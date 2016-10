Untersuchung der Debeka: Psyche ist unverändert Hauptgrund für Berufsunfähigkeit

(ots) - Psychische Störungen sind unverändert die Ursache

Nummer eins, wenn Menschen berufsunfähig werden. Das geht aus einer

aktuellen Analyse der Debeka hervor. Dafür hat der fünftgrößte

Lebensversicherer in Deutschland seinen Bestand von etwa 560.000

gegen Berufsunfähigkeit Versicherten ausgewertet. Berücksichtigt

wurden dabei die im vorigen Jahr rund 1.000 neu eingetretenen

Leistungsfälle in der Berufsunfähigkeit. Die drei Hauptgründe: Für

41,7 Prozent waren im Jahr 2015 psychische Störungen Grund für die

Berufsunfähigkeit. Als zweiten Grund führt die Debeka mit 17,4

Prozent den Bewegungsapparat - sprich Rücken, Gelenke, etc. an. Mit

13,6 Prozent waren bösartige und gutartige Tumore der drittgrößte

Anlass, seinem Broterwerb nicht mehr nachkommen zu können.



Die Anzahl psychischer Störungen als Ursache für Berufsunfähigkeit

ist laut Debeka seit Jahren auf einem ähnlich hohen Niveau. Mehr als

51 Millionen Euro Rente zahlte die Debeka im Jahr 2015 insgesamt an

Menschen, die Leistungen aus der Berufsunfähigkeitsversicherung

beziehen. Das sind über eine halbe Million Euro mehr als im Vorjahr.

Empfänger waren 6.320 Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen ihre

Arbeit nicht mehr - oder nur noch eingeschränkt - verrichten konnten.

Davon waren 5.588 Vollinvalide und 732 Teilinvalide.







