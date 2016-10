Zulieferindustrie: Positive Erwartungshaltung festigt sich

(PresseBox) - Das Geschäftsklima der deutschen Zulieferer verbessert sich langsam aber stetig. Als Treiber zeigen sich im Oktober allerdings vorrangig die Zukunftserwartungen. Der Saldo der Optimisten und Skeptiker bezogen auf die Entwicklung der nächsten sechs Monate ist im vierten Monat in Folge positiv und erreicht damit das höchste Niveau seit Sommer 2014! Die Bewertung der aktuellen Lage zeigt sich jedoch erst im zweiten Monat in Folge aufwärtsgerichtet, zu früh, um eine stabile Trendwende zu verkünden. Allerdings bewegen sich die Hauptkundengruppen der Zulieferer aktuell lediglich auf Vorjahresniveau oder knapp darüber. Signale, dass das Geschäft spürbar anziehen könnte, liegen noch nicht vor. Die Hoffnungen der Zulieferer haben danach noch keine feste Plattform und können schnell wieder einen Dämpfer erhalten-. Vorsicht ist geboten!

Der Geschäftsklimaindex Zulieferindustrie wird von der Arbeitsgemeinschaft Zulieferindustrie ArGeZ in Zusammenarbeit mit dem Ifo-Institut, München, ermittelt. Er beruht auf der Befragung von rund 600 Unternehmen und deckt die in der Arbeitsgemeinschaft Zulieferindustrie zusammengeschlossenen Branchen Gießerei-Industrie, Kunststoffverarbeitung, Stahl- und Metallverarbeitung, NE-Metall-Industrie, Kautschukindustrie sowie Technische Textilien ab.

Der Chart, mit korrigierten saisonbereinigten Daten, steht zum Download unter www.argez.de zur Verfügung





BDG - Bundesverband der Deutschen Gießerei-Industrie

Datum: 26.10.2016 - 16:08

Sprache: Deutsch

