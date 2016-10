toom ist "Händler des Jahres" / toom belegt bei der Wahl der besten Handelsketten in der Kategorie "Baufachmärkte" den ersten Platz (FOTO)

(ots) -

In einer Online-Umfrage, durchgeführt durch Q&A Research BV,

wählen deutsche Verbraucher jährlich die besten Handelsketten und

Online-Shops in unterschiedlichen Kategorien. toom wurde in der

Kategorie "Baufachmärkte" zum "Händler des Jahres Deutschland 2016 -

2017" gewählt. "Wir sind sehr stolz und unseren Kunden dankbar, den

Titel 'Händler des Jahres' zu erhalten. Die Auszeichnung zeigt, dass

wir auf dem richtigen Weg sind. Das uns entgegengebrachte Vertrauen

bestärkt uns zudem bei unserer täglichen Arbeit in den Märkten", so

René Haßfeld, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing bei toom. Als

kompetenter Partner im Bereich Selbermachen ist es toom ein

besonderes Anliegen, Kunden zur Umsetzung ihrer Vorhaben und zur

kreativen Gestaltung zu motivieren und sie bei der Realisierung ihrer

Projekte zu unterstützen.



Im Abstimmungszeitraum vom 1. April bis 30. September 2016 gaben

84.580 Verbraucher in insgesamt 26 Kategorien Bewertungen ab. Die

teilnehmenden Handelsketten wurden nach neun qualitativen Kriterien

bewertet: Preis-Leistungs-Verhältnis, Preisniveau, Aktionen und

Angebote, Sortiment, Innovation, Service, Fachkunde Personal,

Kundenfreundlichkeit Personal und Atmosphäre. Die Umfrage spiegelt

die Zufriedenheit der Verbraucher mit der jeweiligen Handelskette

wider und die Auszeichnung ist sowohl bei den Händlern als auch den

Verbrauchern als verlässliches Siegel anerkannt. Insbesondere den

Konsumenten dient die Auszeichnung als Orientierungshilfe bei der

Wahl der Einkaufsstätte.



Der Kunde und sein Selbermach-Vorhaben stehen bei toom im

Vordergrund - von der Anregung bis zur gelungenen Umsetzung. Darüber

hinaus bietet toom kreative Ideen zur Gestaltung von Garten und

Wohnräumen inklusive Anleitungen und Materiallisten. Die toom

Selbstbauideen helfen Schritt für Schritt mit Aufbauanleitung, Fotos



und Skizzen bei der Umsetzung. In der Kreativwerkstatt auf

toom.de/selbermachen kann sich jeder inspirieren lassen. Weitere

Tipps, wie Heimwerker in Haus und Garten Do-it-yourself- und

Deko-Ideen ganz einfach und mit wenig Zeitaufwand umsetzen können,

gibt's vom toom team auf Instagram. In Bildern und kurzen Videos

werden die kleinen Handgriffe erläutert.



Mehr Informationen zu toom und Bildmaterial finden Sie unter

www.toom.de.



Über toom:



Mit rund 350 Märkten im Portfolio (toom Baumarkt, B1 Discount

Baumarkt und Klee Gartenfachmarkt), 14.400 Beschäftigten und einem

Bruttoumsatz von rund 2,7 Milliarden Euro zählt toom zu den führenden

Anbietern der deutschen Baumarktbranche. Das Unternehmen gehört zur

REWE Group, einem der führenden Handels- und Touristikkonzerne in

Deutschland und Europa. Im Jahr 2015 erzielte das Unternehmen einen

Gesamtaußenumsatz von über 52,4 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete

REWE Group ist mit ihren 330.000 Beschäftigten und 15.000 Märkten in

20 europäischen Ländern präsent. +++ toom belegte bei der Wahl zum

"Händler des Jahres 2016 - 2017" den ersten Platz in der Kategorie

"Baufachmärkte". Der Award, vergeben durch Q&A Research BV, ist ein

bei Händlern und Verbrauchern anerkanntes Siegel, das die

Kundenzufriedenheit widerspiegelt.







Datum: 26.10.2016 - 10:35

