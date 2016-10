Morbark optimiert mit Syncron Preisgestaltung im Aftermarket-Service

Maschinenhersteller implementiert cloudbasierte Preismanagementlösung, um Händlerbeziehungen zu verbessern und Gewinnmarge zu vergrößern

(Bildquelle: Syncron)

(firmenpresse) - München, 26. Oktober 2016 - Syncron, als weltweit einziger Technologie-Anbieter spezialisiert auf das Ersatzteilmanagement führender Hersteller, gewinnt mit Morbark, einem Hersteller hochleistungsfähiger Schwermaschinen für Forstwirtschaft, Baumpflege und Recycling sowie Sägemühlen und Biomasseverwerter, einen neuen Kunden. Morbark nutzt die Preismanagementlösung von Syncron, um den Umsatz im Bereich Aftermarket-Services zu steigern und die Händler- und Kundenzufriedenheit zu verbessern. Die neue Lösung unterstützt den Maschinenhersteller, seine Beziehungen zu Händlern und Kunden zu stärken sowie die Gewinnmarge im Ersatzteilgeschäft zu vergrößern.

Morbark legt großen Wert auf den Ausbau und die Pflege seines Händlernetzwerks sowie eines optimalen Services für den Kunden. Für die Optimierung des Preismanagements von Ersatzteilen setzt das Unternehmen auf die cloudbasierte Preismanagementlösung von Syncron. Mit der automatisierten Lösung gestaltet sich die Kommunikation zwischen OEM und Händlern deutlich effizienter. Zudem ermöglicht sie ein hohes Maß an Transparenz in der Preisgestaltung.

"Wir verfügen über ein sehr gut ausgebautes Händlernetzwerk. Unser Ziel ist es, unser Geschäft maximal voranzutreiben und gleichzeitig nachvollziehbare und attraktive Preismodelle anzubieten", erklärt Erika Snyder, Director of Part Sales and Manufacturing bei Morbark. "Durch die Umstellung von einem manuellen Prozess zu einer automatisierten Preismanagementlösung für Aftermarket-Services können wir die Beziehung zu unseren Händlern festigen, die Zusammenarbeit reibungsloser gestalten und dadurch im Endeffekt unsere Kunden besser bedienen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit den Experten von Syncron auf diese Ziele hinzuarbeiten."

Vor der Implementierung der Lösung von Syncron war die Preisgestaltung für Ersatzteile bei Morbark ein zeitaufwendiger manueller Prozess. Durch die Umstellung auf eine cloudbasierte Lösung wurde die Transparenz erheblich verbessert. Zudem ist das Unternehmen bei der Festsetzung von Preisen nun wesentlich flexibler.

"In den innovativsten Unternehmen wird das Preismanagement - insbesondere für Ersatzteile - bereits zur Gewinnsteigerung genutzt und trägt wesentlich zur Rentabilität bei", so Johan Stakeberg, Head of Global Sales und President der US-Niederlassung von Syncron. "Wir sind stolz, Morbark in die Gruppe unserer Kunden aufzunehmen und freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit: Bei der Optimierung des Preismanagements für die Aftermarket-Services, der Verbesserung des Service für Händler und Kunden und nicht zuletzt bei der Umsatzsteigerung und der Vergrößerung der Gewinnmarge."

Morbark und Syncron arbeiten gemeinsam daran, auch kurzfristige Erfolge mit der Lösung zu erzielen und Best Practices hinsichtlich des Kosten-Nutzen-Verhältnisses umzusetzen. Außerdem wird das Unternehmen weiterhin Pläne und Strategien entwickeln, um seine Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und seinen Händlern optimierte Preisstrukturen zu bieten - bei gleichzeitiger Umsatzsteigerung und Verbesserung des Kundenservice.

Über Morbark

Das in Winn, Michigan (USA) ansässige Unternehmen Morbark LLC entwickelt und fertigt seit fast 60 Jahren innovative, robuste und leistungsfähige Maschinen und Geräte für die Forstwirtschaft, die Baumpflege und das Recycling sowie für Sägemühlen und Biomasseverwerter. Mit den Maschinen und Geräten von Morbark lassen sich Holz und diverse organische Abfallstoffe zu nützlichen, wertvollen und profitablen Produkten verarbeiten. Das Unternehmen produziert eine umfassende Produktpalette, die von Holzhackmaschinen für ganze Bäume und Holzabfälle über Häckselmaschinen und Müllzerkleinerer bis hin zu Ausrüstungen für Sägemühlen und Materialflusssysteme reicht. Mehr über Morbark unter www.morbark.com.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Syncron ist der einzige Technologie-Anbieter, der auf das Ersatzteilmanagement für weltweit führende Hersteller spezialisiert ist. Die cloudbasierte Managementsoftware von Syncron garantiert optimierte Lagerbestände - damit die richtigen Teile zum richtigen Zeitpunkt und zum bestmöglichen Preis am richtigen Ort vorrätig sind. Das Unternehmen ist an acht Standorten in Europa, Nordamerika und Asien vertreten. Mehr als 100 namhafte Unternehmen nutzen die Syncron-Lösung, um die Profitabilität ihres Service-Geschäfts zu steigern und die Kundenbindung zu stärken. Weitere Informationen auf der Website unter www.syncron.com/de.

