Personalien bei ARTE

(ots) - Die Mitgliederversammlung von ARTE GEIE, die

heute in Straßburg tagte, hat der Ernennung von Herrn Alexander von

Harling zum neuen Leiter der Hauptabteilung "Wissen" ab dem 1.

Dezember 2016 zugestimmt. Er folgt in dieser Funktion auf Herrn

Markus Nievelstein, der zum ARD-Geschäftsführer der ARTE Deutschland

TV GmbH berufen wurde.



Herr von Harling (48) kann auf eine langjährige Erfahrung in TV-

und multimedialer Programmentwicklung zurückblicken. Seit Januar 2012

war Alexander von Harling Chef des digitalen Kanals EinsPlus. In

dieser Funktion hat er an der Entwicklung und Koordination neuer

multimedialer Programminhalte für ARD und ZDF mitgewirkt. Herr von

Harling ist Absolvent der Deutschen Journalistenschule München. 1998

trat er in den Südwestrundfunk als Hörfunkjournalist ein. 2000

übernahm er die Position des Chefs vom Dienst, anschließend die des

Redaktionsleiters der TV-Sendungen "ARD-Buffet" und "Kaffee oder

Tee".



Die Mitgliederversammlung unterstützt darüber hinaus die Stärkung

der europäischen und internationalen Entwicklung von ARTE durch die

Schaffung einer Hauptabteilung "Generalsekretariat und europäische

Entwicklung". Sie wird künftig folgende Bereiche umfassen: die

Präsidiumsarbeit und die institutionellen Beziehungen, die

Koordinierung der Gremienarbeit, die strategische Planung und die

interne Kommunikation sowie die Weiterentwicklung von ARTE Europe,

die Steuerung anderer europäischer Projekte und die Koordination der

Beziehungen zu den Partnersendern. Die Mitgliederversammlung von ARTE

GEIE hat Frau Marysabelle Cote (32) zur Leiterin dieser neuen

Hauptabteilung mit Wirkung zum 1. Januar 2017 ernannt. Seit 2013 war

Frau Cote Leiterin der Abteilung "Präsidium und Koordinierung" von

ARTE G.E.I.E. Frau Cote absolvierte einen Master in europäischen

Beziehungen am Institut d'Etudes politiques de Strasbourg sowie einen



Magister in Geschichte an der Universität Lyon 2.



Die Mitgliederversammlung von ARTE besteht aus sechs deutschen und

sechs französischen Mitgliedern. Die deutschen Mitglieder sind:



Dr. Thomas BELLUT, Stellvertretender Vorsitzender der

Mitgliederversammlung, Intendant des ZDF



Lutz MARMOR, Intendant des Norddeutschen Rundfunks



Tom BUHROW, Intendant des Westdeutschen Rundfunks



Prof. Thomas KLEIST, Intendant des Saarländischen Rundfunks



Peter WEBER, Leiter des Justiziariats beim ZDF



Dr. Frank-Dieter FREILING, Leiter der Hauptabteilung

Internationale Angelegenheiten beim ZDF



Die französischen Mitglieder sind:



Nicolas SEYDOUX, Vorsitzender der Mitgliederversammlung,

Vorsitzender des Aufsichtsrates von Gaumont



Martin ADJARI, Direktor der Behörde für Medien und

Kulturwirtschaft, Ministerium für Kultur und Kommunikation



Pierre-Olivier CHOTARD, Portfoliomanager bei der französischen

Agentur für Staatsbeteiligungen APE, Ministerium für Finanzen



Frédérique BREDIN, Generaldirektorin der staatlichen französischen

Filmförderungsanstalt CNC (Centre national du cinéma et de l'image

animée)



Véronique CAYLA, Präsidentin von ARTE France







