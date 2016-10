Edle Orchideen sind Zimmerpflanzen des Monats November / Surreale Blütenköpfe mit extra viel Eleganz (FOTO)

(ots) -

In intensiven Farben wie Dunkelgrün, Tiefrot und Lila wirken edle

Orchideen besonders beeindruckend. Mit märchenhaften Formen und wie

außerirdisch wirkenden Blüten sind die Zimmerpflanzen des Monats

November vollkommen natürliche Elemente, die die Atmosphäre einer

anderen Welt erschaffen.



Im Mittelpunkt des Monats November stehen sechs Orchideensorten

von fast surrealer Schönheit: Brassia, Cattleya, Cymbidien,

Dendrobium nobilé, Paphiopedilum und Zygopetalum verzaubern ihr

Umfeld auf ihre ganz eigene Weise. Für einen besonders verträumten

Effekt werden edle Orchideen mit Materialien wie glänzendem

Porzellan, schillernder Glasur, Töpfen mit Farbverlauf und

Batikmotiven kombiniert. Der Raum erhält dadurch ein stimmiges

Ambiente, das durch die Orchideen stilvoll aufgewertet wird.



Jede der edlen Orchideen lässt sich durch ihre Eigenheiten von

ihren Artgenossinnen unterscheiden: Die abwechslungsreiche

Zygopetalum wird mit ihren Violett-, Braun- und Grüntönen sowie ihren

verschiedenen Mustern besonders gern für Modenschauen verwendet. Die

Tücke ihrer Erscheinung ist die besonders lange Zungenblüte, mit der

sie in der freien Natur Wespen, die Fressfeinde der Spinnen, anlockt.

Die Lippe der Paphiopedilum-Orchidee wiederum zieht optisch Fliegen

an, die der Pflanze helfen, andere Paphiopedilum-Blüten zu bestäuben.



Aufgrund der großen Menge grasähnlicher Blätter ähneln Cymbidien

rein äußerlich weniger den klassischen Orchideen. Ihre aufreihenden,

kelchartigen orchideentypischen Blüten schmücken die Pflanze für zwei

bis drei Monate und blühen in Gelb, Grün, Orange oder Cremeweiß. Auch

die Dendrobium nobilé glänzt mit unerwarteten Formen, denn jede ihrer

Blattachsen bildet eine Blütentraube. Die Cattleya ist von allen

Orchideen die mit der am stärksten variierenden Erscheinungsform. Ob

in Weiß, Gelb, Orange, Grün, Rosa, Violett und verschiedensten



Pastelltönen, ihre bis zu 20 Zentimeter weiten Blüten duften

teilweise so eindrucksvoll, dass sie zurecht den Beinamen "Königin

der Orchideen" innehat.



Edle Orchideen bevorzugen zumeist einen hellen Standort ohne

direkte Sonneneinstrahlung. Wenn die Raumluft sehr trocken ist,

sollten die Knospen der Orchideen am besten täglich kurz mit Wasser

eingesprüht werden. Ansonsten reicht es, den Topfballen alle zehn bis

14 Tage eine halbe Stunde in Wasser mit Orchideennahrung zu tauchen

und danach gut abtropfen zu lassen. Verwelkte Blüten sollten stets

abgepflückt werden.



Edle Orchideen & "The World Beyond"



Innovative Kombinationen von Technik und Natur schaffen indoor

immer wieder neue Erlebnisformen, die die Grenzen des Möglichen

ausreizen. Der Interieur-Trend "The World Beyond" greift diesen

Zwischenraum von Realität und Fantasie auf und erweckt den Eindruck

einer surrealen Welt. In einer übernatürlichen Atmosphäre

präsentieren sich edle Orchideen in dunklen Tönen. In Kombination mit

unerwarteten Spiegeleffekten und halbtransparente Materialien,

schaffen sie ein Gefühl der Entfremdung.



Informationen und Pflegetipps zu edlen Orchideen und anderen

Zimmerpflanzen gibt es auf http://www.Pflanzenfreude.de.



Bildmaterial zur Zimmerpflanze des Monats November gibt's unter

folgendem Link: http://bit.ly/edle-Orchideen



Über Blumenbüro



Das Blumenbüro ist das Marketingherz für Blumen und Pflanzen,

gegründet für und durch die Zierpflanzenbranche. Durch Werbe- und

Verkaufsförderungsaktivitäten lassen wir Menschen erleben, dass

Blumen und Pflanzen etwas Besonderes sind. Wir wollen sie auch

erfahren lassen, dass Blumen und Pflanzen glücklich machen und

anregen, dieses warme Gefühl zu teilen und weiter zu geben. Dadurch

trägt das Blumenbüro dazu bei, die Nachfrage nach Blumen und Pflanzen

zu steigern. http://www.blumenbuero.de







Pressekontakt:

Zucker.Kommunikation GmbH

Team Pflanzenfreude.de

Torstraße 107, 10119 Berlin

Fon: 030 / 247 587-0, Fax: 030 / 247 587-77

Mail: pflanzen(at)zucker-kommunikation.de

Web: http://www.zucker-kommunikation.de



Original-Content von: Blumenb?ro, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Blumenbüro orchideenimtopfeignensichhervorragendalsdekoration.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 26.10.2016 - 10:27

Sprache: Deutsch

News-ID 1416938

Anzahl Zeichen: 4590

Kontakt-Informationen:

Firma: Blumenbüro orchideenimtopfeignensichhervorragendalsdekoration.jpg

Stadt: Essen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 48 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung