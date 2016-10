Die Wissensjagd geht weiter: "Wissen macht Ah!" jetzt mit dritter DVD im Handel

(ots) - Kaum hat "Wissen macht Ah!" mit den ersten beiden

DVDs viele Wissenshungrige begeistert, legt die RC Release Company

nach und bringt ab 11. November eine dritte DVD in den Handel. Unter

dem Motto "Unbekannte Welten" werden wieder thematisch passende

Folgen und Beiträge des WDR-Wissensmagazins für Kinder und

Jugendliche zusammengefasst.



Das beliebte Moderations-Duo Shary und Ralph vermittelt bei

"Wissen macht Ah!" spannende Infos auf unterhaltsame Weise. Ob Mond,

Eiswüste oder Höhle - charmant und einfallsreich führen die beiden

diesmal durch drei komplette Folgen des Formats. Fünf der besten

Beiträge zum Thema aus anderen Episoden sowie zwei passende, bisher

unveröffentlichte Kurz-Clips, sogenannte "Mini Ahs!", komplettieren

die dritte DVD.



"Wissen macht Ah!" ist eine Produktion des WDR Fernsehens und

läuft aktuell von montags bis donnerstags im KiKA und am Wochenende

im Morgenprogramm von Das Erste. 2015 hat die Wissensreihe dort mit

150 Sendeterminen im Jahresdurchschnitt einen Marktanteil von 30

Prozent in der Kernzielgruppe der Sechs- bis Zehnjährigen erreicht

(Quelle: AGF/GfK Fernsehforschung) - zahlreiche Wiederholungen bei

anderen Sendern des ARD-Verbundes nicht mitgerechnet. Das

erfolgreiche Format wurde darüber hinaus schon nach Russland und

Asien verkauft.



Die RC Release Company hat bereits mehrere Veröffentlichungsreihen

zu beliebten WDR-Formaten am Markt etabliert. Seit November 2013

bringt das Tochterunternehmen der WDR mediagroup etwa Themenspecials

zur "Sendung mit der Maus" heraus, zuletzt eine exklusive

Sammleredition in limitierter Auflage. Auch zur "Sendung mit dem

Elefanten" und "Bobo Siebenschläfer" sind mehrere DVDs erhältlich.



Die komplette digitale Pressemappe steht zur Verfügung unter:

http://www.wdr-mediagroup.com/unternehmen/presse/aktuelles





Rezensions- und Verlosungsexemplare sind auf Anfrage erhältlich

bei: presse(at)wdr-mediagroup.com







Original-Content von: WDR mediagroup GmbH, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

WDR mediagroup GmbH

