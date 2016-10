Netgear stellt die Arlo Pro vor

Die Arlo Pro, die weltweit fortschrittlichste Smart Home Security-Kamera, ist komplett kabellos, bietet HD und ist wetterfest. Sie kommt mit Akku mit Schnelladefunktion, Zweiwege-Audio, verbesserter Nachtsichtfunktion und 130 Grad Weitwinkellinse.

Netgear Arlo Pro (Bildquelle: Netgear)

(firmenpresse) - München, 26.10.2016 - NETGEAR®, Inc. (NASDAQ: NTGR) präsentiert die neue Arlo? Pro kabellose HD-Sicherheitskamera (VMS4X30), eine fortschrittliche und vielseitige Smart Home Security-Kamera. Neue Funktionen umfassen Akkus mit Schnellladefunktion und Zweiwege-Audio. Das neueste Mitglied der Arlo IP-Kamera-Familie ( www.arlo.com/de) ist die erste und einzige wetterfeste kabellose Sicherheitskamera mit 130 Grad Weitwinkellinse.

Die Arlo Pro zeichnet in scharfem HD (720p) auf, verfügt über einen ausdauernden Akku, Zweiwege-Audio und die Smart Siren, eine intelligente Alarm-Sirene mit 100+ Dezibel.

Mit dem neuen Zweiwege-Audio hören Anwender alles, was in und um ihr Haus vor sich geht, können sich mit Kindern und Haustieren unterhalten und Eindringlinge ansprechen. Dank der Bewegungserkennung und der neuen Smart Siren ist es jetzt sehr einfach, Verbrechen zu verhindern, bevor sie passieren.

Die Arlo Pro sieht schick aus und ist sehr kompakt, wodurch sie kaum Platz benötigt. Sie ist kabellos und braucht keine Steckdose für die Stromversorgung. Arlo Pro Kameras können daher einfach und diskret überall platziert werden: inner- und außerhalb des Hauses, im vorderen Eingangsbereich, im Vorgarten, im Kinderzimmer oder im Garten hinter dem Haus.

Neben diesen neuen Funktionen sind bei der Arlo Pro alle Bereiche der kabellosen Kameratechnologie verbessert. Die Innovationen umfassen die Videoaufnahme, die Nachtsichtfunktion und die Aktivitätserkennung. Zudem sorgen einige neue Software-Funktionen für eine bessere Nutzererfahrung der App.

"Die Arlo Pro zeigt, dass wir die innovativsten, intelligentesten und am einfachsten zu nutzenden Smart-Security-Lösungen anbieten, die die Sicherheitsbedürfnisse von Endanwendern und kleinen Unternehmen adressieren", sagt Pat Collins, Senior Vice President von Arlo Products bei NETGEAR. "Die komplett kabellosen Kameras bieten Anwendern eine sehr einfache und leistungsfähige Möglichkeit, ihre Wohnung, ihr Haus oder ihr Geschäft zu überwachen. Mit den neuen Funktionen wie wiederaufladbaren Akkus, Zweiwege-Audio, HD, verbesserter Nachtsichtfunktion, besserer Bewegungserkennung und der Smart Siren eignet sich die Arlo Pro optimal, um Nahestehenden und Wertsachen zu schützen."

100 % kabellos mit Akkus - Das patentierte, 100 % kabellose Design der Arlo Pro umfasst einen ausdauernden Lithium-Ionen-Akku, der schnell in der Kamera oder in der optional erhältlichen Ladestation (fasst 2 Akkus gleichzeitig) geladen werden kann. Zudem kann die Arlo Pro auch kontinuierlich über das beiliegende Netzteil mit Strom versorgt werden, wenn sie in der Nähe einer Steckdose platziert wird.

Gestochen scharfe HD-Videos mit 130 Grad Blickfeld - Dank dem größten Blickwinkel aller kabellosen Kameras, der Aufzeichnung in HD und der Möglichkeit, die Kameras überall drinnen und draußen zu platzieren, bietet die Arlo Pro eine unerreichte Qualität der Videoüberwachung.

Sprechen und Hören - Die Arlo Pro verfügt über ein Zweiwege-Audio, womit Anwender hören können, was inner- und außerhalb ihres Zuhauses passiert. Vom Eingangsbereich über den Garten hinterm Haus bis zum Kinderzimmer können Anwender jetzt hören, Menschen und Haustiere ansprechen und Alarme über Geräusche direkt auf ihrem Smartphone empfangen.

Innovative Nachtsichtfunktion - Die neue RGB-IR Nachtsichttechnologie der Arlo Pro ermöglicht auch in totaler Dunkelheit ausgezeichnete Bilder in scharfem, hochauflösenden HD. Das RGB-IR leuchtet die Szenerie gleichmäßig aus und sorgt für klar erkennbare Details sowohl am Bildrand als auch in größerer Entfernung.

Leistungsstarker Infrarotbewegungssensor - Der integrierte passive Infrarotbewegungssensor der Arlo Pro verfügt über einen Erkennungswinkel von 130 Grad und erkennt Bewegungen bis zu einer Entfernung von 7 Metern.

Neue Funktionen der App und Apple TV® - Die Funktionen der Arlo App sind für eine optimale mobile Nutzererfahrung ausgelegt. Netgear hat alle Aspekte der App für eine intelligentere und einfachere Nutzung optimiert. Mit Smart Arm/Disarm können Anwender jetzt ihre Arlo Kameras automatisch anhand von Regeln oder ihrem Aufenthaltsort ein- und ausschalten. Die Arlo App steht ab sofort auch für Apple TV zur Verfügung. Anwender laden einfach die Arlo App für Apple TV herunter und empfangen daraufhin Benachrichtigungen und Bilder ihrer Kameras direkt auf ihr Apple TV. Die Arlo Kameras können zudem über Plattformen wie IFTTT (If This Then That), Samsung SmartThings® und in Zukunft über viele weitere Plattformen mit anderen Smart-Home-Lösungen verbunden werden.

Intelligente Bewegungserkennung (erst in Zukunft verfügbar) - Im Verlauf dieses Jahres wird Arlo auch dank hochentwickelten Algorithmen des maschinellen Lernens in der Arlo Cloud Objekte intelligent erkennen. Damit verbessert Netgear die Art und Weise, wie Arlo Ereignisse aufnimmt und meldet. Die intelligente Erkennungsanalyse identifiziert Menschen, Autos, Tiere sowie sich bewegende und irrelevante Objekte wie Bäume. Dank dieser Unterscheidung alarmiert die Arlo nur bei den Ereignissen, die wirklich interessant sind.

Verhinderung von Verbrechen mit der Smart Siren - Die Arlo Pro kommt mit neuen Funktionen, die Verbrechen verhindern können, bevor sie verübt werden. Neben dem Zweiwege-Audio verfügt die Basisstation der Arlo Pro über eine sehr laute Sirene, die Eindringlinge mit einem Alarmton von mehr als 100 Dezibel abschreckt. Anwender können dabei die Sirene manuell über die Arlo App aktivieren oder die Sirene automatisch auslösen lassen, sobald eine Bewegung oder ein Geräusch erkannt wurde.

Kostenlose Cloud-Videoaufzeichnung für sieben Tage - Alle Videos, die durch Bewegung und Geräusche ausgelöst werden, werden je sieben Tage während der gesamten Lebensdauer der Kamera kostenlos in der Cloud gespeichert. Anwender können bis zu 5 Arlo Kameras mit ihrem Account verbinden und steuern, ohne das monatliche Kosten anfallen. Selbstverständlich stehen auch optionale Tarife für Systeme mit mehr als 5 Kameras und die sichere Speicherung von Aufnahmen in der Cloud für 14 bzw. 30 Tage zur Verfügung: https://www.arlo.com/de/products/subscription-plans.aspx

Preise und Verfügbarkeit

Das Arlo Pro System (VMS4X30) ist voraussichtlich Ende des vierten Quartals über gängigen Kanäle und den autorisierten Fachhandel zu einem empfohlenen Endverbraucherpreis ab 299 Euro (inkl. 19% MwSt.) erhältlich. Eine Arlo Pro Zusatzkamera ist zu einem empfohlenen Endverbraucherpreis von 199 Euro (inkl. 19% MwSt.) erhältlich.

Die kabellose Arlo und die kabellose Arlo Pro sind mit den jeweiligen Basisstationen kompatibel. Anwender der Arlo können die neue Arlo Pro zu ihrer vorhandenen Basisstation hinzufügen oder ihre vorhandenen Arlo Kameras mit der neuen Arlo Pro Basisstation verbinden.

Weitere Informationen

Bildmaterial zur neuen Arlo Pro können Sie hier herunterladen: https://www.flickr.com/photos/141392585(at)N04/sets/72157673981920640

Ein Video zur Arlo Pro, weitere Informationen zur Arlo Produktfamilie und zur Arlo Community finden Sie hier: http://www.arlo.com/de/

Arlo Pro Accessoires

Die Accessoires für die Arlo Pro sind separat erhältlich und erfordern eine Arlo Pro Kamera.

- Arlo Pro Ladestation (VMA4400C)

Die Arlo Pro Ladestation mit Schnellladefunktion kann gleichzeitig 2 Arlo Pro Akkus aufladen, was die Ladezeit und Kamera-Downtime verkürzt

- Arlo Pro Akku (VMA4400)

Mit einem zusätzlichen 2440 mAh Lithium-Ionen-Akku und dem Schnelladenetzteil ist die Arlo Pro sofort wieder einsatzbereit, ohne das Anwender warten müssen, bis der Akku wieder geladen ist.

- Arlo Pro Silikonhüllen (VMA4200B)

Die leichten Silikonhüllen in Schwarz schützen die Arlo Pro vor den Elementen und sorgen dafür, dass sich die Arlo Pro nahtlos in die Umgebung einfügt.





Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über Netgear Inc.

Netgear (Nasdaq: NTGR) ist ein internationaler Anbieter von Netzwerklösungen für kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatanwender mit Sitz in San Jose (Kalifornien).

Das Produktportfolio umfasst Netzwerk-, Speicher- und Sicherheitslösungen der ProSafe, ReadyNAS und ProSecure Produktfamilien. Für drahtlose Breitband-Kommunikation bietet Netgear Router, Modemrouter, Access Points, Adapter und Karten, die den aktuellen WLAN-Standards entsprechen. Powerline, Voice over IP sowie Multimedia-Produkte garantieren auch Heimanwendern einfache Netzwerklösungen für das Zusammenwachsen von Computer, Telekommunikation und Unterhaltungselektronik.

Netgear entspricht mit seinem vielfach ausgezeichneten Produkt- und Lösungsportfolio Anforderungen an Qualität, Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit, Leistungsstärke und Preis.

Vertrieben werden die Produkte über ein internationales Netzwerk von Distributoren, Fachhandelsgeschäften, Versandhäusern, Online-Anbietern sowie Integratoren und Systemhäusern, die sich über das Partner Solution Programm qualifizieren können. www.netgear.de

