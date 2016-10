Parks Associates: Die Verkaufszahlen für Smart Watches übersteigen 2016 acht Millionen

Amazons EU Head of Alexa Skills Kit kommt mit Ericssons Head of Cloud DVR und Präsident von Parks Associates auf der 11. jährliche Konferenz CONNECTIONS? Europe für die Sitzung zu IoT und tragbarer Technologie zusammen

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) DALLAS, TEXAS, USA -- (Marketwired) -- 10/25/16 -- Bereits vor der Konferenz CONNECTIONS? Europe nächste Woche in Amsterdam kündigte Parks Associates heute neue Forschungsergebnisse an, die aufzeigen, dass die Verkaufszahlen von Smart Watches in Westeuropa Ende des Jahres 2016 die Zahl 8,8 Millionen übersteigen werden. Das IoT-Marktforschungsunternehmen schätzt, dass die Verkaufszahlen bis 2021 auf 41 Millionen steigen werden.

Parks Associates wird diese neuen Forschungsergebnisse mit Branchenführern auf der11. jährlichen Konferenz des Unternehmens CONNECTIONS? Europe nächste Woche in Amsterdam erörtern: Intelligentes Heim, IoT und der vernetzte Verbraucher. Die Anmeldung steht jedem offen und die Medien sind zur Teilnahme eingeladen.

?Da das Internet der Dinge (IoT) und der Markt für das vernetzte Zuhause wächst, werden die Verbraucher Produkte suchen, die mit ihrem Heim interagieren, also zum Beispiel Smart Watches", sagte Stuart Sikes, Präsident, Parks Associates. ?Im Moment kaufen die Verbraucher einzelne Geräte und probieren diese aus, anstatt ganze Systeme zu erwerben. Auf der CONNECTIONS? Europe werden wir neue Monetarisierungsstrategien erörtern, um die Attraktivität verbundener Produkte zu steigern und die Verbraucher zu den Ökosystemen größerer Produkte und Cloud-Services hinzuführen."

Die CONNECTIONS? Europe befasst sich mit dem Wachstum von Produkten und Services für das intelligente Heim, einschließlich Verbrauchertrends, Technologie-Innovationen, neuen Geschäftsmodellen und Partnerschaften, die das Verbrauchererlebnis mit Technologie beeinflussen. Die folgenden Sitzungen beinhalten interaktive Diskussionen mit Referenten, die sich auf die Integration von tragbarer Elektronik, vernetzte Gesundheitstechnologien und andere neue Formfaktoren für das intelligente Heim konzentrieren:

* Max Amordeluso, EU Head of Alexa Skills Kit, Amazon

* Itai Tomer, Head of Cloud DVR, Ericsson

* Moderator: Stuart Sikes, President, Parks Associates

* Jérôme Arnaud, CEO, DORO AB

* Omer Sagi, Director Business Development Smart Door Locks EMEA, ASSA ABLOY

* Tim Smokoff, Group Vice President, Health & Wellness, Nortek Security & Control

* Moderator: Erik Overbeeke, European Research Associate, Parks Associates

?Die Smart Watch ist aufgrund der einfachen Bedienung und Verfügbarkeit die ideale Wahl zur Überwachung von Gesundheit und Sport. Kontrollfunktionen wie Fernzugriff auf Beleuchtung, Thermostate und sogar das Garagentor erhöhen die Attraktivität der Smart Watch für erweiterte Anwendungen", sagte Sikes. ?Die steigende Anzahl von Produktlösungen für das intelligente Heim führt zur Verbesserung von Sicherheits-, Haussteuerungs-, Gesundheits- und Wellness-Dienstleistungen. Medizinische Alarm- und Notmaßnahme-Überwachung, tägliche Aktivitätsüberwachung und ferngesteuerte videobasierte Kommunikation und Beaufsichtigung sind einige der ersten gesundheitsbezogenen Anwendungen, die Unternehmen zusammen mit Produkten für das intelligente Heim anbieten."

Zu den Referenten der CONNECTIONS? Europe 2016 zählen:

KEYNOTE-VORTRAGENDE 2016 David Bailey, Vice President, Marketing Communications, SmartThings Dr. Christoph Döbrich, Innovation Manager, Allianz Worldwide Partners François Girodolle, Head of Product Partnerships, Nest Europe, Nest Labs, Inc. David Isbitski, Chief Evangelist Alexa and Echo, Amazon David Tuerk, General Manager, Smart Home & Telecom Europe, Panasonic

VORTRAGENDE 2016 Johan Ambuhm, Vice President, Digital Solutions, Inwido AB Max Amordeluso, EU Head of Alexa Skills Kit, Amazon Jérôme Arnaud, CEO, DORO AB Michel Arrede, Head of Marketing, Connected Home, Amdocs Avi Barel, Director Business Development, ULE Alliance Lewis Brown, Präsident, MiOS Leigh Calton, Head of R&D, Ageas UK Seb Chakraborty, Director of Technology, Connected Homes, British Gas Connected Homes Cornel Ciocirlan, CTO, EMEA, ARRIS Oliver Cockcroft, Product Architect, Ayla Networks Charles Dawes, Senior Director, International Marketing, TiVo Marco Dorjee, General Manager International Sales & Business Development, Centralite Systems Inc. Shane Dyer, Gründer, Arrayent Ronald Egas, CEO, Werkspot.nl Kevin Garton, CMO, Zonoff Nicolas Georgy, Director, EMEA, Swiss Re Asit Goel, Senior Vice President & General Manager, Business Line Secure Monitoring & Control, NXP Semiconductors Reed Grothe, SVP Global Business Development, Alarm.com Ashley Hathaway, Senior Developer Evangelist, IBM Watson Pierre Hunter, VP Sales Europe, Verimatrix Cees Links, General Manager Low Power Wireless, Qorvo Rishi Lodhia, CEO, Panasonic Cloud Management Service Europe Wojtek Makowski, CTO, SoftAtHome Kevin Meagher, SVP Business Development, ROC-Connect Dr. Chris Mitchell, CEO und Gründer, Audio Analytic Steve Moore, Director of Connected Home, Dixons Carphone Mario Moura, Vice President und General Manager, Honeywell Gordon Padkin, Thread Group Evangelist, Thread Group Aditya Pendyala, Mitbegründer und Head of Growth, mnubo Jean-Marc Prunet, CEO, myFox Tobin Richardson, President und CEO, ZigBee Alliance Thomas Rockmann, Vice President Connected Home, Deutsche Telekom AG DArcy Rossiter, Head of Insight, Centrica Connected Home Omer Sagi, Director Business Development Smart Door Locks EMEA, ASSA ABLOY Curt Schacker, Senior Vice President, Connected Products, EVRYTHNG Daniel Schellhoss, Gründer von ProSyst, Bosch Christopher Schouten, Senior Director Product Marketing, Kudelski Security Allen Scott, Director Secure Home Gateway & IoT, Intel Security Tim Smokoff, Group Vice President, Health & Wellness, Nortek Security & Control Philip Steele, Gründer und CEO, nCube Patrick Strauss, Supply Chain Visibility & Internet of Things Subject Matter Expert, IBM UK Andrew Thomas, Co-Founder & CRO, SkyBell Video Doorbell Lukas Tobis, Head of Sales, Fibaro Group Itai Tomer, Head of Cloud DVR, Ericsson Catherine Van Aken, Senior Director Strategy, Business Development and Marketing, Technicolor Remko van den Berg, Head of Sales, EMEA, Logitech Antti Vihavainen, Partner, Business Development, Cozify Ricco Winther, Director of Sales, Sigma Designs Daniel Wong, Vice President -- Sales, Marketing, & PLM, MivaTek / Home8 Martin Woolley, Technical Program Manager, Bluetooth SIG Rafi Zauer, Head of Marketing, Essence

ANALYSTEN/MODERATOREN VON PARKS ASSOCIATES Tom Kerber, Director, IoT Strategy, Parks Associates Erik Overbeeke, European Research Associate, Parks Associates Jason Paris, Director, Business Development, Parks Associates Stuart Sikes, President, Parks Associates

Zu den Sponsoren der Konferenz gehören Amazon Alexa, ASSA ABLOY, Ayla Networks, Bluetooth SIG, Essence, EVRYTHNG, Icontrol Networks, MivaTek, mnubo, ROC-Connect, SoftAtHome, ULE Alliance, Z-Wave, und ZigBee Alliance.

Einige der Unterstützer der Konferenz sind die Antenna Group, Appliance Design Magazine, B2 Group, BayPay Forum, Best Web Design Agencies, bestseos.com, CableFax, Cities Today, Conference Guru, Council, CrowdReviews, FierceCable, FierceMobileIT, FierceOnlineVideo, FierceTelecom, FierceWireless, FTTH Council, HomeGrid Forum, HomePlug Alliance, HomeToys, IPSO Alliance, IT Today, Mind Commerce, oneM2M, Open Connectivity Foundation, Payment & Cards Network, PharmaVOICE, Salutem, SmartGrid Spain, Smart Insights, Telecompaper, Thread Group, topSEOS.com und das Visibility Magazine.

Weitere Informationen zur CONNECTIONS? Europe erhalten Sie unter http://www.connectionseurope.com oder indem Sie uns unter sales(at)parksassociates.com bzw. +1 972 490 1113 kontaktieren. Presse-Ausweise erhalten Sie unter http://www.parksassociates.com/events/connections-europe/media. Wenn Sie ein Treffen mit einem Analysten vereinbaren oder spezifische Forschungsdaten anfordern möchten, wenden Sie sich an Holly Sprague unter hsprague(at)gmail.com, +1 720 987 6614.

Über CONNECTIONS? Europe Die von Parks Associates organisierte 11. jährliche CONNECTIONS? Europe ist eine zweitägige Konferenz, die sich mit den Auswirkungen des IoT auf den Verbraucher beschäftigt. Bei der Veranstaltung werden innovative Geschäftsstrategien, neue branchenübergreifende Partnerschaften und Fortschritte bei Lösungsfindungen für das IoT (Internet der Dinge) erkundet, die zu einer größeren Einbindung der Verbraucher und zu mehr Geschäftsmöglichkeiten für das intelligente Heim, Cloud-Dienste und Lösungen für die vernetzte Unterhaltung führen. Alle Sitzungen werden von Branchenanalysten von Parks Associates moderiert und bieten Diskussionen, Informationen und Gelegenheiten zum Netzwerken mit Führungskräften aus allen Ökosystemen des IoT. CONNECTIONS? Europe wird vom 2. bis 3. November 2016 im NH Grand Hotel Krasnapolsky in Amsterdam stattfinden. http://www.connectionseurope.com

Holly Sprague

Parks Associates

720-987-6614

hsprague(at)gmail.com

=== Parks Associates: Die Verkaufszahlen für Smart Watches übersteigen 2016 acht Millionen (Bild) ===

