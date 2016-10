Freudenberg: Wohnen am Wasser

(firmenpresse) - Frankfurt am Main/Siegen, 26. Oktober 2016. VON POLL IMMOBILIEN Siegen vermittelt ab sofort den Verkauf von sieben frisch entstehenden Eigentumswohnungen am Gambachsweiher in Freudenberg. Sie liegen nahe zum historischen Zentrum des Städtchens im Siegerland und gehören zum Projekt „Wohnen am Wasser“. Dieses Bauvorhaben umfasst insgesamt fünf Stadtvillen mit je elf barrierefreien Wohnungen. Alle bieten hohen, zeitgemäßen Wohnkomfort. Jede Villa umfasst drei Regelgeschosse, eine Penthouse-Ebene und eine gemeinschaftliche Tiefgarage. Die von Lea Klein, Geschäftsstelleninhaberin bei VON POLL IMMOBILIEN in Siegen, angebotenen Eigenheime verfügen über Wohnflächen von rund 123 bis 157 Quadratmetern. Wählen kann man zwischen Drei-, Vier- und Fünfzimmerwohnungen, darunter befinden sich auch zwei Penthäuser. Eindrucksvolle Merkmale sind unter anderem bodentiefe Fenster, große Eckbalkone oder Terrassen, barrierefreie Bäder sowie ein offener Wohn- und Essbereich. Aufzüge sind vorhanden. Die Außenanlage wird parkähnlich angelegt.



Insgesamt entsteht im Rahmen des Projektes „Wohnen am Wasser“ eine Wohnfläche von rund 5.850 Quadratmetern. Zum Ende des Jahres 2016 werden die Wohnungen bezugsfertig sein. Die Ansprechpartnerin bei VON POLL IMMOBILIEN, Lea Klein, steht Interessenten unter Telefon 0271-317 66 20, per Mobiltelefon unter 0177-964 09 11 oder per E-Mail siegen(at)von-poll.com gerne zur Verfügung.



Über die von Poll Immobilien GmbH



Die von Poll Immobilien GmbH hat ihren Hauptsitz in Frankfurt am Main. Der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit liegt in der Vermittlung von wertbeständigen Immobilien in bevorzugten Wohn- und Geschäftslagen. Die Geschäftsleitung des Unternehmens bilden Beata von Poll, Daniel Ritter und Sassan Hilgendorf. Mit mehr als 250 Shops und über 1.000 Mitarbeitern ist von Poll Immobilien, wozu auch die Sparte von Poll Commercial gehört, in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Spanien, Kroatien, den Niederlanden, Luxemburg sowie Portugal vertreten und damit eines der größten Maklerunternehmen Europas. Durch eine konsequente Expansionsstrategie befindet sich das Unternehmen weiter auf Wachstumskurs.



Der Capital Makler Kompass zeichnete von Poll Immobilien im Oktoberheft 2016 mit Bestnoten aus. Im bundesweiten Vergleich der Maklerleistungen in 50 Städten erzielte das Unternehmen mit 30 Fünf-Sterne-Bewertungen wie im Vorjahr die Spitzenposition.



