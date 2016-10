Wärmepumpe Altherma Luvitype Plus 14 Daikin

Wer seine Heizung umstellen möchte und viel lieber auf eine Wärmepumpe setzt, der ist mit dem Hersteller Daikin bestens beraten.

(firmenpresse) - Die Altherma Luvitype Plus 14 stellt dabei einen echten Klassiker dar. Hierbei setzen Sie auf ein modernes Splitsystem, welches aus einem Außengerät und einer sogenannten Hydrobox besteht.

Somit genießen Sie nicht nur den Vorteil, dass die Installation und die Wartung sehr einfach ausfallen und keine großen Hindernisse beinhalten, sondern können auch davon profitieren, dass die Anlage sehr platzsparend arbeitet. Somit ist die Altherma Luvitype Plus 14 für die Aufstellung in jedem Raum geeignet und sorgt dafür, dass die Räumlichkeiten konstant beheizt werden können.

Die Wärmepumpe für den Neuanfang

Bei dieser Wärmepumpe handelt es sich um eine sogenannte Hochtemperaturpumpe. Daikin entwickelte dieses Produkt speziell für Altbauten. Allerdings können die Anlagen genauso gut in jedem Neubau verwendet werden. Dabei ist die Daikin Wärmepumpe in der Lage, den alten Heizkessel zu ersetzen. Dank einer Vorlauftemperatur von 80 Grad ist dies problemlos möglich. Der enorme Vorteil liegt darin, dass die bereits bestehenden Heizkörper einfach weiter genutzt werden können. Somit ist der Einbau unkompliziert und es muss nicht das gesamte Heizungssystem erneuert werden. Durch diesen Fakt können Sie zusätzlich Geld sparen.

Des Weiteren bietet Ihnen diese neue Anlage den Vorteil, dass Sie kostengünstig heizen können. Die Anlage arbeitet effizient und schont zudem die Umwelt.

Die Anlage und ihre Komponenten

Die Anlage besteht aus einem Außengerät und einer speziellen Hydrobox. Das Außengerät kann selbst bei einer Außentemperatur von -20 Grad eine solide Heizleistung erzeugen. Dabei arbeitet das Gerät mit einer Heizleistung von 14 kW. Mit einer Lautstärke von nur 53 Dezibel arbeitet die Anlage recht leise und strömt somit auch nicht die Nachbarn oder den alltäglichen Ablauf. Des Weiteren verfügt die Anlage über eine spezielle Abtauautomatik. Demnach kann diese nicht gefrieren, ist langlebig und kann solide arbeiten.

Auch die Hydrobox kann mit einer leisen Arbeitsweise von nur 39 Dezibel überzeugen. Auch hier wird auf modernste Technik gesetzt. So gibt es beispielsweise eine einstellbare Heizkurve. Diese passt sich perfekt an die jeweilige Außentemperatur an. Somit können die Räume jederzeit auf einer konstanten Temperatur automatisch gehalten werden.

Die Altherma Luvitype Plus 14 Wärmepumpe verfügt über zwei Kältekreisläufe, welche für eine konstante Heizleistung, auch bei Minusgraden, sorgen. Durch viele innovative Funktionen wird ein monovalenter Betrieb ermöglicht. Somit müssen die vorhandenen Heizkörper nicht ausgetauscht werden und die Anlage kann einfach in das bestehende System integriert werden.

Darum sollte man zu Breeze24.com greifen!

Bei Breeze24.com findet man eine breite Auswahl an den verschiedensten Klimageräten. Mehr als 1000 Produkte stehen hier zur Auswahl. Unter anderem kann man hier auch die Altherma Luvitype Plus 14 Wärmepumpe von Daikin wiederfinden.

Des Weiteren bietet der Onlineshop viele Vorteile für seine Kunden. So fällt zum Beispiel der Versand in Deutschland kostenfrei aus. Die Produkte werden Ihnen somit bequem bis vor die Haustür geliefert. Ebenso kann man sich bei Fragen und Problemen an Breeze24.com wenden. Die telefonischen Anfragen werden von fachkundigen Mitarbeitern beantwortet. Somit fühlt man sich als Kunde jederzeit gut aufgehoben. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Kauf auf Rechnung ermöglicht wird.





Wir sind ein von der Kältebauer-Innung autorisierter Kälte -und Klimafachbetrieb mit Sitz in Leinfelden-Echterdingen. 1999 gegründet haben wir inzwischen über 20 Mitarbeiter.



Unser Tätigkeitsfeld umfasst die Planung, Montage, Wartung und den Verkauf von klimatechnischen Einrichtungen für Industrie und Handwerk. Wir realisieren Anlagen zur Kühlung von Räumen (Lagerräume, Büroräume), zur Temperaturregelung wärmeempfindlicher Systemen (EDV- Kühlung), sowie Anlagen zum Erhalt verderblicher oder lebenswichtiger Produkte aus Industrie, Handel und Medizin.

MT Elektro- und Kältetechnik GmbH

