FUXTEC Kehrmaschinen für den Winterdienst

Der Winter steht kurz vor der Tür. Wer auf der Suche nach einer Kehrmaschine ist, sollte mal im Online Shop von FUXTEC vorbeischauen. FUXTEC bietet sehr gute Kehrmaschinen zu sehr günstigen Preisen.

(firmenpresse) - Spätestens jedes Wochenende ist es soweit: Sie müssen zu Besen und Schaufel greifen, um die Straße vor Ihrem Anwesen und mitunter auch den Hof zu reinigen. Während Herbst und Winter ist es mitunter sogar öfter nötig, da sich in der kalten Jahreszeit vermehrt Schmutz und Laub ansammeln, die entfernt werden wollen. Schicken Sie mit einer Kehrmaschine von FUXTEC jetzt Ihren Besen in den Ruhestand und machen Sie sich die Arbeit deutlich leichter. Denn dank benzingetriebener Motoren erleichtert Ihnen eine solche Kehrmaschine die Reinigung von Straßen und großen Flächen im Außenbereich deutlich.



Tanken, anlassen und los geht's - Kehrmaschinen für die gründliche Straßenreinigung



Unsere Kehrmaschinen sind nicht nur leistungsstark, sondern darüber hinaus sehr einfach un intuitiv zu bedienen. Sie benötigen keinerlei Erfahrung, um sie innerhalb kürzester Zeit effizient zu nutzen. Eine Kehrmaschine von FUXTEC ist ebenso leicht zu handhaben wie ein Rasenmäher und wird mit handelsüblichem Benzin betankt. Durch den maschinell unterstützen Antrieb und die leicht laufenden Räder in Verbindung mit einer breiten und robusten Kehrwalze reinigen Sie selbst große Flächen mit einer FUXTEC Kehrmaschine nicht nur wesentlich schneller, sondern auch mit weitaus weniger körperlicher Anstrengung.



Unterschiedliche Aufsätze für die multifunktionale Nutzung



Nahezu jede Kehrmaschine aus unserem Sortiment können sie durch die schnelle Montage weiterer Aufsätze auch für andere Zwecke einsetzen. Unter anderem lassen sich die Kehrmaschinen als kraftvolle Schneeschieber einsetzen, mit denen selbst große Menge Schnee innerhalb kürzester Zeit aus dem Weg geschafft werden. So erleichtert Ihnen eine Kehrmaschine von FUXTEC auch den Winterdienst.



Weitere Informationen und Produkte finden Sie unter: fuxtec.de/Kehrmaschine









Der clevere Gartenfreund handelt antizyklisch! Es ist eine einfache Regel, dass Gartengeräte, die im Herbst eingesetzt werden wie z.B. Laubsauger im Frühjahr billiger sind oder Schneeschaufeln im Sommer preisgünstiger. Auch wir handeln als leistungsstarker Anbieter von Gartengeräten wie z.B. Multitool & Motorsensen, Kettensägen, Heckenscheren, Erdlochbohrer, Laubsauger, Rasenmäher, Schneefräsen & Schneeschaufel, Stromerzeuger, Wasserschläuche, Schutzausrüstung, Forstgeräte und vieles mehr, nach diesem Prinzip. Dennoch bieten wir darüber hinaus auch ganzjährig unsere Gartengeräte zu äußerst günstigen Preisen an und dieses ohne Abstriche an die hervorragende Qualität zu machen. So überzeugen unsere Produkte in einschlägigen Garten- und Fachmagazinen vielfach durch ein souveränes Preis- / Leistungsverhältnis in zahlreichen Tests. Unsere Produkte sind durchdacht, werden höchsten Qualitätsansprüchen gerecht (z.B. durch stetiges Qualitätscontrolling während des Produktionsprozesses) und sind auf die Kundenwünsche ausgerichtet. Dieses gilt auch für das reichhaltiger Zubehör und Ersatzteile unserer Gartenartikel. Eine hauseigene Werkstatt für Wartungs- und Reparaturbedürfnisse ist genau so gegeben wie eine langfristige Ersatzteilversorgung.









FUXTEC GmbH

Hohenzollernring 103, 50672 Köln

