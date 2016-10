Intelligente Paketbeilagen gehen nach Übersee - Adnymics einer von 20 Teilnehmern des German Accelerator Tech-Programms

Das Münchener Start-up Adnymics konnte mit seinen „intelligenten Paketbeilagen“ einen der begehrten Plätze im German-Accelerator Tech-Programm in New York ergattern. Das Programm hilft deutschen innovativen und stark-wachsenden Start-ups aus der Technologie-Branche bei dem Markteintritt in die USA, unter anderem an den Standorten Silicon Valley und New York.

Geschäftsführer der adnymics GmbH

(firmenpresse) - Die adnymics GmbH, Marktführer im Bereich der individualisierten Paketbeilagen im E-Commerce, konnte im Rahmen des German Accelerator Events „Celebrating Innovation“ im Tech Quarter in Frankfurt überzeugen. Während einer Expo und Abendgala mit mehr als 400 Teilnehmern wurden dort am 13.10.2016 die Gewinner des German Accelerator Tech-Programmes durch eine Fachjury auf Basis einer Unternehmensvorstellung selektiert. Das Konzept der intelligenten Paketbeilagen von Adnymics sowie die bisherigen Erfolge des jungen Münchener Unternehmens fanden ihre Zustimmung bei dem Komitee in Frankfurt am Main und sicherten dem Start-up einen der beliebten Plätze im German Accelerator Programm in New-York.





Der German Accelerator – Wichtiger US-Startpunkt vieler deutscher Technologie Start-ups



Der German Accelerator ist eine Initiative, unterstützt von namhaften Partnern wie Siemens, Deloitte Digital und Telekom Innovation Laboratories. Der Grundgedanke besteht darin, deutschen und aufstrebenden Technologie Start-ups Hilfestellung beim Markteintritt in die USA zu geben. In einer Zeit von 3-12 Monaten wird an den Standorten New York City, San Francisco oder Silicon Valley an einer Markteintrittsstrategie gearbeitet. Die Teilnehmer werden von erfahrenen Mentoren bei dieser Unternehmung unterstützt. Ein umfangreiches Netzwerk hilft in der Vermarktung und Anfangsphase der Internationalisierung. Essenzieller Bestandteil des Programmes ist, wichtige Kontakte bereits vor der physischen Umsetzung des Internationalisierungsprozesses zu knüpfen, um so die Risiken zu mindern, das Vorgehen zu verkürzen und den Prozess zu vereinfachen.





Die adnymics GmbH – Ein bayerisches Start-up geht über die Landesgrenzen hinaus



Das 2014 gegründete Start-up aus München hat sich bereits mit seinen „intelligenten Paketbeilagen“ in Deutschland etabliert. Zahlreiche namhafte Online-Händler wie nu3 oder tausendkind legen die vom Adnymics-System „Target Packaging“ gedruckten Beilagen ihren Versandpaketen bei. Weitere bekannte Online-Händler aus dem Fashion- und Food-Bereich stehen schon in den Startlöchern und die Auftragsbücher für 2017 sind bestens gefüllt. Demnach ist die Internationalisierung der nächste logische Schritt für das Unternehmen. „In Deutschland kommen unsere intelligenten Paketbeilagen sehr gut in der E-Commerce Branche an. Die gewonnenen Erfahrungen möchten wir nutzen um weiter zu wachsen und zu expandieren.“, erläutert Dominik Romer, CEO und Gründer der adnymics GmbH. „Wir freuen uns sehr, dass uns der German Accelerator dabei unterstützt und können den Start des Programmes im April 2017 kaum erwarten. Let’s go to New York!“, so Romer. Neben dem Markteintritt in die USA möchte Adnymics sich im kommenden Jahr außerdem noch stärker im DACH-Raum sowie anderen europäischen Ländern positionieren.





Das Münchner Start-up Adnymics wurde Ende 2014 gegründet und bietet ein System zur Herstellung von intelligenten Paketbeilagen für den Online-Versandhandel. Das All-in-One-System "Target Packaging", bestehend aus Software und Digitaldruckmaschine, analysiert das Surf- und Kaufverhalten von Online-Käufern und generiert daraus individuelle Produktempfehlungen, die den Versandpaketen in Form von hochwertigen Broschüren beigelegt werden. Die individualisierten Broschüren werden just-in-time direkt beim Online-Versandhändler in der Logistik produziert. Mit „Target Conversion“ können Werbetreibende in diesen Paketbeilegern zielgerichtete Print-Anzeigen buchen.

