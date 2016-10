Neues Hochzeitsangebot auf Aruba : Mit"Neptuns Segen" auf einer Yacht in der Karibik heiraten

(firmenpresse) - Der deutsche Hochzeitsanbieter Aruba Individual bietet ab sofort die Möglichkeit, auf einer Privatyacht im karibischen Meer zu heiraten. Nach der formalen Trauung im Standesamt von Aruba schippert das Brautpaar mit der STREA in den Sonnenuntergang. An Bord geleitet eine konfessionslose Predigerin das Paar bei einer romantischen Hochzeitszeremonie in deutscher Sprache in den Hafen der Ehe. Der Kapitän und ein Deckmitglied fungieren als Trauzeugen, während ein professioneller Fotograf die schönsten Momente des Abends festhält. Auch für die musikalische Untermalung und den Champagner zum Anstoßen sorgt das Arrangement namens "Neptuns Segen". Abgerundet wird das Erlebnis von einem stimmungsvollen Drei-Gänge Dinner an Bord.

Das Pauschalpaket "Neptuns Segen" beinhaltet neben standesamtlicher Trauung und dem dreistündigen Törn auch die privaten Transfers, ein tropisches Hochzeitsbouquet für die Braut und Ansteckblume für den Bräutigam sowie sämtliche Steuern und Gebühren des Staates Aruba, die bei der Eheschließung anfallen. Ebenfalls im Komplettpreis von 3.400 Euro inbegriffen sind die Abwicklung der nötigen Formalitäten zur standesamtlichen Trauung sowie die persönliche Betreuung vor Ort durch die deutsche Hochzeitskoordinatorin Rita Morozow. Die offizielle Heiratsurkunde mit Apostille zur Anerkennung im Heimatland erhält das Brautpaar bereits 2 Tage nach der Trauung.

Mehr zu den Hochzeitspaketen von Aruba Individual auf www.aruba-individual.de/de/p/unsere_vorschlaege/.

Die Hochzeitsinsel Aruba

Die Karibikinsel Aruba liegt nur wenige Kilometer vor der südamerikanischen Küste. Hier treffen karibische Lebensfreude, europäische Standards, unberührte Natur und spannende Attraktionen aufeinander. An den weißen Stränden im Nordwesten reihen sich komfortable Resorts. In der nahen Hauptstadt Oranjestad laden Boutiquen und Geschäfte zum Bummeln ein, während historische Gebäude die multikulturelle Geschichte der Insel widerspiegeln. Auch die wilde Küste im Nordosten hat ihren Charme: Hier treffen hohe Wellen auf raue Klippen und entlegene Sandstrände. Zudem lohnt ein Besuch im Südosten: Im Städtchen San Nicolas kann man typisch arubanisches Leben spüren. Das Inselinnere prägt eine für die Karibik einzigartige Landschaft mit Kakteen, Aloe-Pflanzen und dramatischen Felsformationen. Das wüstenartige Aussehen erklärt sich einfach: Pro Jahr fallen nur 60 Zentimeter Niederschlag pro Quadratmeter. Mehr Informationen unter www.aruba.de





Aruba Individual organisiert Hochzeiten auf Aruba und übernimmt die notwendigen Formalitäten. Aruba Individual ist ein Schwesterunternehmen von Aruba Tours-to-go, einem Anbieter deutschsprachiger Touren auf der Insel. Aruba bildet das A der ABC-Inseln vor der Küste Südamerikas. Die niederländische Karibikinsel lockt mit ganzjährig angenehmen Temperaturen um die 28°C und elf Kilometer langen, weißen Sandstränden vor kristallklarem Wasser. Weitere Informationen bei Aruba Individual unter: www.aruba-individual.de und www.facebook.com/Aruba-individual sowie r.morozow(at)sergat-caribbean.com, Tel. +297-566-5943.

