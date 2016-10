Eine Frage der guten Qualität: Restaurant Shabby Chic

Der Coup vom Medienhafen ist gelungen: Das Restaurant zeichnet sich nicht nur durch die Qualität seiner Küche, sondern auch durch einen exzellenten Service aus.

(firmenpresse) - Gäste werden wie Freunde behandelt, die zu Besuch ins Restaurant kommen. Der Restaurantservice ist stets aufmerksam und leistet das Beste, um seinen Gästen einen schönen Besuch zu bereiten. Ein gut vorbereiteter Restaurantbesuch beginnt mit der telefonischen Reservierung, denn das beliebte Restaurant im Medienhafen könnte abends ausgebucht sein. Zudem muss es für den Gast nicht immer ganz puristisch zugehen. Verschiedene Kochstile und Aromen werden in einem Gericht fusioniert. So kommen bei der mit Soja und Honig lackierten Entenkeule mit getrüffelter Polenta und Zucchini-Traubensalat asiatische Aromen mit der klassisch-europäischen Küche zusammen. Im Restaurant sind Gäste für eine Kleinigkeit und ein gutes Glas Wein ebenso willkommen wie Gäste, die ausgiebig dinieren möchten.

Informationen zur neu aufgelegten Speisekarte stellt das Restaurant Shabby Chic seinen Gästen gerne zur Verfügung.



Die richtige Restaurantwahl



Mit der sensiblen Kombination von Funktionalität und Ästhetik, Qualität und Design im Vintage-Stil entstand ein Restaurantkonzept, das seinesgleichen sucht. In einer Branche, in der Trends immer schneller wechseln, hat Mustafa Mustafovski ein Gastronomiekonzept kreiert, das nicht nur aktuell im Trend liegt, sondern das auch noch morgen noch Bestand hat. Das Restaurant bietet Kreationen der Crossover-Küche mit einem asiatischen Touch, alles ganz frisch zubereitet aus hochwertigen Zutaten. Neben Suppen, Entrees, Salaten, Pasta und Risotto finden sich auf der Speisekarte Entenkeule mit Soja und Honig lackiert, rohes Lachsfilet, geschmorte Gänsekeule, Rumsteak vom irischen Weiderind und das Roastbeef Wellington von den legendären australischen Weiderindern. Top-Desserts runden das Geschmack-Erlebnis ab. Eine Weinkarte mit ausgesuchten Weinen ergänzt die Speisekarte. Empfehlung des Hauses: Weißwein Vincent Pinard "Loire" Flore`s Sancerre mit einer großer Finesse und einer lebendigen Note von Zitrus und weißen Blumen.



Für zusätzliche Informationen und Vorbestellungen steht das Restaurant Shabby Chic in Düsseldorf seinen Gästen gerne zur Verfügung.









Restaurant Shabby Chic

Wupperstraße 14, 40219 Düsseldorf

