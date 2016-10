BDU-Thinktank / Achtung Baustelle! - Mittelständische Bauwirtschaft steht vor größeren Veränderungen

(ots) - Obwohl die deutsche Bauwirtschaft zurzeit boomt, muss

die Branche dringend in ihre Zukunftsfähigkeit investieren. Besonders

der Mittelstand ist angesichts neuer Herausforderungen gefordert.

Dieses Fazit ziehen die Autoren des aktuellen

Thinktank-Themendossiers "Achtung Baustelle! - Wie die

mittelständische Bauwirtschaft ihre Zukunft sichert" des

Bundesverbandes Deutscher Unternehmensberater (BDU). So sorgt zum

Beispiel das sogenannte Building Information Modeling (BIM) für

teilweise disruptive Veränderungen in den Planungs-, Entscheidungs-

und Baustellenprozessen. Bei diesem immer stärker zum Tragen

kommenden, umfassenden Ansatz werden alle Lebensphasen eines

Bauwerkes von der Bauplanung über den Gebäudebetrieb bis zum Abriss

berücksichtigt. Weiterhin: Bereits jetzt spürt die Baubranche, dass

Ingenieure, Fachkräfte und Azubi-Nachwuchs schwieriger zu finden

sind. Hier müssen neue Wege der Ansprache gefunden werden, um

Interesse an den Berufsbildern der Bauwirtschaft zu wecken. Das Ziel:

Bauausführende Unternehmen müssen im Hinblick auf den Berufswunsch

junger Leute nachhaltige Anziehungskraft entwickeln, um in ihrer

Region und für ihre Branche als attraktive Arbeitgeber wahrgenommen

zu werden. Nur dann können geeignete Mitarbeiter gewonnen und auch

längerfristig gebunden werden. Dies kann zum Beispiel gelingen, indem

die Unternehmen gezielt Digitalisierungsthemen und -angebote

aufgreifen oder moderne Kommunikationsprozesse und

Unternehmenshierarchien entwickeln.



Um nicht in die Trägheitsfalle zu laufen, müssen besonders die

Marktteilnehmer der mittelständischen Bauwirtschaft - auch in der

jetzigen Boomphase - konsequent die strategische und operative

Ausrichtung ihres Unternehmens analysieren und zukunftsorientierte

Verbesserungspotenziale nutzen. Die vier Autoren des aktuellen

BDU-Themendossiers - alle Experten der Bauwirtschaft - skizzieren



hierfür die zentralen Aktivitäten, die von den Bauunternehmen in den

Handlungsfeldern Marktpositionierung, strategische

Unternehmensorganisation, operative Umsetzung, Unternehmensteuerung,

IT sowie Personalplanung und -gewinnung zu leisten sind. Gerade der

Mittelstand profitiert von langfristigeren Planungen, um Kompetenzen

aufzubauen, das Engagement der Mitarbeiter für Innovationen zu

mobilisieren sowie Prozesse zu verbessern. Dabei müssen auch

Antworten auf die Frage gefunden werden, wie lange der Boom noch

anhält. Eine Potenzialanalyse zu erwartender oder vor der Entwicklung

stehender Projekte hilft den Unternehmen, individuelle Marktchancen

für die Zukunft aufzuzeigen. Das gilt für den Wohnungsbau ebenso wie

bei Infrastrukturmaßnahmen, öffentlichen Förderungen oder

Gewerbeansiedlungen.



IT-Einsatz in Bauprojekten: Vorteile der mobilen Datenanbindung

nutzen



Im Handlungsfeld IT sehen die BDU-Experten eine besonders hohe

Priorität darin, die mobile Datennutzung flächendeckend einzuführen

und effizient zu organisieren. Nur so ist es möglich, ortsunabhängig

auf wichtige Projektdaten - zum Beispiel Budgets der Gewerkekosten,

Arbeitskalkulationen oder Sollstundenvorgaben - zurückzugreifen. Die

Bauprojekte können so viel effektiver organisiert und schneller

durchgeführt werden. Daneben gibt es bei vielen Bauunternehmen nach

wie vor Nachholbedarf, moderne Dokumentenmanagementsysteme in

Verbindung mit Customer Relationship Management Systemen oder

GPS-Systeme zur Geräte- und Fuhrparksteuerung einzuführen und

durchgängig zu nutzen.



Die abschließende Empfehlung des Autorenteams an die Führungsebene

mittelständischer Bauunternehmen lautet daher: Arbeiten Sie mehr "an"

als "in" ihren Unternehmen!



Download Thinktank-Themendossier unter: www.bdu.de/bauwirtschaft



Experten des Thinktank-Themendossiers:



Thomas Burbaum, Burbaum Unternehmensberatung, www.burbaum.de



Ralf Bödeker, Pericon Unternehmensberatung GmbH, www.pericon.de



Dipl.-Ing. Ulrich Steuernagel, Steuernagel + Ihde GbR,

www.steuernagel-ihde.de



Wolfram Tröger, Tröger & Cie. AG, www.troeger-cie.de



Hintergrund BDU-Thinktanks: In den Thinktanks des Bundesverbandes

Deutscher Unternehmensberater (BDU) arbeiten Unternehmens- und

Personalberatungen themen- und projektbezogen zusammen. Im

Mittelpunkt stehen aktuelle oder künftige Herausforderungen für

Unternehmen und Organisationen am Wirtschaftsstandort Deutschland.

Ziel ist es, Wirkungszusammenhänge und Lösungsansätze vorzudenken.

Die Ergebnisse sollen Diskussionen anregen und zielgerichtete

Aktivitäten anstoßen. Alle Thinktank-Experten verfügen über ein hohes

Spezialwissen im jeweils untersuchten Themenfeld.







