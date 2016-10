Auch für Übersetzer und Dolmetscher in Reutlingen und Tübingen ist die Sommerpause vorbei – Privatpersonen und Unternehmen benötigen wieder mehr Übers

Im Sommerurlaub im Ausland werden keine professionellen Übersetzungen oder Dolmetscherdienste benötigt. Im Geschäftsleben mit internationalen Kunden ist Professionalität oberstes Gebot. Das Tübinger Unternehmen GTBS, German Translation Business Service beherrscht professionelle Übersetzungen.



(firmenpresse) - Viele Menschen haben ihren Sommerurlaub in einem fernen Land verbracht. Aber um mit der eigenen Muttersprache an sprichwörtliche Grenzen zu stoßen, muss man nicht weit reisen. Schon Länder wie Belgien, die Schweiz oder Italien stellen uns vor sprachliche Herausforderungen. Wer ein paar Worte der jeweiligen Landessprache beherrscht, kann sich im Urlaub meist recht gut zurecht finden, denn Perfektion wird hier nicht benötigt.

Ganz anders sieht das aus, wenn der Urlaub vorbei ist und das Arbeitsleben wieder begonnen hat. Der Herbst ist Messezeit. Die letzten Wochen des Jahres nutzen viele Unternehmen um sich und ihre Leistungen auf Messen einem internationalen Publikum vorzustellen oder internationale Konferenzen abzuhalten. Und spätestens dann braucht eine Übersetzung das, was im Urlaub nicht nötig war: Perfektion. Professionelle Übersetzer, die einwandfreie Übersetzungen anfertigen oder diplomierte Dolmetscher, die konsekutiv oder simultan bei internationalen Besprechungen und Zusammenkünften übersetzen, sind gefragte Partner moderner Unternehmen. GTBS, German Translation Business Service, ein Unternehmen für Fachübersetzungen und Dolmetscherdienste aus Tübingen, ist mit seinem weltweiten Netzwerk an Fachübersetzern Ansprechpartner für Übersetzungen in jede Amtssprache der Welt. Und auch professionelle Dolmetscher werden durch GTBS vermittelt. Was lassen Unternehmen übersetzen? Diese Frage ist nicht abschließend zu beantworten, da die Aufträge unterschiedlichste Bereiche betreffen. Angefangen bei Betriebsanleitungen geht es über Vertragswerke oder Websites, die für ein internationales Publikum eindeutig übersetzt werden müssen. Dass dabei keine Fehler geschehen dürfen, erklärt sich von selbst. Aus diesem Grund setzt GTBS für den Bereich Reutlingen, Tübingen wie auch für alle anderen Kunden nicht nur Fachübersetzer ein, die über mindestens fünf Jahre Berufserfahrung verfügen, sondern lässt jede Übersetzung zudem durch einen zweiten, unabhängigen Übersetzer prüfen. Auch vereidigte Übersetzer für die Beglaubigung der Übersetzung offizieller Dokumente sind verfügbar – dabei kann es sich um Geburtsurkunden oder Zeugnisse handeln. Dies benötigen vor allem Privatpersonen.



Spannend ist zudem, dass die hier bei GTBS eingesetzten Übersetzer alle Muttersprachler sind, und in ihrem Heimatland leben. Dahinter liegt die Erkenntnis, dass eine Sprache einem steten Wandel unterworfen ist, und nur der, der wirklich „in“ dieser Sprache lebt, jede Entwicklung erkennen und entsprechend übersetzen kann.

Die Herbstzeit ist somit Übersetzerzeit, weil zum Einen Messezeit ist, und diese internationalen Großveranstaltungen ohne professionelle Dolmetscher und Übersetzer überhaupt nicht realisierbar wären, zum Anderen hat manch' einer im Urlaub Kontakte geknüpft, die mit der Unterstützung professioneller Übersetzungen gefördert werden können. Nicht zuletzt beginnt das Wintersemester an den deutschen Hochschulen im Herbst, und auch für die Anmeldung und Immatrikulation an deutschen oder internationalen Universitäten braucht es perfekte Übersetzungen wichtiger Dokumente, bei denen die Übersetzung häufig zusätzlich beglaubigt werden muss.

Die Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte wird sich fortsetzen, nicht nur im Herbst: Die Welt wird kleiner, weil die Kommunikation enger wird, das gelingt am besten mit Profis.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.german-translation-service.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

GTBS bietet hochwertige Fachübersetzungen, beglaubigte Übersetzungen und Dolmetscherdienste.

Übersetzungen werden in alle Amtssprachen der Welt durchgeführt. Dabei besteht das Netzwerk von GTBS aus erfahrenen, muttersprachlichen und vereidigten Übersetzern, die zudem auf die jeweiligen Gebiete wie Technik, IT, Medizin, Recht u. v. m. spezialisiert sind. Der überaus hohe Qualitätsstandard garantiert darüber hinaus, dass jede Übersetzung durch einen zweiten, unabhängigen Übersetzer geprüft wird.

Die Vielzahl der staatlich vereidigten Übersetzer verantworten die beglaubigten Übersetzungen.

Außerdem bietet GTBS für Unternehmen und Privatpersonen Unterstützung durch hochqualifizierte Dolmetscher, die zum Beispiel bei Konferenzen oder Verhandlungen sowohl simultan als auch konsekutiv dolmetschen. Die Aufträge werden nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN 15038 durchgeführt, und GTBS garantiert Festpreise.

Durch die große Sprachvielfalt und besondere Anforderungen an die Qualität



Dies ist eine Pressemitteilung von

German Translation + Business Service e. K.

Leseranfragen:

German Translation + Business Service e. K.

Patrizia Savarino-Aschmann

Fürststraße 1

72072 Tübingen

Deutschland

Telefon: 07071/85 99 352

E-Mail: zentrale(at)gt-bs.de



PresseKontakt / Agentur:

German Translation + Business Service e. K.

Patrizia Savarino-Aschmann

Fürststraße 1

72072 Tübingen

Deutschland

Telefon: 07071/85 99 352

E-Mail: zentrale(at)gt-bs.de



Datum: 26.10.2016 - 12:39

Sprache: Deutsch

News-ID 1417038

Anzahl Zeichen: 3681

Kontakt-Informationen:

Firma: German Translation + Business Service e. K.

Ansprechpartner: Patrizia Savarino-Aschmann

Stadt: Tübingen

Telefon: 07071/85 99 352



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 78 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung