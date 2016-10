Dr. Sanusi Umar erfindet neuartige Werkzeuge zur Haarwiederherstellung im FUE-Verfahren für gekräuseltes Haar mit afrikanischer Textur - Plastic and Reconstructive Surgery Journal (PRS-Global Open)

(ots) - Menschen afrikanischer Abstammung,

die auf der Suche nach einer FUE (Follicular Unit

Extraction)-Haartransplantation ohne Narbenlinie waren, haben sich

jahrelang Vorversuchen unterziehen müssen, nur um von den

Transplantationschirurgen für Haar, die traditionelle Methoden

anwenden, abgewiesen zu werden. Die Quote der beschädigten Grafts

kann in der FUE-Verpflanzung bei afrikanischer Haartextur (eng

gekräuseltes Haar und charakteristische Textur und Gewebe) bis zu 80%

betragen. Bis dato konnten also viele der Chirurgen für

Haarwiederherstellung ihren Patienten afrikanischer Abstammung nur

Verfahren anbieten, die eine Narbenlinie bei der Haareinpflanzung

hinterlassen. Dies ändert sich nun.



In einer neuen, im PRS - Global Open veröffentlichten Studie (http

://dru.com/dr-u-conquers-the-vexing-issue-of-african-textured-hair-fu

e-restoration/) gelang es Dr. Sanusi Umar, die FUE für Patienten

gemischter afrikanischer Abstammung weiterzuentwickeln. Die

Teilnehmer der Studie konnten mit seinem patentierten UGraft®

Revolution-Tool, dem UPunch Curl(TM), einen Erfolg von 100%

verzeichnen. Die meisten der Patienten wiesen eine

Graft-Schadensquote von unter 5% auf. Der Befund deutet darauf hin,

dass dank dieser neuartigen Methode keine Notwendigkeit für

Vorversuche im Vorfeld einer FUE-Haartransplantation besteht.



Der UPunch Curl(TM) passt sich der Kräuselung des Haares an und

wurde mit herkömmlichen Rotationsstanzwerkzeugen verglichen, die in

der FUE Einsatz finden. Die mit UPunch Curl(TM) erzielte überlegene

Graft-Rate wird seinem einzigartigen Design zugeschrieben.



Dr. Umar stellt dazu fest, "Patienten mit eng gekräuseltem Haar

sind keine homogene Gruppe. Dieser Durchbruch weist den Weg zu einem

universellen Ansatz in der FUE für Menschen mit eng gekräuseltem

Haar, unabhängig von ihrem geografisch-ethnischen Hintergrund".





Ugraft- und UPunch Curl-Behandlungen sind derzeit nur über ihren

Erfinder Dr. Sanusi Umar möglich, der plant, die Ausrüstung und das

notwendige Training auch anderen Haarwiederherstellungschirurgen zur

Verfügung zu stellen. Weitere Informationen finden Sie unter

https://www.dru.com/



Plastic and Reconstructive Surgery-Global Open (PRS Global Open)

ist ein internationales, auf globale plastische und rekonstruktive

Chirurgie fokussiertes Open Access Journal mit Peer Review.



Sanusi Umar, MD, FAAD, FASDS ist ein international anerkannter,

vom American Board of Dermatology zertifizierter Chirurg, Fellow der

American Society of Dermatologic Surgery und Fellow der American

Academy of Dermatology. Dr. Umar ist Assoziiertes Fakultätsmitglied

an der David Geffen School of Medicine an der University of

California in Los Angeles (UCLA), vielfältig publizierter

akademischer Pionier auf dem Gebiet der Haartransplantationschirurgie

und Mitglied der International Society of Hair Restoration Surgery

(ISHRS). Die Ergebnisse seiner Forschung wurden in mehreren

Fachzeitschriften veröffentlicht, unter anderem im Journal of the

American Medical Association - JAMA Dermatology, dem Aesthetic

Surgery Journal sowie im Dermatologic Surgery.







Original-Content von: Dr. Sanusi Umar







