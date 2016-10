Radioeins vom rbb holt Ian McEwan mit seinem neuen Roman "Nussschale" am 4. Dezember nach Berlin - Der Kartenverkauf hat begonnen

(ots) - Deutschlandpremiere mit Radioeins vom rbb: Der

britische Bestsellerautor Ian McEwan kommt am 4. Dezember 2016 nach

Berlin und stellt seinen neuen Roman "Nussschale" vor. Im Großen

Sendesaal des rbb im Haus des Rundfunks präsentiert Radioeins in

Kooperation mit dem Diogenes Verlag die Premierenlesung. Der

Kartenverkauf hat begonnen.



Am 4. Dezember um 19.00 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) spricht Ian McEwan

mit Radioeins-Moderator Knut Elstermann über seinen neuen Roman und

liest daraus vor. Die deutschen Passagen trägt der Schauspieler Wanja

Mues vor.



"Nussschale" erzählt eine Geschichte um List, Mord und Intrigen

aus der Perspektive eines ungeborenen Kindes. Der Leser nimmt am

inneren Monolog des Fötus teil, der Ohrenzeuge eines Mordkomplotts

wird und mit seinen beschränkten Mitteln verhindern will, dass die

eigene Mutter und der Geliebte den Vater töten. Meisterhaft führt der

große britische Autor in seelische Abgründe, garniert mit schwarzem

Humor.



Radioeins überträgt die Lesung am Sonntag, 4. Dezember 2016, ab

19.00 Uhr in voller Länge im Radio und als Video-Livestream auf

www.radioeins.de.



Veranstaltung: Sonntag, 04.12.16 19:00, rbb, Haus des Rundfunks

(HdR),Großer Sendesaal, Masurenallee 8 - 14, 14057

Berlin-Charlottenburg.



Kartenpreise:



EUR 19,00 (ermäßigt), EUR 21,00 zzgl. ggf. VVK-Gebühr erhältlich

im rbb-Shop am Kaiserdamm 80/81, 14057 Berlin, Mo - Fr 10.00 - 14.00

und 14.30 - 17.00 Uhr, Sa 10.00 - 15.00 Uhr, Tel.: 030 / 97 993 - 84

999, über www.rbb-ticketservice.de, sowie bei allen Vorverkaufskassen

mit CTS-System und an der Tageskasse.



Attraktive Lesungen im Großen Sendesaal des rbb



Radioeins vom rbb lädt Literaturinteressierte seit 2015 in loser

Folge zu attraktiven Lesungen und Gesprächen mit großen Autoren ein,

darunter T.C. Boyle, Umberto Eco, John Irving und Mario Vargas Llosa.









