1A Relations mit drei neuen Partnern

Sascha Bartloff, Dr. Christian Huldi und Reiner Gebers ergänzen Kompetenzspektrum

(firmenpresse) - Ebersbach an der Fils. Die 1A Relations GmbH holt sich mit drei weiteren Spezialisten für Customer Relationship Management (CRM) außergewöhnliche Expertise an Bord. Sascha Bartloff, Dr. Christian Huldi und Reiner Gebers verleihen dem Team um 1A-Relations-Geschäftsführer Georg Blum eine noch größere Reichweite im Markt. Das gemeinsame Ziel der Partner ist es, ein perfektes Beratungs- und Dienstleistungsangebot für kundenorientierte Unternehmensentwicklung zu schaffen.

"Ich freue mich, mit Sascha Bartloff, Dr. Christian Huldi und Reiner Gebers langjährige Bekannte und anerkannte Fachleute an Board zu begrüßen. Das erlaubt mir, mich in Zukunft stärker auf die Themen Unternehmens- und Software-Strategie sowie Tool-Auswahl und -Einführung zu fokussieren. Die drei Kollegen ergänzen und verstärken das Kompetenzspektrum der 1A Relations hervorragend", sagt Georg Blum.

Sascha Bartloffs Schwerpunkt liegt auf Technologie, Prozessen und Changemanagement. Als Gründer und Senior Consultant bei BARTLOFFmedia begleitet er Verlage und Medienunternehmen erfolgreich in der Transformation der Geschäftsprozesse und Strategien in die digitale, kundenorientierte Welt. Er verfügt über 15 Jahre Erfahrung in verschiedenen Positionen in der Verlags- und Medienbranche, zum Beispiel bei Burda.

Dr. Christian Huldi ergänzt das analytisch-strategische Spektrum und zählt wie Blum zu den Experten in puncto Softwareauswahl. Er ist CEO und Inhaber der DataCrea AG im schweizerischen Feldmeilen und kann auf mehr als 25 Jahre Erfahrung in namhaften Unternehmen verweisen. Seine Expertise bringt er als Jurymitglied des Customer Excellence Awards in der Schweiz ein. Er ist Fachhochschuldozent, Chairman des Dialogmarketing-Awards in der Schweiz, Fachexperte im Club 55 und Ehrenmitglied im Schweizer Dialogmarketing Verband.

Reiner Gebers bringt ausgewiesenes Know-how für Strategie und kundenorientierte Unternehmensentwicklung in die Partnerschaft ein. Er ist Gründer sowie Mehrheitsgesellschafter der Real Insight KG in Wien und zählt zu den erfahrenen Praktikern bei der Entwicklung innovativer Geschäftsmodelle sowohl im Publikums- (B2C) als auch im Fachinformationsbereich (B2B). Reiner Gebers gründete und führte Medienunternehmen in Polen, Ungarn, Deutschland und Österreich.

Neben dem Mehrwert an Kapazität und Kompetenz hat die Kooperation der Partner einen weiteren Vorteil: "Wir können jetzt unsere Dienstleistungen nicht nur von den Standorten Stuttgart, Düsseldorf und Hamburg aus anbieten, sondern auch aus Wien und Zürich und sind damit noch näher an unseren Kunden", erklärt Georg Blum. Schon jetzt freut er sich auf die Mitarbeit von Junior Consultant Berat Mehmetaj, die Mitte Oktober 2016 begonnen hat, sowie zwei weiteren Technologie-Experten ab dem vierten Quartal.





Über die 1A Relations GmbH:

Die 1A Relations GmbH berät mit einem Team von mittlerweile acht Partnern/Beratern Kunden bei der kundenorientierten Unternehmensentwicklung, Software-Strategie und Prozesseffizienz. Der USP: Acht Berater, zwei davon mit langjähriger Software- und Technologie-Expertise, haben zusammen mehr als 150 Jahre CRM-Kompetenz.

Geschäftsführer ist Georg Blum. Er ist seit 2003 Vorstandsmitglied im Deutschen Dialogmarketing Verband e.V., Vorsitzender des Councils CRM und Dozent an verschiedenen Hochschulen. Weitere Informationen: www.1A-relations.com sowie www.neutrale-Softwareauswahl.de

