Die "ADRENALINE Movie Tour" macht exklusiv Station im CineStar /

Im November und Dezember sorgen Weltrekorde und spektakuläre Sportarten für einen echten Adrenalinkick im Kinosaal

(ots) - WingSuit, Enduro Extreme, Kiten, und vieles mehr:

In der Extremsport-Doku "ADRENALINE" geben die Besten der Besten

alles! Im November und Dezember macht die "ADRENALINE Movie Tour" in

den CineStar Kinos Station.



Willkommen in der Welt der Extreme. Wir leben Träume. Und wir

möchten unsere Träume mit dir teilen. Allein vorm Computer sitzen war

gestern. Heute trifft man sich beim Kino-Event des Jahres - der

"ADRENALINE Movie Tour 2016". Sei dabei und hol dir deine jährliche

Dosis Adrenalin ab. Für jeden haben wir das Richtige dabei:

Snowboard, Freeskiing, Kiten, Surfen, Enduro Extreme, BMX,

Motorsport, WingSuit- und B.A.S.E.-Jump. Freu dich auf

Höchstleistungen und Weltrekorde!



Also nicht verpassen, wenn es heißt: Extremsport auf der

Kino-Großleinwand erleben. Eintauchen, abheben und genießen! Außerdem

gibt es Live-Moderation und coole Gewinnspiele mit tollen Preisen wie

einem Satz FALKEN-Reifen, einem NITRO-Snowboard, einem

Fitbit-Fitnessband der TK Techniker Krankenkasse und weiteres!



Werde Teil der "ADRENALINE Movie Tour" und triff dich mit anderen

Sportbegeisterten im Kino! Tauscht Euch aus - mit etwas Glück

berichten die Profi-Sportler aus dem Film sogar LIVE vor Ort im Kino

von ihren genialen Tricks.



Die Standorte:



Konstanz: Dienstag, den 08.11.2016 um 20:00 Uhr

Magdeburg: Mittwoch, den 30.11.2016 um 20:00 Uhr

Berlin Sony Center: Donnerstag, den 01.12.2016 um 20:00 Uhr

Lübeck Stadthalle: Dienstag, den 13.12.2016 um 20:00 Uhr



Der Vorverkauf läuft, die Karten sind an der Kinokasse oder online

unter cinestar.de erhältlich.



FSK 0, Veranstaltung ca. 120 Minuten, der Film wird in der

internationalen Fassung gezeigt ohne Untertitel (Sprache in Deutsch

und Englisch).







