Ratgeber gegen Bulimie und Computer-/Internetsucht

Neue Bücher helfen gegen die Ess-Brech-Sucht und gegen Onlinesucht.

(firmenpresse) - Sowohl Ess-Brechsucht (Bulimie) als auch Computer-/Internetsucht gehören zu den häufigsten nicht-stofflichen Abhängigkeiten in Deutschland. Darauf wurde wieder auf dem Deutschen Suchtkongress in Berlin (5.-7.9.2016) hingewiesen. Die Zahlen der Onlinesüchtigen steigen weiter an, während die Zahl der an Essstörungen Leidenden stabil auf hohem Niveau bleibt.

Zwei neue Bücher sollen nun Abhilfe schaffen. Lavario, größter Anbieter von Selbsthilfeprogrammen gegen Sucht im deutschsprachigen Raum, hat nun auch eine Ratgeber gegen Bulimie und ein Buch gegen Onlinesucht / Computerspielsucht im Angebot. Die Titel werden sowohl auf Amazon und Toline als Taschenbücher und E-Books verkauft als auch auf der eigenen Webseite vertrieben.

Im Buch gegen Bulimie geht es zunächst darum, die Auslöser des selbstschädigenden Verhaltens zu erkennen und anders damit umzugehen. Im weiteren Verlauf geht es um die psychologische Aufarbeitung von Kindheit und Jugend und schließlich um die ganz konkrete Verhaltensänderung.

Sofort umsetzbare Tipps gegen die Computersucht / Internetsucht gibt es auch in dem anderen Buch. Auch hier liegt der Fokus aber auf den Hintergründen der Sucht. Lavario erklärt, dass eine dauerhafte Befreiung von der Abhängigkeit nur möglich ist, wenn ungelöste Probleme gelöst werden. Das Buch solle dazu einen wichtigen Beitrag leisten.

Bereits seit fast zehn Jahren bietet Lavario die erfolgreichen Programme gegen Pornosucht, Glücksspielsucht, Alkoholprobleme und auch gegen Binge Eating / Fresssucht an. Parallel dazu können Kunden persönliche Beratung in Anspruch nehmen und auch Hörbücher bestellen. Etliche Youtube-Videos mit Tipps aus der Lavario-Methode sind mittlerweile hunderttausendfach angeklickt worden.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.lavario.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Lavario bietet weltweit Selbsthilfeprogramme gegen Sucht an, als E-Books, Audiobücher, Hilfe per Handy und persönliche Betreuung, in englischer und deutscher Sprache. Hinter Lavario stehen ehemals selber Süchtige, die die Programme zusammen mit Psychotherapeuten entwickelt haben.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Lavario Ltda.

Leseranfragen:

Frank Lavario, lavariomethode(at)ymail.com, Lavario Ltda., Rua dos Ilheus 46, 88010-560 Florianopolis, Brasilien, Tel.: +55 (48) 37337548, http://lavario.de



PresseKontakt / Agentur:

Frank Lavario, lavariomethode(at)ymail.com, Lavario Ltda., Rua dos Ilheus 46, 88010-560 Florianopolis, Brasilien, Tel.: +55 (48) 37337548, http://lavario.de



Datum: 26.10.2016 - 16:57

Sprache: Deutsch

News-ID 1417231

Anzahl Zeichen: 1835

Kontakt-Informationen:

Firma: Lavario Ltda.

Ansprechpartner: Frank Lavario

Stadt: Florianopolis

Telefon: +55 (48) 37337548



Meldungsart: Produktankündigung

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 26.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 68 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung