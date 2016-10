RoboForex feiert Geburtstag - und schenkt den Kunden den Spread

(firmenpresse) - RoboForex feiert in diesen Tagen den einjährigen Geburtstag seines deutschen Kundenservice. Das erfreut auch die Kunden des international erfolgreichen Forex- und CFD-Broker, denn RoboForex schenkt ihnen den Spread auf den Handel mit DE30Cash und EUR/USD. Bis zum 31. Dezember 2016 können sich alle Inhaber eines Pro-Standard-Kontos für die Aktion freischalten lassen und so von den Sonderkonditionen profitieren.

Wenn am 18. November 2016 die World of Trading in Frankfurt ihre Pforten öffnet, ist das für den internationalen Forex- und CFD-Broker RoboForex ein ganz besonderes Ereignis, denn vor einem Jahr präsentierte sich das Unternehmen auf eben dieser Messe erstmals der deutschen Trading-Community. Das umfangreiche Produktangebot, die günstige Kostenstruktur, die innovativen Technologien und der deutsche Kundenservice wurden von den Kunden sehr gut angenommen.

Um den ersten Jahrestag gebührend zu feiern, hat sich der Broker etwas Besonderes für seine Kunden einfallen lassen und schenkt ihnen den Spread für Trades mit DE30Cash und EUR/USD. "Wir blicken mit Roboforex auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurück und diesen Erfolg haben wir natürlich in erster Linie unserem treuen und stetig wachsenden Kundenstamm zu verdanken", erklärt Christian Selbach, Geschäftsführer von RoboForex Deutschland. "Dafür wollen wir uns bei unseren Kunden bedanken und schenken ihnen daher bis zum Ende des Jahres den Spread für den Handel mit DE30Cash und EUR/USD."

Pünktlich zum ersten Geburtstag präsentiert der Broker auch seine neue Webseite. "Wir haben unseren Online-Auftritt neu und deutlich übersichtlicher gestaltet", freut sich Christian Selbach und kündigt an: "Wir werden in Zukunft unser bereits sehr umfangreiches Angebot an Analysen und Aus- sowie Weiterbildungsmaßnahmen deutlich weiter ausbauen. So erscheint jeden Morgen vor Börsenbeginn Wunner"s Morning Call und vor Beginn der US Märkte die US Open. Jeden Mittwoch gibt es drei Live Trading Termine im DE30Cash, US500Cash und USTECHCash mit unserem Kapitalmarktexperten Jürgen Wunner."

Und auch auf der World of Trading wird der erste Geburtstag gefeiert. Am 18. Oktober lädt RoboForex auf der Messe im Anschluss an die Präsentation von Kapitalmarktexperten Jürgen Wunner um 18.00 Uhr zu einem Stehempfang an den Stand ein.

Die Geburtstagsaktion läuft ab sofort bis zum 31. Dezember 2016 und steht allen Inhabern eines Pro-Standard-Kontos bei RoboForex offen. Wer daran teilnehmen möchte, kann sich durch eine formlose E-Mail an info(at)roboforex.de für die Sonderkonditionen anmelden. Die Freischaltung erfolgt innerhalb von 24 Stunden nach der Kapitalisierung des Kontos. Nach Ablauf des Aktionszeitraums am 31. Dezember wird der derweil angefallene Spread für Trades mit DE30Cash und EUR/USD innerhalb von 14 Tagen zurücküberwiesen.

Die genauen Voraussetzungen für den Erhalt der Rücküberweisung sowie die Teilnahmebedingungen sind auf der Homepage von RoboForex unter www.roboforex.de/kunden/bonusse/spread-freien-handels/. Selbstverständlich können sich Interessenten auch auf der World of Trading am 18. und 19. November in Frankfurt direkt auf der Messe von den Experten von RoboForex beraten lassen oder telefonisch unter 069 - 20457824 Kontakt aufnehmen.





Das Unternehmen RoboForex ist ein internationaler Forex- und CFD Broker, der sich in nur kurzer Zeit zu einem der führenden Finanzdienstleister von Finanzprodukten an verschiedensten Finanzmärkten etabliert und das Vertrauen von Tausenden von Kunden gewonnen hat. Seit dem Zeitpunkt der Gründung im Jahr 2010 ist RoboForex auf beste Handelsbedingungen und ein qualitativ hochwertiges Angebot an Dienstleistungen für alle Kunden fokussiert. Die Hauptvorteile des Unternehmens sind der ausgezeichnete Ruf, die persönliche Kundenbetreuung und die innovativen Technologien. Heute operiert RoboForex bereits erfolgreich in vielen Ländern weltweit und arbeitet kontinuierlich daran das Feld seiner Aktivitäten zu erweitern und neue Bereiche auszubauen.

