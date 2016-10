?EXPLOSIONSSICHER: ROBUSTE F110 UND T800 TABLETS VON GETAC AB SOFORT AUCH MIT ATEX-ZERTIFIZIERUNG ERHÄLTLICH

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) Getac gilt als einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller robuster Computertechnologie für mobile Anwendungen. Jetzt hat das Unternehmen seine hoch leistungsfähigen F110 und T800 Tablets für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen weiterentwickelt.

Düsseldorf, 26. Oktober 2016 ? Mit den vollständig robusten Tablets der Serien F110 und T800 reagiert Getac auf die steigenden Anforderungen an mobile Geräte für den Einsatz in potenziell explosiven Umgebungen. Ab sofort sind die Geräte optional mit ATEX/IECEx Zone 2 Zertifizierung erhältlich und können somit einer explosionsfähigen Atmosphäre als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln standhalten. Für die notwendige Sicherheit sorgen spezielle isolierende Materialien sowie ein außergewöhnliches Schaltkreisdesign. Aufgrund ihrer Eigenschaften eignen sich die F110 und T800 Tablets hervorragend für explosionsgefährdete Umgebungen in Bereichen wie Chemie, Pharma, Öl und Gas sowie weitere entsprechende Industriezweige.

Die Getac Technology GmbH ist eine 100%-ige Tochter der Getac Technology Corporation, eine der wichtigsten Tochtergesellschaften der MiTAC-SYNNEX Business Group (Konzernumsatz 2015: 28 Milliarden USD). Die Getac Technology Corporation wurde 1989 als Joint Venture mit der GE Aerospace gegründet, um elektronische Geräte für die Verteidigung zu liefern; heute produziert sie robuste Notebooks, Tablet PCs und Handhelds sowohl für den militärischen, polizeilichen und behördlichen Einsatz als auch für die Nutzung in den Bereichen Kommunikation, Produktion und Transport, wobei der Robustheitsgrad von äußerst robust (fully rugged) bis kommerziell robust (semi rugged) reicht. Die hohe Kompetenz und die umfassenden Ressourcen der hauseigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung ermöglichen Getac, seine Geräte in größtmöglichem Maß an Kundenanforderungen anzupassen und umfassende integrierte Hard- und Softwarelösungen anzubieten. Neben der Fertigung von robusten Computerlösungen hat sich Getac auch auf die Entwicklung und Produktion von Bauteilen aus Kunststoff und leichtgewichtigem Metall spezialisiert. Durch die Übernahme der Waffer Technology 2009 wurde Getac zum drittgrößten Hersteller von Aluminium-Magnesium-Legierungen. Besuchen Sie www.getac.de für mehr Information.



© 2016 Getac Technology Corporation. All rights reserved. Getac and the Getac logo are either registered trademarks or trademarks of Getac Technology Corporation in the United States and/or other countries. All other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

