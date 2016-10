Fünf Gründe für eine notariell beurkundete Vorsorgevollmacht / Vermeidung eines gerichtlichen Betreuungsverfahrens und optimale Vorsorge für den Ernstfall

(ots) - Jedermann kann durch Unfall, Krankheit oder Alter

in die Situation kommen, wichtige Angelegenheiten nicht mehr

eigenverantwortlich regeln zu können. Das Gesetz sieht in einem

solchen Fall ein gerichtliches Betreuungsverfahren vor, da es keine

automatische rechtliche Vertretungsbefugnis für Angehörige gibt. Ein

solches Verfahren kann langwierig und teuer werden. Zudem ist nicht

sichergestellt, dass die Person des Betreuers Ihren Wünschen

entspricht. Mit der Errichtung einer Vorsorgevollmacht schaffen Sie

Abhilfe. Die folgenden Gründe sprechen dafür, die Vorsorgevollmacht

notariell beurkunden zu lassen.



1. Individuelle Beratung und Gestaltung



Bei der Beurkundung einer Vorsorgevollmacht erfragt der Notar

Ihren Willen, klärt den Sachverhalt und belehrt über die rechtliche

Tragweite Ihrer Erklärungen. Dies schützt Sie vor Irrtümern. Klare

und eindeutige Formulierungen in der Urkunde geben Ihre individuellen

Bedürfnisse und Wünsche wieder und sorgen für Rechtssicherheit. Bei

der Verwendung eines Formulars wäre dies nicht gewährleistet. "Gerade

vor dem Hintergrund der aktuellen BGH-Rechtsprechung zur inhaltlichen

Ausgestaltung von Vorsorgevollmachten ist die kompetente Beratung bei

der Abfassung der Vollmacht von größter Bedeutung", erläutert Notar

a. D. Dr. Florian Meininghaus, Geschäftsführer der Landesnotarkammer

Bayern.



2. Geschäftsfähigkeit und Identität werden geprüft



Der Notar ist verpflichtet, bei der Beurkundung die

Geschäftsfähigkeit des Vollmachtgebers zu prüfen. "Gerade bei

hochbetagten oder erkrankten Vollmachtgebern hilft dies, spätere

Streitigkeiten über die Wirksamkeit der Vollmacht zu vermeiden", so

Dr. Meininghaus. Auch die Identität des Vollmachtgebers wird geprüft.

Im Rechtsverkehr mit Banken, Behörden oder sonstigen Stellen genießen

beurkundete Vorsorgevollmachten daher besondere Akzeptanz und haben



hohe Beweiskraft.



3. Umfassende Einsatzmöglichkeiten



Nur die beurkundete Vorsorgevollmacht deckt alle Arten von

Rechtsgeschäften bestmöglich ab. Zwar gelten oft keine besonderen

Formvorschriften. Doch im Detail sieht manches anders aus.

"Beispielsweise ist der Abschluss eines Darlehensvertrages durch

einen Bevollmächtigten nur mittels einer beurkundeten

Vorsorgevollmacht möglich", weiß Dr. Meininghaus. Sie eignet sich -

anders als eine privatschriftliche Vollmacht - außerdem für

Grundstücksgeschäfte aller Art.



4. Für Ersatz ist gesorgt



Bei einer beurkundeten Vollmacht kann der Notar angewiesen werden,

den Bevollmächtigten im Falle des Verlustes weitere Ausfertigungen zu

erteilen. Diese haben rechtlich den gleichen Wert wie das Original.

Bei privatschriftlichen Vollmachten hingegen bedeutet der Verlust des

Originals praktisch den Verlust der Vertretungsmöglichkeit. Ist der

Vollmachtgeber zwischenzeitlich geschäftsunfähig, ist die Bestellung

eines Betreuers unumgänglich. "Durch eine notarielle

Vorsorgevollmacht können Sie dieser Gefahr vorbeugen", erklärt Dr.

Meininghaus.



5. Moderate Kosten



Die Kosten einer beurkundeten Vorsorgevollmacht sind moderat. Sie

richten sich vorrangig nach dem Vermögen des Vollmachtgebers. Bei

einem Vermögen von 100.000 Euro fallen für eine umfängliche Vollmacht

beispielsweise maximal 165 Euro nebst Umsatzsteuer und Auslagen an.

Die individuelle rechtliche Beratung durch den Notar sowie die

Entwurfserstellung sind in den Gebühren enthalten. Zum Vergleich:

Allein die jährlichen Gerichtsgebühren für eine Dauerbetreuung im

Vermögensbereich belaufen sich auf mindestens 200 Euro.



Fazit



Eine notarielle Vorsorgevollmacht ist der optimale Weg, um den

Vorsorgefall selbstbestimmt zu regeln. Der Notar kann außerdem für

eine Registrierung der Vorsorgevollmacht beim Zentralen

Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer sorgen, sodass eine schnelle

Auffindbarkeit der bevollmächtigten Person im Ernstfall gewährleistet

ist.







