niiio finance group AG treibt Neuausrichtung der Gesellschaft voran.

Verkauf der Tochtergesellschaft und der Vermögensverwaltungskunden sowie zeitnahe Änderungen auf Vorstandsebene.

(firmenpresse) - Köln, 25. Oktober 2016



Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

niiio finance group AG treibt Neuausrichtung der Gesellschaft zum unabhängigen Technologie- und Softwareunternehmen weiter voran: Verkauf der Tochtergesellschaft und der Vermögensverwaltungskunden sowie zeitnahe Änderungen auf Vorstandsebene

Ad-hoc-Meldung 25. Oktober 2016

Die Neuausrichtung der Unternehmensaktivitäten der niiio finance group AG zum Technologie- und Softwareunternehmen spezialisiert auf FinTech-Produkte für Banken und Finanzdienstleister ist weiterhin in vollem Gange. Aus strategischen und wirtschaftlichen Gründen hat die Gesellschaft ihre Tochtergesellschaft Meridio ZIBA AG i.Gr. und, im Rahmen eines Asset Deals, sämtliche Vermögensverwaltungskunden zu einem Preis von insgesamt EUR 250.000,- verkauft. Die Tätigkeiten als lizensierter Vermögensverwalter werden nun vollständig aufgegeben.

Der Fokus der niiio finance group AG liegt nun ausschließlich auf dem Bereich Softwaredienstleistung für Banken und Finanzdienstleister.

Im Zuge der Neufokussierung ändert sich auch die Zusammensetzung des Vorstands der niiio finance group AG: Uwe Zimmer ist bereits, wie angekündigt, aus der Gesellschaft ausgeschieden, der aktuelle Vorstand, Marc-André Barth, scheidet umgehend nach Abwicklung der Übertragung der Vermögensverwaltungskunden aus dem Amt aus. Sein Nachfolger wird Johann Horch, 44 Jahre, aktuell Geschäftsführer der DSER GmbH.

Köln, den 25.10.2016

niiio finance group AG

Der Vorstand

Ende der Mitteilung



Über niiio finance group AG:



Neue Ideen und neues Banking: Innovativ, intelligent, intuitiv, online!



Die niiio finance group AG ist ein unabhängiges Technologie- und Softwareunternehmen - spezialisiert auf Softwarelösungen für Banken und Finanzdienstleister im Dreieck Wertpapierberatung / Vertrieb / Kundenkommunikation. Dabei liegt der Fokus sowohl auf der Durchführung langfristiger Einzelprojekte wie auch in der Betreuung und Beratung der Kunden. niiio basiert auf dem Produkt "munio" der Muttergesellschaft DSER, eine der marktführenden Software-Lösungen im Bereich Depotoptimierung und Portfoliomanagement im B2B-Bereich. Im erfahrenen Management-Team - allesamt Branchenvordenker und Influencer, die ihre tiefe Expertise gebündelt einbringen, trifft Finanzwissen auf FinTech-Netzwerk, IT- und Technologie-Know-how auf Markt- und Vermarktungskenntnis. Die niiio finance group AG hat den Anspruch, das Banking von morgen maßgeblich mitzugestalten - und das Ziel, zu den führenden Finanztechnologieunternehmen in Deutschland zu gehören. Dafür findet, filtert und fördert die Finanz-Holding die besten B2B-Geschäftsmodelle und investiert in die vielversprechendsten FinTech-Lösungen. Im Fokus steht dabei aktuell das wachsende Tochterunternehmen niiio IT-Services GmbH. Die Softwareschmiede hat eine neuartige Robo-Advisor-Plattform gelaunched, die als lizenzierte White-Label-Lösung oder in Form von SaaS-Modellen Banken und Finanzdienstleistern zur Verfügung steht.





niiio finance group AG

Konrad-Adenauer-Straße 25

D-50996 Köln



Phone: +49-221-37639-0

Fax:+49-221-37639-11

E-Mail:ir(at)niiio.finance

Web:www.niiio.finance













Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://dser.de/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:





Dies ist eine Pressemitteilung von

Deutsche Software Engineering & Research GmbH

Leseranfragen:

Elisabethstraße 42/43, 02826 Görlitz

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 26.10.2016 - 12:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1417026

Anzahl Zeichen: 3531

Kontakt-Informationen:

Firma: Deutsche Software Engineering & Research GmbH

Ansprechpartner: Johann Horch

Stadt: Görlitz

Telefon: 03581 - 37 4 99 34



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.