ARAG Wallet-Card: Nützliche Kontaktdaten und Informationen direkt griffbereit

(ots) - Neue ARAG Service-Card für die digitale

Brieftasche auf dem Smartphone



Kunden der ARAG SE und der ARAG Allgemeine brauchen künftig keine

Versicherungsordner mehr zu wälzen oder im Internet zu suchen: Wenn

sie einen Schaden melden, die ARAG Hotline kontaktieren oder ihren

Vertriebspartner sprechen möchten, hilft ihnen schnell und einfach

die neue ARAG Wallet-Card weiter. Sie hält auf dem Smartphone diese

Kontaktdaten direkt parat - und zusätzlich weitere nützliche

Informationen und Links.



Mit der ARAG Wallet-Card stellt der ARAG Konzern den Kunden alle

relevanten Informationen einer Service-Card digital auf dem

Smartphone zur Verfügung. "Darüber hinaus lassen sich hinterlegte

Rufnummern aus der App heraus direkt anwählen sowie Links aufrufen -

auch etwa zu unserem beliebten ARAG Online Rechts-Service. Mit diesem

neuen attraktiven Kundentool setzt die ARAG einen weiteren

interessanten Digitalisierungsimpuls auf dem Versicherungsmarkt",

unterstreicht Dr. Ina Baumann, Hauptabteilungsleiterin Zentrale

IT-Steuerung beim Düsseldorfer Versicherungskonzern.



Um die ARAG Wallet-Card zu nutzen, ist lediglich eine Wallet-App

nötig. Sie ist beim iPhone bereits vorinstalliert und wird bei

Android-Smartphones aus dem Google Play Store heruntergeladen. Auf

der Internetseite www.arag.de/wallet wird einfach die

Versicherungsnummer eingegeben und die persönliche ARAG Wallet-Card

kann erstellt und auf dem Smartphone in der App abgespeichert werden.

Bei mehreren bestehenden ARAG Versicherungen kann für jede

Versicherungsnummer eine eigene ARAG Wallet-Card erstellt werden.

Sind mehrere Personen - sprich Familienmitglieder - mitversichert,

wird die Wallet-Card ganz einfach online geteilt; oder die

mitversicherten Personen fordern sie direkt selber an.



Die ARAG Service-Card für die digitale Brieftasche ist die neueste



Maßnahme, mit welcher der ARAG Konzern seine umfangreiche

Digitalisierungs-Roadmap verfolgt. Bereits Mitte 2016 wurde mit der

Einbettung von alternativen Bezahlverfahren - Kreditkarten und auch

PayPal - für Online-Kunden ein neuer Standard im Markt gesetzt. Der

Kunden-Chat rund um die Uhr gehört mittlerweile zum Standardservice

des Konzerns. Auch das ARAG Online-Schadentracking für Kunden und

Rechtsanwälte stößt auf starke Kundenresonanz. Seit Kurzem bekommen

ARAG Kunden auch auf Wunsch ihre Schadennummer direkt per SMS

zugeschickt. Im Vertrieb wurde die Beratungs-App für den ARAG

Ausschließlichkeitsvertrieb mit mehreren neuen Funktionen erweitert,

wodurch beispielsweise der ARAG Privat-Rechtsschutz nun papierlos

direkt über Tablet verkauft werden kann. Die

Digitalisierungsstrategie kommt auch bei den Kunden gut an. Allein in

2015 wuchs die Zahl der Online-Kunden um 28 Prozent und stieg seit

Jahresbeginn 2016 um weitere 10 Prozent.







