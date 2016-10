Händler und Wiederverkäufer kommen bei Ernst Handel

(firmenpresse) - Die Ernst Handelsgesellschaft mbH ist seit vielen Jahren der Spezialist für Lager- und Transportmittel aller Art. Ob Gitterboxen oder Europaletten: Das Unternehmen aus dem schwäbischen Pliezhausen begeistert seine Kunden mit großer Auswahl zu fairen Preisen. Doch nicht nur Kunden profitieren von der großen Auswahl und jahrelangen Expertise - auch Händler und Wiederverkäufer sind bei Ernst Handel an der richtigen Adresse.

Sortimentsergänzung und Cross-Selling

Die Ernst Handelsgesellschaft verfügt über eine breite Palette an Lager- und Transportmitteln. Und wie jeder weiß, ist der Unterhalt eines Lagers zeitaufwendig und kostspielig. Für Händler und Wiederverkäufer bietet Ernst Handel die Möglichkeit, dieses Warensortiment mitzuvertreiben, um am Markt wettbewerbsfähig bleiben zu können. Ob halbhohe Gitterboxen, Gitteraufsatzrahmen oder faltbare Klappgitterboxen: Hier ist für jeden Bedarf etwas dabei.

Auch die Vorteile sind vielfältig: geringer Eigenkapitalbedarf, Erweiterung oder Aufbau eines nennenswerten Sortiments und die Einsparung von Logistikkosten für Transport und Lagerung. Darüber hinaus bietet Ernst Handel eine spezielle Verkaufsberatung und -unterstützung an. unterstützt und berät Ernst Handel in Verkaufsverhandlungen. Es liegt auf der Hand, dass die Cross-Selling-Möglichkeiten umso besser sind, je gezielter auf die Kundenwünsche eingegangen werden kann.

Geschäftsvermittlung und Partnernetzwerk

Ernst Handel pflegt ein Netzwerk aus Handel, Logistik, Dienstleistung und Industrie. Durch intelligentes Zusammenführen von Angebot und Nachfrage entsteht für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation. Dieses breite Partnernetzwerk hilft auch bei der Vermittlung der richtigen Ansprechpartner bei speziellen Angeboten oder bei der Suche nach besonderen Artikeln.

Kundenschutz und Streckengeschäfte

Das Ziel von Ernst Handel ist eine dauerhafte Zusammenarbeit mit Händlern und Wiederverkäufern. Daher hält sich das Unternehmen auch dezent zurück, wenn es um Kundenschutz oder Streckengeschäft ("Dropshipping") geht. Gerade das Streckengeschäft wird besonders im Online-Business gerne in Anspruch genommen. Dabei kann die Ware direkt an Endkunden neutral ausgeliefert werden. Mit neutralen Lieferscheinen und den Adressen der Händler und Wiederverkäufer.

Alles aus einer Hand. Alles in bester Qualität.

Die Ernst Handelsgesellschaft mgH aus dem baden-württembergischen Pliezhausen und einem gut gefüllten Warenlager im thüringischen Pölzig ist bereits seit 1986 auf dem Markt und hat sich auf Lager- und Transportmittel aller Art spezialisiert. Durch das eigene Unternehmen "Ernst Transport + Logistik GmbH" bietet sie ihren Kunden auch umfassende Speditionsleistungen mit an. Qualität, Vielfalt und der kompetente Service machten www.ernst-handel.de zu einer der größten B2B-Plattformen für Lager- und Transportmittel im Internet. Wer Interesse an Franchising hat, kann sich gerne über die Homepage an den zuständigen Ansprechpartner wenden.





ernst® - Ihr Spezialist für Lager- und Transportmittel.

Während des 2. Weltkriegs transportierte die Unternehmerfamilie Ernst aus Reutlingen am Fuße der schwäbischen Alb Frachten aller Art und wuchs während des Wiederaufbaus zu einer mittelständischen Spedition mit über 20 LKW heran.

Der Sohn Herbert Ernst leitete in den frühen 70er Jahren die Niederlassung in München, wo er 1986 zusätzlich einen Palettenhandel gründete. Mitte der 90er kam Herbert Ernst nach Reutlingen zurück, wo er mit seiner Frau Sibille anfing, die Unternehmen umzustrukturieren, um fit für die Zukunft zu werden. Zu dieser Zeit hilft auch der Sohn Michael Ernst (www.mic.cc) mit, im Internet Marketing zu betreiben, um neue Kunden und Partner zu gewinnen. 1997 zog das Unternehmen nach Pliezhausen um - dem heutigen Hauptsitz. 2003 wurden die Bereiche Handel sowie Transport + Logistik in zwei separate Firmen ausgegliedert. 2010 kam die Eröffnung des strategischen Zentrallagers im thüringischen Pölzig hinzu. Auf über 40.000 m² werden dort Gitterboxen, Gitterkörbe, Gitteraufsatzrahmen, Paletten, Kästen, Kisten, Gestelle, Rollwägen, Palettenregale, Behälter, Mulden und Container gelagert kommissioniert, umgeschlagen und versendet.

Ernst ist ein etablierter Partner in der Logistikbranche mit Tradition seit über 50 Jahren. Der Schwerpunkt liegt auf dem Handel und der Vermietung von Lager- und Transportmitteln wie z. B. den bekannten Eurogitterboxen, Europaletten oder Mobilracks. Die termingerechte und flexible Umsetzung kundenspezifischer Wünsche sind nur eines von vielen Qualitätsmerkmalen die zum langfristigen Erfolg beitragen. Ein starkes Fahrer-, Lager,- und Büro-Team kümmert sich gemeinsam mit Michael, Markus und Jan Ernst um die international ansässigen Geschäftspartner. Kunden und Lieferanten schätzen und setzen auf das Know-how von ernst-handel. Lösungen für rationelles Lagern, Stapeln und Transportieren sowie ein reibungsloser Ablauf in der Logistikkette (Getreu nach dem Motto: Weil es immer darauf ankommt!) sorgen für zufriedene Kunden quer durch alle Branchen.

Ein Hauptaugenmerk von ernst-handel liegt darin, günstige Preise anzubieten und gute Qualität zu liefern. Das reichhaltige Sortiment an z.B. halbhohen oder faltbaren Gitterboxen sowie Großraum-Gitterboxen für Brennholz und Zubehör für Industrie-, Eurogitterboxen und Gitteraufsatzrahmen können Kunden nicht nur kaufen sondern auch tauschen oder mieten.

Was dürfen wir für Sie tun?

Ihr nächster Schritt ist die Kontaktaufnahme mit ernst-handel!

Ernst Handelsgesellschaft mbH

