Erfolgsbeispiel aus dem Osten: Mediengruppe Mitteldeutsche Zeitung zurück auf der Spur

(ots) - 30 Millionen Euro haben die Gesellschafter der

Mediengruppe Mitteldeutsche Zeitung investiert, um ihr regionales

Flaggschiff in Halle zukunftsfest zu machen. Für den Umbau haben

Geschäftsführer Thilo Schelsky und Chefredakteur Hartmut Augustin

alles auf den Prüfstand gestellt.



Im Dossier "Mediengruppe Mitteldeutsche Zeitung: Change im

regionalen Medienhaus", das jetzt als Beilage zum Branchenmagazin

"kress pro" erschienen ist, wird die genaue Handlungs- und

Vorgehensweise des regionalen Medienhauses detailliert gezeigt: Wie

sind die Macher in Halle vorgegangen? Worauf mussten sie besonders

achten? Was waren die Schwierigkeiten?



Geschäftsführer Thilo Schelsky übernahm vor drei Jahren das Ruder.

Im ausführlichen Interview macht er deutlich, dass es manchmal auch

aufs Tempo ankommt, um ein von einer Schieflage bedrohtes Unternehmen

wieder auf Erfolgskurs zu führen. Für Schelsky war schnell klar:

"Wenn wir nicht rechtzeitig Dinge verändern, könnte es wirklich eng

werden. Der Zeitraum für die Reorganisation war kurz und knackig."



Zwei Fragen waren für Schelsky dabei essentiell, verrät er im

"kress-pro"-Dossier: "Wie nehmen wir die Mitarbeiter mit? Wie gehen

wir mit ihren Unsicherheiten um?".



Spannungen seien natürlich nicht ausgeblieben, so Thilo Schelsky:

"Wenn derartig gravierende Veränderungen durchgezogen werden, stößt

das schnell auf Unverständnis bei den Menschen, die über Jahre hinweg

sicher waren, einen guten Job zu machen. Was auch stimmt, nur haben

sich eben die Rahmenbedingungen geändert."



Schelsky gibt seine Formel, bei dem Umbau authentisch zu bleiben,

recht: "Wir sind im Wachstum, und das merkt man jetzt auch am Spirit

der Mitarbeiter."



Thilo Schelsky sagt im 16-seitigen "kress pro"-Dossier, dass in

Halle alles auf den Prüfstand gekommen sei, "bis hin zur



Preispolitik. Wir haben uns unter anderem gefragt: Haben wir die

richtigen Preise und welche Preise können wir in Mitteldeutschland

durchsetzen?".



Der Umbau vollzog sich im gesamten Haus, im Druckbereich, in der

Weiterverarbeitung, in der Logistik und in der Redaktion.



Die neuen Strukturen und Arbeitsweisen haben sich bewährt, die

Reichweite der Tageszeitung hat sich innerhalb eines Jahres sogar

wieder leicht erhöht - von 512.000 in 2015 auf 513.000 Leser pro

Ausgabe in 2016.



Dahinter steckt ein klares Konzept von Chefredakteur Hartmut

Augustin, der die Arbeitsabläufe an das digitale Zeitalter angepasst

hat. "Für uns war klar, dass wir in den Lokalredaktionen beginnen

müssen", sagt Augustin im "kress-pro"-Dossier "Mediengruppe

Mitteldeutsche Zeitung: Change im regionalen Medienhaus".



Für den frischen Wind in der Redaktion sorgten unter anderem

folgende Schritte:



1. Umzug der Redaktionen - mehr Raum fürs Regionale



2. Bessere Ausstattung für mobiles Arbeiten



3. Kanalübergreifende Arbeit: Auflösung von Ressorts



4. Trennung von Inhalt und Produktion - Spezialisierung



5. Engmaschige Kommunikation - Konferenzen am Vortag



6. Konzentration auf regionale Themen



7. In Weiterbildung der Mitarbeiter investieren



8. Den Nachwuchs vor Ort fördern



Das 16-seitige Dossier "Mediengruppe Mitteldeutsche Zeitung:

Change im regionalen Medienhaus" liegt "kress pro", dem Magazin für

Führungskräfte bei Medien, bei. "kress pro" erscheint im

Medienfachverlag Oberauer, Verleger ist Johann Oberauer,

Chefredakteur Markus Wiegand.



"kress pro" kann hier abonniert werden: http://nsrm.de/-/3rj



Das Dossier "Mediengruppe Mitteldeutsche Zeitung: Change im

regionalen Medienhaus" kann als Printausgabe und Digital im

Newsroom.de-Shop erworben werden: http://nsrm.de/-/3rk







