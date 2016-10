Workshop - Analog Fotografieren - Film lebt!

Film ist wieder im Kommen. Die Rede ist dabei aber nicht von Video, sondern von analogem Fotofilm. Fotografie Kreativ in Frankfurt reagiert auf diese Entwicklung und nimmt zwei Fotokurse zum Thema analoge Fotografie ins Programm 2017 auf.

(firmenpresse) - Nicht zuletzt mit dem Boom der Lomography und Polaroid-Fotografie kommt der Film wieder zurück in die Kameras. Unter dem Motto: Zurück zu den Wurzeln entdecken viele Fotografen wieder den Zauber, den das analoge Fotografieren und selbst entwickeln mit sich bringt.



Die Konzentration und Auseinandersetzung mit dem Motiv ist bei Fotografieren mit Film eine ganz andere als bei der Digitalfotografie. Da es auch wieder immer mehr Hersteller gibt, die mit neuen Filmen auf den Markt kommen, ist es an der Zeit wieder die alten analogen Kameras aus dem Schrank zu holen. Für Neueinsteiger wird es im Programm 2017 einen Schnupperkurs analoge Fotografie sowie einen Fotokurs für Fortgeschrittene geben. Mehr Infos auf der Webseite von Fotografie Kreativ www.fotografiekreativ.de/analoge-fotokurse/

Die Kurse finden in den Seminarräumen von Fotografie Kreativ in Frankfurt statt. Zum Thema Schwarzweiß-Fotografie veranstaltet Fotografie Kreativ außerdem vom 11.11 bis 12.12.2016 eine Fotoausstellung. Hier werden auch selbsthergestellte Abzüge gezeigt.

Informationen zum Kursprogramm, Preisen und Terminen erhält man auf der Webseite: www.fotografiekreativ.de

Dort findet man das gesamte Fotokursprogramm von Fotografie Kreativ, sowie sämtliche andere wichtige Informationen. Es können auch Kameras zur Verfügung gestellt werden.







Fotografie Kreativ bietet seit 2007 Fotokurse und Fotoworkshops für Anfänger und Fortgeschrittene an. Außerdem sind inhouse-Fortbildungen für Unternehmen und deren Mitarbeiter, sowie offene Seminare im Programm.

Die Fotokurse umfassen ein breites Spektrum an Themen für Anfänger und Fortgeschrittene. Neben Tageskurses sind auch Wochenendseminare und die Sommerakademie im Angebot. Einzelworkshops und Kaufberatung runden die Palette ab.

Fotografie Kreativ

Fotografie Kreativ

Nina Czerwenka

Gutleutstr. 322

60327 Frankfurt

http://www.fotografiekreativ.de

Email: info(at)fotografiekreativ

Telefon: 069 61 99 33 49

