, Herzkrankheiten, Alzheimer und vielen weiteren.

Freie Radikale entstehen im Rahmen natürlicher Stoffwechselprozesse im Körper und die Produktion dieser unerwünschten Stoffwechselnebenprodukte wird durch Stress und starke körperliche Anstrengungen weiter gesteigert. Aus diesem Grund ist eine ausreichende Versorgung mit Antioxidantien für Sportler besonders wichtig.

Darüber hinaus gibt es eine Studie, die Hinweise darauf liefert, dass ein Extrakt aus grünen Kaffeebohnen bei einigen Menschen dazu in der Lage zu sein scheint, einen erhöhten Blutdruck zu senken.



Die Inhaltsstoffe von Genetic Nutrition Laboratories Raspberry Ketones:



In den folgenden Abschnitten werden wir näher auf die aktiven Inhaltsstoffe von Genetic Nutrition Raspberry Ketones eingehen und Ihnen zeigen, was die Wissenschaft zu diesen Wirkstoffen zu sagen hat:



Raspberry Ketone (Himbeerketone)



Raspberry Ketone – auf Deutsch Himbeerketone – stellen eine natürlich in Himbeeren vorkommende Verbindung dar, die für den süßen Geruch und das Aroma von Himbeeren verantwortlich ist. Raspberry Ketone, die auch unter der chemischen Bezeichnung 4-(4-hydroxylphenyl) butan-2-one bekannt sind, ähneln von ihrer Struktur her sowohl dem in Citrus Autrantium enthaltenen Synephrin als auch Capsaicin und scheinen in der Praxis auch ähnliche Wirkungen zu besitzen.



Ähnlich wie Synephrin und Capsaicin besitzen Rasberry Ketone eine thermogene Wirkung und können die Stoffwechselrate erhöhen, wobei die thermogene Wirkung von Raspberry Ketonen der von Capsaicin sogar überlegen sein dürfte. Darüber hinaus können Raspberry Ketone den Appetit positiv beeinflussen. Mit anderen Worten ausgedrückt bedeutet dies, dass Raspberry Ketone den Kalorienverbrauch erhöhen und gleichzeitig die Kalorienzufuhr durch eine Reduzierung des Appetits senken, was letztendlich in einem Fettabbau und einer Reduzierung des Körpergewichts resultiert.

Die positive Wirkung von Raspberry Ketonen auf den Fettabbau dürfte wissenschaftlichen Untersuchungen zufolge unter anderem auf einer Norepinephrin induzierten Erhöhung der Lipolyse beruhen (1, 2). Die Lipolyse ist der Prozess, durch den in den Fettzellen gespeichertes Fett in einzelne Fettsäuren aufgebrochen wird, welche anschließend zum Zweck der Verbrennung in den Blutkreislauf freigesetzt werden. Zusätzlich hierzu steigern Raspberry Ketone die Expression des Hormons Adiponectin, welches für den Katabolismus (Abbau) von Fettsäuren verantwortlich ist.

Interessanterweise erhöhen Raspberry Ketone nicht nur die Freisetzung von Fettsäuren, sondern auch deren Verbrennung zum Zweck der Energieversorgung des Körpers (2). Dies ist wichtig, da einmal freigesetzte Fettsäuren, wenn sie nicht verbrannt werden, leicht wieder in Form von Fett in den Fettzellen gespeichert werden können.

Ein positiver Nebeneffekt der gesteigerten Verbrennung von Körperfett ist eine gesteigerte Energie, von der Sie während einer Diät, die häufig mit einem Mangel an Energie und Leistungsfähigkeit in Verbindung steht, profitieren können.

Zusätzlich hierzu vermuten Wissenschaftler, dass eine durch die gesteigerte Lipolyse erhöhte Freisetzung von Glyzerin die Translokation der hormonsensitiven Lipase in den Fettzellen erhöhen könnte, was in einer Zunahme an braunem Fettgewebe resultieren könnte. Braunes Fettgewebe ist dafür bekannt, dass es die Thermogenese und die Verbrennung von Körperfett erhöht und sollte nicht mit dem unerwünschten weißen Fettgewebe verwechselt werden.

Neben einer Steigerung der Verbrennung von Körperfett scheinen Raspberry Ketone Studien zufolge außerdem durch eine Erhöhung der Spiegel der hormonsensitiven Lipase in den Fettzellen einer Fettspeicherung entgegen zu wirken. Im Rahmen von mit Ratten durchgeführten Untersuchungen konnten Raspberry Ketone bei Tieren, die mit fettreichem Futter gefüttert wurden, sowohl die Entwicklung von Übergewicht als auch einen Anstieg der Blutfettwerte nach fettreichen Mahlzeiten verhindern.

Raspberry Ketone sind frei von Nebenwirkungen. Da es sich bei Raspberry Ketonen nicht um Stimulanzien handelt, sind außerdem negative Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf System ausgeschlossen.



Extrakt aus grünen Kaffeebohnen (standardisiert auf 50% Chlorsäure)



Der bekannteste Inhaltsstoff von grünem Kaffee ist das in Kaffeebohnen natürlich vorkommende Koffein. Koffein ist für seine anregende Wirkung auf die Stoffwechselrate und den hiermit in Verbindung stehenden erhöhten Kalorienverbrauch bekannt (13). Im Vergleich zu anderen auf dem Markt erhältlichen Fatburnern fällt die in Genetic Nutrition Raspberry Ketones enthaltene Menge an Koffein deutlich geringer aus, was den Vorteil mit sich bringt, dass Genetic Nutrition Raspberry Ketones keine stark anregende Wirkung besitzt, die von Menschen, die empfindlich auf Koffein reagieren, als unangenehm empfunden würde und in Schlafproblemen resultieren könnte, wenn die Einnahme zu spät am Tag erfolgt.



Doch auch wenn das in Genetic Nutrition Raspberry Ketones enthaltene Extrakt aus grünen Kaffeebohnen keine stark ausgeprägte anregende Wirkung besitzt, ist die enthaltene Menge an natürlichem Koffein völlig ausreichend, um auf mehreren Wegen den Fettabbau zu unterstützen. Koffein erhöht sowohl im Ruhezustand als auch während körperlichen Aktivitäten die Menge an Fettsäuren, die zum Zweck der Energieversorgung des Körpers und der Muskulatur verendet wird (14, 15, 16) - und mehr verbrannte Fettsäuren bedeuten natürlich auch mehr verbranntes Körperfett.

Darüber hinaus resultiert eine stärkere Verwendung von Fettsäuren zum Zweck der Energieversorgung während körperlicher Anstrengungen in einer Schonung der während einer Diät eher knappen Glykogenreserven der Muskulatur. Dies bedeutet in der Praxis, dass Sie länger und härter trainieren können, bevor die Erschöpfung einsetzt.

Doch das ist noch nicht alles. Zusätzlich hierzu scheint Koffein die im Darm für die Aufspaltung von Nahrungsfetten in für den Körper verwertbare Fettsäuren verantwortlichen Enzyme zu hemmen (17), so dass der Körper einen Teil der über die Nahrung zugeführten Fette nicht verwerten kann. Dies bedeutet nichts anderes, als dass ein Teil der Nahrungsfette einfach unverdaut wieder ausgeschieden wird, als ob sie diese nie zu sich genommen hätten! Auf dieselbe Art und Weise wirkt das bei Diätenden sehr beliebte verschreibungspflichtige Diätmedikament Xenical.

Grüne Kaffeebohnen enthalten neben Koffein einen hohen Anteil an Chlorsäure, deren positive Auswirkungen auf den Fettabbau durch eine ganze Reihe von Humanstudien nachgewiesen werden konnte (5, 6, 7). Chlorsäure kann den Fettabbau wissenschaftlichen Untersuchungen zufolge über eine Vielzahl von Mechanismen, zu denen unter anderem eine Erhöhung der Stoffwechselrate gehört (9), signifikant erhöhen.

Chlorsäure regt die Produktion fettverbrennender Enzyme an und aktiviert den Fettstoffwechsel in der Leber, so dass mehr Fett verbrannt wird (3, 4). Zusätzlich hierzu reduziert Chlorsäure die Absorption von Nahrungsfetten durch eine Hemmung der Lipase Enzyme im Verdauungstrakt, welche für die Aufspaltung von Nahrungsfetten in vom Körper verwertbare Fettsäuren verantwortlich sind (3, 8). Dies hat zur Folge, dass ein Teil des über die Nahrung zugeführten Fettes unverdaut wieder ausgeschieden wird. Zusätzlich hierzu scheint Chlorsäure die Lipogenese (den Aufbau von Körperfett) aktiv zu hemmen (9).

Neben ihrer Wirkung als Fettblocker agiert Chlorsäure auch als Kohlenhydratblocker, indem sie kohlenhydratverdauende Enzyme wie die Alpha-Amylase im Darm hemmt und so die Aufnahme von Kohlenhydraten reduziert (10). Zusätzlich hierzu scheint Chlorsäure die Art und Weise, auf die der Körper Glukose verwendet, positiv zu beeinflussen (11, 12), was einen geringeren Anstieg der Insulinspiegel nach dem Verzehr von Kohlenhydraten zur Folge hat.



Die GN Laboratories Qualitätsgarantie



Wir verwenden nur die reinsten und hochwertigsten Inhaltsstoffe, die der Markt zu bieten hat. Um Ihnen eine gleichbleibende, höchste Qualität all unserer Produkte garantieren zu können, wird jedes unserer Produkte regelmäßig im Labor auf die Reinheit und Qualität all seiner Inhaltsstoffe untersucht.



Supplement Facts

Serving Size2Capsules

Servings Per Container30

Amount Per Serving% Daily Value**

Raspberry Ketones ( Himbeer-Keton)600mg**

Green Coffee Bean Extract (50% Chlorogenic Acid)Grüner Kaffeebohnen Extrakt (50% Chlorogensäure)



200 mg





† Daily Value not established

** Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet

Ingredients:

Himbeer-Keton, Grüner Kaffeebohnen-Extrakt (50% Chlorogensäure)





