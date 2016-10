X-Direct Group baut 30 neue Apartments

In Frankfurt-Griesheim entstehen zwei neue Wohngebäude mit jeweils 15 modernen Wohneinheiten. Die insgesamt 30 voll möblierten Wohnungen, darunter sechs Penthouse-Wohnungen, werden im April 2017 bezugsfertig sein.

Beispiel eines Penthouses

(firmenpresse) - Die Bauarbeiten der Unternehmensgruppe X-Direct Group für das Neubauprojekt in Frankfurt-Griesheim laufen in vollen Zügen. Entstehen werden an der Lärchenstraße 6 und an der Platanenstraße 7 zwei Wohngebäude mit jeweils 15 modernen Wohneinheiten inklusive 30 PKW-Stellplätzen. Die Vision des Bauvorhabens liegt in der Schaffung eines exklusiven Lebensraumes mit einem hohen Komfort sowie einer hohen Lebensqualität. Geplant ist eine Fertigstellung im April 2017.



Die Gesamtbaumaßnahme umfasst insgesamt 24 Luxus-Apartments mit durchschnittlich 35m² sowie sechs Penthouse-Wohnungen, die eine Wohnfläche zwischen 46m² – 92 m² aufweisen. Die beiden zweigeschossigen Neubauten werden nach Fertigstellung voll möbliert inklusive Küche angeboten. Die Innenausstattung wird sich im gehobenen Mittelklassesegment bewegen und den Kunden vielerlei Komfort ermöglichen. Ausgestattet werden die einzelnen Apartments mit Fußbodenheizung, Balkonen mit qualitativ hochklassigen WPC-Bodenbelägen sowie einer hochwertigen Badausstattung. Hinzukommen bodentiefe Fenster, die für lichtdurchflutete Räume sorgen sowie Lifts, die ein bequemes Erreichen der Apartments bieten. Abgerundet wird die Ausstattung mit einer Video-Gegensprechanlage, elektrischen Rollläden und 3fach verglasten Fenstern nach neuesten Schallschutzvorschriften. Im öffentlichen Bereich werden hochwertige Steinböden zum Einsatz kommen.



Den oberen Abschluss wird ein Staffelgeschoss mit hochmodernen Penthouse-Wohnungen mitsamt großzügigen Terrassen bilden. Im Kellergeschoss werden pro Haus je ein Fahrradkeller, ein Waschraum sowie einzelne Kellerräume ihren Platz finden.



Beide Bauten werden nach der EnEV 2016 errichtet und erfüllen somit die aktuellsten Anforderungen der Energieeinsparverordnung. Dies bildet sowohl für den Kunden als auch für die Umwelt vielerlei Vorteile. Neben Energieeffizienz und einer nachhaltigen Ressourcennutzung, wird positiv zum Klimaschutz beigetragen und Kostensenkungspotentiale genutzt.





Projektmanager, Björn Soltau kommentiert: „Es gibt einen großen Bedarf nach Mikroapartments. Mit unserem modernen Wohnkonzept „Frankfurt-Griesheim“ reagieren wir auf die steigende Nachfrage und sind sehr darauf bedacht unseren Kunden maximale Qualität in allen Gesichtspunkten zu bieten. Daher wickeln wir alles, von der Projektentwicklung über den Bau bis hin zum Betrieb, heißt von der Vermietung, der Vermarktung und der Verwaltung, selbst ab.“



Die Vermarktung der einzelnen Apartments hat bereits begonnen.







http://x-direct-group.com/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die X-Direct Group ist der Allrounder in Sachen Immobilien. Von der Verwaltung, der Vermietung und dem Verkauf über eine kompetente und schnelle Beratung bis hin zur Projektumsetzung. Unsere Stärke liegt darin verschiedenste Aspekte rund um die Immobilie zu vereinen und so die Wege kurz zu halten und effektiv im Kundeninteresse arbeiten zu können.

