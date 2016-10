Österreichisches Autoren-Duo holt 2. Platz beim Deutschen Phantastik Preis 2016

Für ihr Fantasy-Epos „Chroniken von Chaos und Ordnung“ wurden Judith und Heinz Praßl auf dem Buchmesse Convent (BuCon) 2016 der zweite und dritte Platz des Deutschen Phantastikpreises in den Kategorien „Bester deutschsprachiger Roman“ sowie „Beste Serie“ verliehen. Sie landeten damit vor Genre-Größen wie Perry Rhoden.

(firmenpresse) - Hamburg, 26.10.2016. Die Idee zu der Oktologie kam Heinz Praßl schon vor rund 25 Jahren. Im Zuge eines Pen&Paper-Rollenspiels entwickelte er einen Plot, der in einer High-Fantasy-Welt spielt, aber dennoch die zentralen Probleme des Menschseins in den Mittelpunkt stellt. Seit 2006 arbeiten Judith und Heinz Praßl gemeinsam an der literarischen Umsetzung der Geschichte, er fungiert dabei als Erfinder und Konstrukteur, sie als Autorin.

„Fantasy ohne Sicherheitsnetz und doppelten Boden! Klischees bedienen, um anschließend mit ihnen zu brechen! Das ist es, was wir versuchen und womit wir spielen. Sicher ist Fantasy dann immer noch Fantasy – mit all ihrer Magie, ihren fremden Kulturen und mystischen Wesen und dem Zauber einer Welt, in der alles möglich zu sein scheint. Doch sie ist auch aufrührerisch, desillusionär und nimmt den Leser auf eine turbulente wie gefährliche gedankliche und emotionale Reise mit ...“ (Judith Praßl)



Das Autorenehepaar hat nun mit „Lucretia L’Incarto“ den vierten Band der Reihe veröffentlicht. In der fantastischen Welt Amalea erhebt sich ein neues Dunkles Zeitalter. Denn die Mächte des Chaos und die Mächte der Ordnung stehen sich in einem letzten großen Krieg um die Herrschaft von Amalea gegenüber.



2015 gewann das Autorenduo aus Graz bereits den Social Samiel Award, den genreübergreifenden Publikumspreis für den besten Antagonisten/Bösewicht. Als nächstes sind Judith und Heinz Praßl am 19. und 20. November zu Gast auf der Vienna Comic Con.



Der acabus Verlag ist ein Verlag für ‚junge', talentierte Autorinnen und Autoren, der offen ist für belletristische Neuentdeckungen und Sachthemen.

Kommentare zur Pressemitteilung