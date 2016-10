Chatsworth Products bringt mit RMR(R) Industrial Enclosures sein Fachwissen für IT Infrastruktur in den industriellen Raum ein

Intuitives Online Design-Tool vereinfacht Produktkonfiguration, bietet Komplettlösung unter einer Teilenummer

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) AGOURA HILLS, KALIFORNIEN, USA -- (Marketwired) -- 10/26/16 -- Seit mehr als 25 Jahren vertrauen Rechenzentrumsexperten weltweit auf Chatsworth Products (CPI), wenn es darum geht, ihre technischen Investitionen zu schützen. Jetzt bringt CPI sein Fachwissen in den industriellen Raum ein, indem es RMR(R) Industrial Enclosures auf den Markt bringt: moderne Unterbringungslösungen mit hochmoderner Abdichtungstechnik, die nach Schutzstufen NEMA 12 und IEC IP 55 zertifiziert sind und umfangreiche Montagemöglichkeiten für Zubehör bieten.

Die RMR(sprich: Armor, engl. für ?Rüstung")-Gehäuse sind nach UL-Typ 12 gelistet und nach IP 55 zugelassen, was bedeutet, dass die Ausrüstung vor dem Eindringen unerwünschter Objekte wie Schmutz, Staub, Flusen und Fasern oder nicht-korrodierender Flüssigkeiten (wie feine Tropfen oder Spritzer) geschützt ist. Unternehmen, die IT-Ausrüstung, Automatisierungselektronik und elektrische Kontrollgeräte in Nicht-Gefahrenbereichen in Innenräumen schützen müssen, können ab sofort CPIs hochwertige Neuentwicklungen in Sachen Gehäuse, Kabel und Thermomanagement verwenden.

RMR-Gehäuse bieten Innovation, Konfigurierbarkeit und Qualität bei Funktionen wie z. B.:

* Schutzstufen UL Typ 12 und IP 55

* Schnelle Produktmodifikation und -zusammenstellung

* Komplettlösungen unter einer Teilenummer

* Aufgetragene Dichtungssysteme (FIPFG) für optimale Abdichtung

* Mehrere Montageoptionen für Geräte und Zubehör zur Unterstützung von IT-Ausrüstung, Elektronik und Steuerung

Die Gehäuse sind in drei Konfigurationen erhältlich:

RMR Modular Enclosure (Modulargehäuse) Das RMR Modular Enclosure verfügt über ein freistehendes Design und kommt mit einer Reihe verschiedener Optionen für Türen sowie Seiten- und Dachbleche. RMR Modular Enclosure bietet eine Bodenmontage für große Mengen von Geräten und kann in Boxen mit mehreren Gehäusen angeordnet und mit zahlreichen Platten für Zubehör ausgestattet werde.

RMR Fixed Wall-Mount Enclosure (festes Gehäuse mit Wandmontage) Das RMR Fixed Wall-Mount Enclosure verfügt über integrierte Dach- und Bodenbleche und kann problemlos mit weiteren Blechen oder 19-Zoll-EIA-Schienen (486 mm) ausgestattet werden. Es dient zur Lagerung kleinerer Mengen von Automatisierungsgeräten sowie als Wand- und Über-Kopf-Anbringung an Orten, wo Geräte über Arbeitsplätzen untergebracht werden müssen.

RMR Swing Wall-Mount Enclosure (Gehäuse mit Schwenkwandsystem) Das RMR Swing Wall-Mount Enclosure dient dazu, Netzwerkgeräte in anspruchsvollen Umgebungen aufzubewahren und beinhaltet drei Teile, die einen schnellen Zugang zur Vorder- und Rückseite der Ausrüstung bieten.

?Technik wird an allen möglichen Orten eingesetzt, und die Ausrüstungsgegenstände befinden sich an Orten, wo sie eigentlich nie hätten sein sollen. Unsere Kunden haben sich seit Jahren auf CPI verlassen, wenn es um hochwertige Lösungen für ihre kritische Netzwerkinfrastruktur ging. Jetzt, da sich Netzwerke mehr und mehr auch in den industriellen Raum hinein verlagern, ist es für uns nur logisch, dass wir unser Portfolio erweitern, um auch weiterhin dasselbe Niveau an Unterstützung in diesen nicht gerade idealen Umgebungen zu bieten. Ich freue mich, im Namen von CPIs Mitarbeiter-Inhabern die Produktfamilie der RMR Industrial Enclosures vorzustellen", erklärte Sam Rodriguez, Senior Product Manager of Cabinet & Thermal Management Solutions bei CPI.

RMR-Gehäuse können problemlos über den CPI Product Designer konfiguriert und bestellt werden ? ein simples digitales Hilfsmittel, das es ermöglicht, unverzüglich die Größe, die Funktionen und das Zubehör auszuwählen, die für eine bestimmte Anwendung erforderlich sind. Der CPI Product Designer erstellt automatisch Stücklisten, Zeichnungen, 3D-Modelle und Verkaufsunterlagen unter einer einzigen Teilenummer.

Mehr über CPIs RMR Industrial Enclosures erfahren Sie auf der Website.

Über Chatsworth Products Bei Chatsworth Products (CPI) haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die kritischen Anforderungen an die moderne IT-Infrastruktur mit Produkten und Dienstleistungen zu erfüllen, die Ihre stetig wachsenden Investitionen in Informations- und Kommunikationstechnologie schützen. Wir fungieren als Ihr Geschäftspartner und sind auf einzigartige Weise dazu in der Lage, Ihre spezifischen Anforderungen mithilfe globaler Verfügbarkeit und schneller Produktanpassung zu erfüllen, wodurch für Sie ein Wettbewerbsvorteil entsteht. Mit CPI wird unsere Leidenschaft zu Ihrem Vorteil. Bereits seit über zwanzig Jahren bauen und entwickeln wir innovative Lösungen für physische IT-Systeme für Fortune-500-Unternehmen und multinationale Konzerne. Darum kann CPI mit unschlagbarer Anwendungsexpertise, erstklassigem Kundenservice und technischem Support sowie einem branchenführenden internationalen Vertriebsnetzwerk auf Ihre Bedürfnisse eingehen. CPI hat seinen Hauptsitz in den USA und Betriebsniederlassungen auf der ganzen Welt, wie unter anderem in Mexiko, Kanada, China, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Großbritannien. Die Fertigungsstätten von CPI befinden sich in den USA, Asien und Europa.

CPI ist bei der US-Verwaltungsbehörde General Services Administration (GSA) unter ?Federal Supply Schedule IT 70" eingetragen. Unsere Produkte sind außerdem in den USA über GSA Advantage und Government Wide Acquisition Contracts (GWAC) erhältlich, einschließlich GSA Connections und NITAAC-ECS III (www.chatsworth.com/gov).

Obwohl sämtliche Anstrengungen unternommen wurden, um die Richtigkeit dieser Informationen zu gewährleisten, übernimmt CPI keine Verantwortung für eventuelle Fehler oder Auslassungen und behält sich das Recht vor, Informationen und Beschreibungen der aufgeführten Dienstleistungen und Produkte zu verändern.

(C)2016 Chatsworth Products, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Chatsworth Products, CPI, CPI Passive Cooling, eConnect, MegaFrame, Saf-T-Grip, Seismic Frame, SlimFrame, TeraFrame, GlobalFrame, CUBE-iT PLUS, Evolution, OnTrac, QuadraRack und Velocity sind in den USA eingetragene Handelsmarken von Chatsworth Products. Simply Efficient, Secure Array, EuroFrame und Clik-Nut sind Handelsmarken von Chatsworth Products. Alle sonstigen Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

