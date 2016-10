Das Leuchthalsband für Hunde - Sicherheit auf 4 Pfoten

Der Herbst ist in Deutschland angekommen. Der Winter steht direkt vor der Tür. Die Tage werden kürzer. Morgens wird es später hell. Am Abend schneller dunkel.

Screenshot der Webseite haustiertracker.de

(firmenpresse) - Für die meisten Hunde und Hundehalter bedeutet das, dass mindestens ein bis zwei Spaziergänge am Tag in der Dämmerung oder im Dunkeln stattfinden.



Und genau das kann auch schnell und unvorhersehbar zur Gefahr werden. Ein Fahrradfahrer, der um die Ecke biegt und den Hund im Dunkeln nicht richtig erkennt. Ein Autofahrer, der Hund und Halter beim Überqueren der Straße nicht erkennt. Und schon ist der Unfall geschehen.



Ähnlich wie sich auch Fahrradfahrer und Kinder in der Dämmerung und im Dunkeln schützen und dazu Reflektoren und Lichter am Körper oder Fahrrad anbringen oder auch reflektierende Kleidung anbringen, kann auch der Hundehalter seinen Hund schützen.



Neben Sicherheitswesten für Hunde, die bei einem Lichteinfall das Licht reflektieren und den Hund so besser sichtbar machen, kan auch das Leuchthalsband für den Hund in der Dunkelheit für Sichtbarkeit und Schutz sorgen. Einerseits vor anderen Verkehrsteilnehmern, aber auch in Sachen Sichtbarkeit für den Halter selbst.



Geht es beispielsweise zum Spaziergang in der Dämmerung in ein Freilaufgebiet mit Gebüsch, Wiese und Wald ist der Hund so in der Umgebung wesentlich schneller und besser für den Halter zu erkennen.



Leuchthalsbänder für Hunde gibt es in unterschiedlicher Qualität und Materialien. Besonders praktisch und gut geeignet sind jene Leuchthalsbänder, die über einen Akku betrieben und per USB aufladbar sind. Je dicker der sogenannte Leuchtring ist, umso stärker ist in der Regel auch die Leuchtkraft des Halsbands. Das macht den Hund besonders gut sichtbar - auch bei mittellangem oder langem Hundefell.



Damit ist die Leuchtkraft und die Leuchtdauer ein ganz besonderes Kriterium beim Kauf eines Leuchthalsbandes für den Hund. Aber auch Tragekomfort, Wasserdichte und Robustheit spielen eine wichtige Rollen. Denn schließlich ist der Herbst auch für seinen Regen bekannt - und mindestens diesem sollte das Leuchthalsband dauerhaft standhalten.





Das Leuchthalsband sollte für den Hund bequem sitzen. Schließlich wird es als zusätzliches Halsband getragen. Bestenfalls ist die Länge des Halsbands individuell einstellbar. So kann man vor allem bei Hunden mit mittellangem und langem Fell dazu beitragen, dass das Leuchthalsband nicht unter dem Fell verschwindet und damit seine Funktion nicht mehr erfüllen kann.



Als Hundefreunde, die sich sehr gern ausgiebig mit Hundezubehör beschäftigen, finden Sie entsprechende Leuchthalsband Tests und Bewertungen auf der Webseite www.haustiertracker.de. Weiterhin informieren wir ausführlich über GPS Geräte für Hunde und Katzen und Tierregister, die im Fall eines Entlaufens des Haustiers hilfreich sein können.



Kommen Sie und Ihr Vierbeiner gesund und sicher durch Herbst und Winter.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.haustiertracker.de/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Kein Hundehalter möchte es erfahren, doch tagtäglich entlaufen etliche Hunde. Mit einem GPS Gerät für Hunde kann man jedoch Maßnahmen treffen, die es im Fall des Falles einfacher machen, den eigenen Hund zu orten und möglichst rasch wieder zu finden. Wie das geht und welche Geräte empfehlenswert sind erfährst du bei haustiertracker.de.





Dies ist eine Pressemitteilung von

haustiertracker.de

Leseranfragen:

Krantorweg 13, 13503 Berlin

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 26.10.2016 - 15:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1417147

Anzahl Zeichen: 3116

Kontakt-Informationen:

Firma: haustiertracker.de

Ansprechpartner: J. Dreissel

Stadt: Berlin

Telefon: 030 68 40 59 05



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.