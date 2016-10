Wulff Aengevelt: „Brexit: Die immobilienwirtschaftliche Uhr tickt!“

Dr. Wulff Aengevelt, geschäftsführender Gesellschafter AENGEVELT IMMOBILIEN

(firmenpresse) - Mit Ankündigung der britischen Premierministerin Theresa May, spätestens bis Ende März 2017 das britische EU-Austrittsverfahren einzuleiten, ist für Unternehmen, die eine Standortverlagerung von London in eine kontinentale EU-Metropole prüfen bzw. planen, die Zeit für immobilienwirtschaftliche Entscheidungen gekommen.



Hierbei handelt es sich keineswegs um einen „Frühstart“. Vielmehr entspricht das Zeitfenster von nunmehr noch 29 Monaten bis zum Austritt Großbritanniens dem PLanungs- und Realisierungszeitraum bedarfsgerechter Projektentwicklungen. Gerade im Falle großflächiger Standortverlagerungen z.B. eines Headquarters mit hohem vier- bis fünfstelligen Flächenbedarf ziehen Nutzer oftmals auf ihre spezifischen Bedürfnisse abgestimmte Neubauprojekte Lösungen im Bestand vor, sofern es hier überhaupt bedarfs- und zugleich marktgerechte Angebote gibt.



Entsprechend müssen jetzt konkrete Standortentscheidungen vorbereitet und getroffen werden, um dann ausgewiesene Immobilienexperten vor Ort mit der Transparentmachung des jeweiligen Marktangebotes inkl. möglicher Neubauprojekte gemäß des individuellen Suchprofils zu beauftragen. Nur so kann ein zeitnaher Auswahl- und Verhandlungsprozess gestartet und die Bezugsfähigkeit am neuen Standort bis Ende März 2019 sichergestellt werden.



Parallel gilt es, zur Kostenoptimierung auch in London jetzt seine immobilienwirtschaftliche Betriebssituation fachlich überprüfen zu lassen, um z.B. Fristen für den Widerspruch automatischer Vertragsverlängerungen und/oder Optionen bzw. für Vertragskündigungen ohne Inkaufnahme überflüssiger Überhangszeiten einzuhalten.



Viele Unternehmen, insbesondere ohne eigenes ausgewiesenes Immobilien-Knowhow, sind sich oftmals der langen Vorlaufzeiten für Projektrealisierungen nicht bewusst und sollten auch aus diesem Grund frühzeitig Immobilien-Dienstleister in ihre Standortdispositionen einbeziehen. Denn eines steht fest: Kurzfristige, unter Zwang und Zeitdruck getroffene Kauf- oder Anmietungsentscheidungen bieten selten die beste Lösung, sondern sind in der Regel suboptimal und teuer! Und das gilt auch für Vertager und just-in-time-Kontrahenten.





http://www.aengevelt.com



AENGEVELT IMMOBILIEN, gegründet 1910, ist mit rd. 125 Mitarbeitern an den Standorten Düsseldorf (Stammhaus), Berlin, Frankfurt/M., Leipzig, Magdeburg und Dresden einer der größten und erfahrensten Immobilien-Dienstleister Deutschlands und bietet seinen Kunden zusammen mit seinen Partnernetzwerken DIP – Deutsche Immobilien-Partner und IPP International Property Partners bundesweit und international eine umfassende kundenindividuelle Betreuung in den Marktsegmenten Büro, Einzelhandel, Logistik, Hotel und Wohnen.



Das Unternehmen begleitet und berät seine Kunden auf Basis seines umfangreichen wissenschaftlichen Immobilien-Research auf der gesamten Wertschöpfungsstrecke ihrer Liegenschaften – vom Einkauf über Projektinitiierung/-begleitung, Vermietung etc. bis hin zum Exit/Verkauf.



Ergebnis 2015: mehr als 125.000 Kundenberatungen und Objektbesichtigungen, ein Transaktionsvolumen aus vermittelten Immobilienverläufen von mehr als € 500 Mio. sowie eine gewerbliche Vermietungsleistung von über 250.000 m².



Hierbei lässt AENGEVELT regelmäßig seine Dienstleistungen durch ein unabhängiges Marktforschungsinstitut überprüfen. Das Ergebnis der letzten Befragung sind wiederum Bestnoten hinsichtlich der Kundenzufriedenheit: So würden 99% der Befragten AENGEVELT „auf jeden Fall“ bzw. „evtl.“ wieder als Dienstleister zu nutzen, ebenfalls 99% würden AENGEVELT „auf jeden Fall“ bzw. „evtl.“ Geschäftsfreunden oder Geschäftspartnern empfehlen.



Außerdem wurde AENGEVELT in einer Studie von FOCUS-MONEY als fairster Immobilienmakler ausgezeichnet und als einziger Makler in vier von fünf Kategorien mit „sehr gut“ bewertet (FOCUS-MONEY, Ausgabe 11/2016, 09.03.2016).



Um seinen Kunden eine völlig interessenunabhängige, marktorientierte Fachberatung zu garantieren, ist und bleibt AENGEVELT absolut banken-, versicherungs- und weisungsungebunden und damit frei von Allfinanz- und Konzernstrategien und pflegt zudem ein umfassendes Wertemanagement. Außerdem ist AENGEVELT seit 2008 DIN EN ISO9001: 2008 zertifiziert und gehörte 2010 zu den ersten Unternehmen der deutschen Immobilienwirtschaft, die von der „Initiative Corporate Governance der deutschen Immobilienwirtschaft e.V.“ (ICG) das Zertifikat „ComplianceManagement“ erhalten haben.

Kommentare zur Pressemitteilung