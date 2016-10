Einladung der Bundesärztekammer zu der Veranstaltung

"Bekämpfung der Korruption im Gesundheitswesen"

am Samstag, 12. November 2016, in Berlin

(ots) - Liebe Kolleginnen und Kollegen,



im Juni diesen Jahres ist das Gesetz zur Bekämpfung der Korruption

im Gesundheitswesen in Kraft getreten und mit ihm der neue

Straftatbestand der Bestechlichkeit nach § 299a Strafgesetzbuch. Mit

der Neuregelung droht Angehörigen von Heilberufen eine Geld- oder

Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren, wenn sie sich im Zusammenhang

mit der Ausübung ihres Berufes bestechen lassen. Die Ärzteschaft hat

die Gesetzesinitiative von Beginn an begrüßt und sich intensiv in die

parlamentarischen Beratungen eingebracht. Als unzureichend hatte sie

jedoch die zum Teil ungenaue Fassung des Straftatbestands bemängelt

und vor Rechtsunsicherheiten insbesondere für Ärztinnen und Ärzte

gewarnt.



Die Bundesärztekammer wird sich deshalb im Rahmen ihrer Tagung

"Bekämpfung der Korruption im Gesundheitswesen", zu der wir Sie

herzlich einladen, mit den Auswirkungen der gesetzlichen Regelungen

auf die ärztliche Berufsausübung beschäftigen. Dabei werden Ärzte und

Juristen auch anhand konkreter Fallbeispiele diskutieren, welche

Kooperationsformen strafbar sind und welche Formen der Zusammenarbeit

zwischen Heilberufen aber auch zwischen Leistungsanbietern und der

Industrie weiterhin erlaubt bleiben. Die Tagung findet statt



am:Samstag, 12.11.2016

von:10.00 Uhr bis 16.00 Uhr

im:RAMADA Hotel Berlin-Alexanderplatz

Karl-Liebknecht-Straße 32

10178 Berlin



Das Programm der Veranstaltung entnehmen Sie bitte der beigefügten

Anlage.



Bitte teilen Sie uns per E-Mail (presse(at)baek.de) mit, ob Ihnen

eine Teilnahme an unserer Veranstaltung möglich ist.







Pressekontakt:

Alexander DückersSamir Rabbata



Bundesärztekammer

Stabsbereich Politik und Kommunikation

Herbert-Lewin-Platz 1

10623 Berlin



Tel. 030-400456700

Fax. 030-400456707



presse(at)baek.de

www.baek.de



Original-Content von: Bundes?rztekammer, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Bundesärztekammer

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 26.10.2016 - 14:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1417159

Anzahl Zeichen: 2196

Kontakt-Informationen:

Firma: Bundesärztekammer

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 23 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung