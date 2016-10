Modernes Warehouse Management System für "same day delivery

Messgerätehersteller TFA Dostmann nimmt Warehouse Management System von KBU-Logistik in Betrieb

(PresseBox) - Mit dem neuen Logistikzentrum des Wetter- und Messgeräteherstellers TFA Dostmann GmbH & Co. KG geht das Familienunternehmen ganz neue Wege.

Modernste Multi-Shuttle-Technologie kombiniert mit dem Lagerverwaltungssystem "KBU-LVS" von KBU-Logistik schaffen für TFA Dostmann neue Perspektiven. Dabei standen bei der Umsetzung die Sicherheit in der Bereitstellung der Ware und die Schnelligkeit beim Versand im Vordergrund. Das moderne visuelle Kommissionier-System unterstützt dabei die Mitarbeiter, die angeforderte Ware direkt in den richtigen Versandkarton zu packen. TFA will damit seinen Kunden eine ?Same Day Delivery? bieten. Die Anbindung an EDI für Einzelhandelskunden mit Onlineplattformen ermöglicht es Aufträge innerhalb kürzester Zeit direkt an den Endkunden zu versenden.

Um die komplexen und notwendigen Anforderungen zu realisieren, entschied sich TFA Dostmann für das Warehouse Management System von KBU-Logistik. ?Die Leistungsfähigkeit der Lagerverwaltungssoftware, die vielen guten Lösungen im KBU Standard sowie das ausgeklügelte Pick & Pack Verfahren haben uns überzeugt?, sagt Axel Dostmann, Geschäftsführer des gleichnamigen Unternehmens. Das Logistikzentrum beinhaltet 5.200 Palletenplätze im Hochregal sowie 18.200 Stellplätze im Shuttle-Lager. Dieses erstreckt sich über 23 Ebenen und ist mit insgesamt 46 Shuttles der zweiten Dematic Generation ausgestattet.

Die Logistikplanung übernahm die Fa. Logistik Concept Klette. Nachdem der Neubau in Wertheim bereits im Sommer 2015 durch die Fa. Glöckle fertiggestellt wurde, erfolgt jetzt die Inbetriebnahme.

Die TFA Dostmann GmbH & Co. KG gehört mit über 1.000 Wetter- und Messinstrumenten zu den führenden Unternehmen der Branche in Europa. Am Firmensitz in Reicholzheim bei Wertheim sind derzeit 100 Mitarbeiter beschäftigt. Das Unternehmen fertigt pro Jahr rund 80.000 Aufträge ab ? das entspricht einem Absatz von 6,5 Mio. Produkten, die Abnehmer in 80 Ländern finden.







