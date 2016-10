PV-Exklusiv: Zügig den richtigen Partner finden

Diskretion und Geschwindigkeit in der Partnervermittlung und ein transparentes Honorar zeichnen PV-Exklusiv (www.pv-exklusiv.de) aus. Die Berater besuchen jeden Kunden persönlich. Das führt zu schnellen Erfolgen.

PV-Exklusiv ist eine Deutschland,Österreich und der Schweiz tätige Partnervermittlung.

(firmenpresse) - Viele Singles sind nicht glücklich mit ihrer Situation. Sie suchen einen Partner, um mit ihm das Leben zu verbringen und alles mit ihm zu teilen. Doch was, wenn dies nicht gelingt, weil in der typischen Umgebung einfach nicht der richtige dabei ist? Dann bieten sich die Dienste einer Partnervermittlung an. Diese soll dabei helfen, den Partner fürs Leben zu finden; den Partner, der wirklich passt, der Niveau besitzt und die gleichen Interessen teilt.

Doch worauf kommt es bei der Wahl einer Partnervermittlung an, und wie findet man die richtige? Das erklärt Nicole Reddig, Gründerin und Geschäftsführerin der Partnervermittlung PV-Exklusiv ( www.pv-exklusiv.de). Das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf ist im gesamten deutschsprachigen Raum aktiv und bringt seit vielen Jahren erfolgreich Menschen mit Niveau zusammen - für eine gemeinsame Zukunft: "Unser Erfolg beruht auf unserem besonderen Ansatz. Wir legen natürlich zum einen extremen Wert auf Diskretion und Vertraulichkeit. Aber zum anderen arbeiten wir auch immer sehr persönlich und schnell und setzen auf ein transparentes Vergütungsmodell", sagt Nicole Reddig.

Während gerade bei Online-Portalen Abonnements üblich seien, die sich während einer Suche letztlich endlos verlängern könnten, wird bei PV-Exklusiv nur einmal ein Honorar gezahlt, und zwar direkt zu Beginn des Vermittlungsprozesses. Dazu kämen keine weiteren Gebühren oder Nachschusspflichten. "Wir arbeiten so lange für den Kunden, bis er den richtigen Partner durch uns gefunden hat. Wir begrenzen die Suche nicht zeitlich, unser Anspruch ist die Qualität. Der Auftrag ist für uns erst beendet, wenn zwei Menschen zusammengefunden haben", betont die PV-Exklusiv-Geschäftsführerin. Aufgrund der Erfahrung und der Reputation in der Partnervermittlung befänden sich ausschließlich Menschen mit Niveau und Ansprüchen in der Kartei von PV-Exklusiv. Dazu gehörten beispielsweise Unternehmer, Freiberufler, Manager und Akademiker. "Das macht es für uns leichter, die richtigen Menschen zusammenzubringen. Deshalb haben wir eine übliche Vermittlungsdauer von rund drei Monaten. Ein Single mit Niveau findet bei uns den Partner, den er wirklich sucht - eben weil die Damen und Herren in unserer Datenbank ebenfalls Niveau haben."

Markus Poniewas, erfolgreicher Berater in der Partnervermittlung und Mitarbeiter bei PV-Exklusiv, betont, dass sich der Partnervermittler auch noch durch ein weiteres Merkmal auszeichne. "Wir besuchen jeden unserer Kunden und lernen ihn persönlich kennen. So erfahren wir seine Ansprüche und Wünschen und können zielgerichtet unter unseren Klienten den richtigen Partner für ihn finden. Das unterscheidet uns vom Wettbewerb, ob Hamburg oder München, ob Köln oder Berlin: Wir sind da, wo unsere Kunden sind und besuchen jeden persönlich. Das ist unser Leistungsanspruch und unser Versprechen: Durch den ganz persönlichen Kontakt schaffen wir für alle Klienten echte Vorteile. Wir bieten dadurch Sicherheit, vermeiden, dass Menschen nur ihren Marktwert testen wollen und können viel genauer vermitteln. Im Gespräch ergeben sich viel mehr Details als bei einem digitalen Fragebogen. Das alles führt zu unseren zügigen Vermittlungserfolgen", sagt Markus Poniewas.





Über PV-Exklusiv

Die PV-Exklusiv GmbH ist eine in Düsseldorf ansässige und in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätige Partnervermittlung, die sich auf gehobenes Klientel und echte Persönlichkeiten spezialisiert hat: Akademiker, Unternehmer, leitende Angestellte und Menschen mit hohem Niveau stehen im Fokus der seit vielen Jahren erfolgreich am Markt tätigen Partnervermittlung, die von Nicole Reddig geführt wird. PV-Exklusiv begleitet Kunden individuell und persönlich bis zur erfolgreichen Vermittlung, die in der Regel innerhalb von drei Monaten realisiert werden kann. Nicole Reddig und die Berater von PV-Exklusiv unterstützen prinzipiell keine "virtuellen" Bekanntschaften. Für sie zählt allein die echte Beziehung zwischen Menschen, denn nur diese beschert langfristig Glück, Zufriedenheit und Gesundheit. Deshalb arbeitet die renommierte Partnervermittlung ausschließlich mit persönlichen Kontakten. Alle Kunden sind den Beratern bekannt, sodass sie die Menschen bestmöglich, ausgehend von ihren Eigenschaften und Wünschen, zusammenbringen können. Weitere Informationen: www.pv-exklusiv.de

PV-Exklusiv GmbH

PV-Exklusiv GmbH

Nicole Reddig

Münsterstraße 248

40470 Düsseldorf

info(at)pv-exklusiv.de

0211 9934640-0

www.pv-exklusiv.de



Firma: PV-Exklusiv GmbH

Ansprechpartner: Nicole Reddig

Stadt: Düsseldorf

Telefon: 0211 9934640-0





