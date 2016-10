Mirakl: Vier Kriterien für eine einfache Marktplatzintegration

(firmenpresse) - München, 25. Oktober 2016 – Online-Marktplätze erschließen sowohl für Betreiber als auch Drittanbieter auf einfache Art neue Vertriebswege. Mirakl, führender Anbieter von Marktplatz-Lösungen, beschreibt die drei Kriterien, die eine reibungslose Integration in eine bestehende E-Commerce-Lösung gewährleisten.



Ein Online-Marktplatz ist kein neues, kompliziertes Business-Modell, sondern lediglich die logische Erweiterung einer bestehenden E-Commerce-Lösung. Er befähigt Online-Händler mithilfe des Portfolios von Drittanbietern, sein bestehendes Produktsortiment drastisch zu erweitern und sein Angebot durch zusätzliche Dienstleistungen deutlich aufzuwerten – der Kreativität sind dabei fast keine Grenzen gesetzt.



Die Integration eines Online-Marktplatzes in eine bestehende E-Commerce-Lösung ist vergleichsweise einfach zu bewerkstelligen, wenn der Betreiber auf einige zentrale Punkte achtet. Mirakl erklärt die drei Kriterien, die sicherstellen, dass diese Integration ohne größere Schwierigkeiten gelingt und warum die Sicherheit der Daten nicht gefährdet ist.



1. Offene Schnittstellen vereinfachen die Integration



Ein sogenannter agnostischer Ansatz stellt die Kompatibilität eines Online-Marktplatzes zu beliebigen E-Commerce-Lösungen per APIs her. Für große Lösungen wie IBMs Websphere, Magento oder SAP Hybris sorgen vorgefertigte, native Konnektoren für die reibungslose Integration des Marktplatzes. Für Online-Shops, die auf wenig verbreiteten Lösungen basieren und für die keine fertigen Konnektoren zur Verfügung stehen, lassen sich mit Software Development Kits (SDKs) individuelle Konnektoren anfertigen.



2. Prozessautomatisierung schafft schnellen Marktzugang



Manuelle Prozesse zehren an der Effizienz und Profitabilität eines Marktplatzes, binden unnötig viel Arbeitskraft und erhöhen das Fehlerrisiko erheblich: eine falsche Produktverfügbarkeit oder eine unkorrekte Preisauszeichnung trüben nicht nur das Einkaufserlebnis, sondern können auch unnötige Kosten generieren. Durch die Automatisierung des Datentransfers lässt sich auch ein einheitliches Verkaufserlebnis über unterschiedliche Kanäle hinweg – stationär, online und mobile – realisieren. Die Automatisierung ermöglicht Drittanbietern außerdem rascheren Zugang zum Marktplatz und senkt durch beschleunigte Management-Prozesse zudem die Kosten.





3. Einheitliche Datensicht verringert den Verwaltungsaufwand



Drittanbieter liefern ihre Produktkataloge und -daten in unterschiedlichen Formaten. Um die Integration in den Marktplatz so weit wie möglich zu vereinfachen, stehen spezielle Werkzeuge für die Aufbereitung zur Verfügung. Eine gleichbleibende, hohe Datenqualität ist so sichergestellt. Zusätzliche Filter sorgen dafür, dass nur die benötigten Daten integriert werden. Die Werkzeuge helfen dem Betreiber, den Marktplatz vergleichsweise komfortabel zu pflegen und zu verwalten.



Datensicherheit ist jederzeit gewährleistet



Bei der Integration einer Marktplatz-Lösung spielt auch die Daten-Sicherheit eine große Rolle – vor allem in Europa, wo sehr hohe Standards zum Schutz personenbezogener Daten herrschen. Dedizierte Module sorgen beim Transfer der Daten dafür, dass sie nur für die Aufbereitung und Integration in den Marktplatz temporär zwischengespeichert werden. Das eigentliche Hosting findet weiterhin bei den Teilnehmern und beim Betreiber statt. Wenn erwünscht, gewährleisten Vereinbarungen mit Content-Delivery-Network-Anbietern, dass der Transfer nur innerhalb Europas stattfindet – das vermeidet mögliche Verstöße gegen geltende Datenschutzregelungen.



„Marktplätze sind eine logische Erweiterung von E-Commerce-Lösungen und kein neues Geschäftsmodell“, erklärt Rabie el Hassani, Director of Sales Central and Eastern Europe bei Mirakl in München. „Die Integration der Marktplatz-Lösung ist bei großen E-Commerce-Lösungen dank APIs und vorgefertigter Konnektoren sehr einfach und schnell realisierbar. Bei der E-Commerce-Plattform Magento ist sie beispielsweise bereits nach 20 Minuten abgeschlossen.“



Mirakl bietet State-of-the-Art-Softwarelösungen, die B2C- und B2B-Unternehmen ermöglichen, ihre eigenen Online-Marktplätze aufzubauen und zu betreiben. Mirakl Marketplace B2C und Mirakl Marketplace B2B erleichtern einer großen Anzahl von Anbietern, auf einer einzigen Plattform gebündelt aufzutreten. Darin offerieren sie ein erweitertes Produktportfolio, wettbewerbsfähige Preise und eine optimierte Customer Experience. Mirakl hat einige der weltweit führenden Unternehmen sowie kleinere innovative Firmen unterstützt, ihr Geschäft auszubauen und zu erweitern – in Kombination mit einem Gewinnwachstum und einer Risikominimierung. Zu den Kunden zählen Best Buy, Woolworths, Auchan, Carrefour, Chronopost, Darty, Galeries Lafayette, Halfords, Menlook, Oclio, The Beautyst und Truffaut. Gegründet 2012, hat Mirakl Marktplatz-Projekte in weltweit mehr als 15 Ländern realisiert. Im Juli 2015 konnte das Unternehmen eine Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 20 Millionen US-Dollar abschließen.

Mirakl

