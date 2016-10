14. INVESTMENT FORUM am 10. November 2016 in München

Risiken durch Konvergenz, Fintechs, Investmentsteuerreform und Master-KVG für Sachwerte

(firmenpresse) - Die Fachveranstaltung wird auch in diesem Jahr ab 15:15 Uhr das Münchener Künstlerhaus zu einem Treffpunkt der Branche verwandeln, die einmal mehr aktuelle wie auch klassische Themen in den Vorträgen behandeln wird.

Jochen Felsenheimer, Geschäftsführer der XAIA Investment GmbH, wird die Teilnehmer auf das volkswirtschaftliche Parkett der Konvergenz in verschiedenen Anlageklassen führen und deren Auswirkung auf das Risiko aufzeigen.

Gezielte kalkulierte Risiken gehen derzeit viele Investoren bei Fintech-Startups ein. Darunter auch die comdirect bank. Jan Enno Einfeld, Bereichsleiter Investing, wird zeigen, wie sein Unternehmen junge Startups in dieser boomenden Branche fördert.

Dass man Marktineffizienzen nutzen kann, um Risikoprämien zu vereinnahmen, wird Johann Fürstenberger, Leiter Aktien Derivate / Quantitatives Portfolio-Management der MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH, zeigen.

Wie sich Emissionshäusern mittels einer Master-KVG für geschlossene Fonds den Weg in die Regulierung erschließen können, wird Ralph Petersdorff, Leiter Fondsmanagement Immobilien von der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, erklären.

Abschließend wird Hans Stamm, Rechtsanwalt und Partner bei Dechert LLP, einen juristischen Blick auf die Investmentsteuerreform gewähren und wie sich diese Reform auf Sachwerte auswirkt.

Im Anschluss an die Vorträge können sich Teilnehmer und Referenten ab ca. 18:45 Uhr bei einem Get-Together miteinander austauschen und netzwerken.

Die Teilnahme ist für Mitarbeiter von Investmentfondsgesellschaften, Banken und verbundenen Unternehmen kostenfrei.

Termin und Ort:

10.11.2016, 15:15 - ca. 18:45 Uhr

Münchner Künstlerhaus

Lenbachplatz 8

80333 München

Weitere Informationen und das Anmeldeformular sowie zu unseren Mitveranstaltern Nicolai Schödl Business Consulting und NeXeLcon finden sie unter www.investment-forum.eu.

Wir danken unserem Partner Societe Generale Securities Services GmbH für die Unterstützung.





Kommentare zur Pressemitteilung