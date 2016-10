Western China International Expo Center offiziell fertig gestellt und bereit für WCIF

(ots) - Das Western China International

Expo Center wurde Ende August offiziell fertig gestellt. Als

ständiger Austragungsort für die Western China International Fair

werden dort großen Messeveranstaltungen ausgerichtet, außerdem dient

es als Plattform für wichtige kommerzielle und Business-Events.



Das Western China International Expo Center bietet eine

Ausstellungsfläche von 300.000 Quadratmetern, unterteilt in 16 Hallen

und acht Pavillons, darunter 15 reguläre Ausstellungshallen und eine

Multifunktionshalle. Mit Ausnahme der externen Transporthalle sind

alle Pavillons durch überdachte Passagen verbunden. Das Gebäudedesign

des WCIEC (Western China International Expo Center) besteht aus

federballförmigen Tragsäulen aus Stahl, weshalb im Inneren die Sicht

nicht durch Säulen beeinträchtigt ist. Beim Konzept wurde auf

maximale Nutzungseffizienz der Pavillons geachtet, gleichzeitig wurde

beim Bau nur so viel Stahl wie absolut nötig verarbeitet.



Die Messe besteht aus einer Transportverbindungshalle, überdachten

Ausstellungshallen, Konferenzräumen, Büroeinrichtungen, Speiseräumen

sowie einer Tiefgarage und einem Freigelände.



In der Messebranche ist das Western China International Expo

Center ohne Zweifel ein Ass im Ärmel der Messebranche in Chengdu auf

dem umkämpften Markt.



Die Messebranche ist immer globaler ausgerichtet, und Chengdu

wächst mit. Dort wurden bereits verschiedene internationale Messen

und Events ausgerichtet wie beispielsweise das G20-Treffen der

Finanzminister und Zentralbankpräsidenten, die Globale Innovations-

und Unternehmertumsmesse 2016 (Chengdu), die iWorld Expo 2016 sowie



die 22. Weltkonferenz für Streckenentwicklung und nun die 16. Western

China International Fair.



In den vergangenen Jahren, als sich Chengdu als internationaler

Messeveranstalter einen Namen gemacht hat, befand sich der Markt im

Aufwind. Zahlreiche Ausstellungen und Events in globalem Maßstab

haben sich für Chengdu als Austragungsort entschieden, wobei nicht

nur Chengdu zu einem gefragten Ort für renommierte internationale

Messeveranstalter geworden ist.



2017 wird die Internationale Möbelmesse Chengdu mit einem neuen

"Zwei Messen in einer Stadt"-Format die größte Veränderung erfahren,

seit sie ins Leben gerufen wurde. Die 18. Internationale Möbelmesse

Chengdu findet parallel im Western China International Expo Center

und im Chengdu Century City New International Convention & Exhibition

Center auf eine gesamten Ausstellungsfläche von 250.000 Quadratmetern

statt. Dabei ist sie nicht nur die erste Fachmesse in Chengdu mit

einer Ausstellungsfläche von über 200.000 Quadratmetern, sondern auch

das erste Messeprojekt im "Zwei Messen in einer Stadt"-Format.

Außerdem ist es die größte Fachmesse in mittelwestlichen China. Die

Messebranche in Chengdu läutet außerdem die Ära "Zwei Messen in einer

Stadt" ein.



Laut Branchenkennern werden parallel mit der Umsetzung der Pläne

und Strategien für die Entwicklung Westchinas das Potenzial und die

wachsende Nachfrage des westlichen Markts entwickelt und ausgelotet.

So wird in der Region Nachfrage für große internationale Messen

erzeugt, die ihren Weg in die westlichen Regionen Chinas finden.







