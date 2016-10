Klein aber ganz groß: Die neue Oberwerth Frankfurt

(firmenpresse) - Mit der Kameratasche Frankfurt vergrößert die Premium-Taschenmanufaktur Oberwerth ihr Sortiment im Bereich Kamerataschen. Das Model Frankfurt richtet sich insbesondere an Fotografen, die ihre Kamera mit Zusatzausrüstung wie Handgriff oder elektronischem Sucher (EVF) versehen haben. Denn die Frankfurt ist ein kleines Raumwunder: Trotz kompaktem Format, wurde die Tasche so konzipiert, dass Kamera und Zusatzausrüstung nicht voneinander getrennt werden müssen. Dank originalem LOXX® Verschlusssystem der Firma Schaeffertec ist die Oberwerth Frankfurt bequem zu öffnen und die Kamera stets griffbereit.

Das nächste Motiv - Nur einen Handgriff entfernt

Fotografen, die ihre Kamera mit zusätzlichem Haltegriff und/oder elektronischem Sucher (EVF) ausrüsten, sehen sich häufig der Problematik gegenüber, dass zusätzliche Anbauten zunächst entfernt werden müssen, bevor die Kamera sicher in einer Tasche Platz findet. Für dieses Problem bietet die neue Oberwerth Frankfurt die passende Lösung: Konzipiert für spiegellose Systemkameras mit Objektiven bis 70 mm Brennweite, setzt die Frankfurt Maßstäbe in einfacher Handhabung. Kameras mit Zusatzanbauten lassen sich bequem und in einem Handgriff in der Tasche verstauen. Wie bei jeder Oberwerth Kameratasche, lässt sich auch bei der Frankfurt die Innenaufteilung der Pads flexibel justieren. Dem Nutzer ist es dadurch möglich, die Polsterung individuell seinen Anforderungen anzupassen. Ob Handgriff oder EVF - Platzprobleme gehören der Vergangenheit an. Ein unter dem Frontdeckel befindliches Außenfach gewährt weiteren Stauraum für persönliche Gegenstände oder kleinteilige Kameraausrüstung. Vegetabil gegerbtes Rindleder und strapazierfähiges CORDURA® als bestimmende Materialien gewährleisten zuverlässigen und bewährten Schutz vor äußeren Witterungseinflüssen.

Preis und Verfügbarkeit

Die Oberwerth Frankfurt ist zu einem Preis von 399EUR inkl. MwSt. (UVP) im ausgewählten Fotofachhandel oder direkt auf www.oberwerth.de in den Materialkombinationen CORDURA® oliv/Rindleder dunkelbraun und CORDURA® schwarz/Rindleder dunkelbraun erhältlich.

Die neue Oberwerth Frankfurt. Zu 100% designed und handgefertigt in Deutschland. Aus Liebe zu Fotografie.

Weiterführende Informationen zur neuen Oberwerth Frankfurt finden Sie unter http://www.oberwerth.de/kameratasche-frankfurt





Kamerataschen und Zubehör von herausragender Qualität und konsequentem Design, meisterhaft und nachhaltig von Hand gefertigt: Das waren Anspruch und Ziel, die Regina Immes dazu bewegten, die Marke Oberwerth im Jahr 2013 in Koblenz zu gründen. Oberwerth gewann 2014 mit dem Modell München den POP Award (USA) sowie mit dem Modell Freiburg 2015 den Red Dot Award für herausragende Designqualität. Oberwerth Kamerataschen werden insbesondere im hochwertigen Fotofachhandel vertrieben und sind weltweit verfügbar. Fotografen auf der ganzen Welt setzen bereits auf Oberwerth.

