Vortrag: Meisterstück - Die Kunst, Deinen Beruf zu finden

In seinem Vortrag "Meisterstück - Die Kunst, Deinen Beruf zu finden" gibt der Nürnberger Speaker und Bestsellerautor einen besonderen Einblick in die Welt der Berufe.

Jörg Mosler: Leidenschaftlicher Speaker und Autor

(firmenpresse) - "Es ist nicht wichtig was Du alles weißt, sondern was du daraus machst", ist nur einer der Schlüsselsätze die Jörg Mosler seinen Zuhörern an diesem Abend mitgeben wird. Mit seinen 36 Jahren hat der gebürtige Nürnberger beruflich schon viel erlebt. Zu seinen prägendsten Erfahrungen zählt er die 10-jährige Selbständigkeit als Handwerksunternehmer, die er bereits mit 23 Jahren begann. Seine wirkliche Leidenschaft fand Mosler allerdings als Speaker auf der Bühne. Wer seine Vorträge hört, weiß sofort, warum sein Buch den Untertitel "Erfolg wird aus Leidenschaft gemacht" trägt.



Sein Vortrag "Meisterstück - Die Kunst, Deinen Beruf zu finden" richtet sich an Schüler, Studenten, Eltern, Lehrer und Ausbilder. Er soll Bewusstsein und Neugier dafür schaffen, dass Arbeiten viel mehr ist, als ein Mittel zum Geld verdienen. Diese Zielsetzung verfolgt Jörg Mosler nicht mit Statistiken oder Belehrungen, sondern mit Humor, Motivation und purer Leidenschaft. Das es funktioniert, zeigt die Zuhörerstimme einer Lehrerin die den Vortrag wie folgt kommentiert: "Schade, da hätte ich gerne noch länger zugehört" habe ich bis jetzt noch von keinem meiner Schüler gehört. Jörg Mosler hat es mit seinem Vortrag geschafft."



Weitere Kernbereiche des Abends sind Selbstvertrauen und Mut. Insbesondere die jungen Zuhörer werden bestärkt an sich und ihre besonderen Talente und Stärken zu glauben. Eine Erfolgsgrundlage die leider viel zu häufig fehlt, meint Jörg Mosler. Plakative Beispiele und anschauliche Übungen sollen an diesem Abend zeigen, auch in dir steckt etwas Besonderes. Schülerstimmen wie "Es war inspirierend, weil er uns Mut gemacht hat", legen nahe, dass Jörg Mosler auch das gelingen wird.



Der Vortrag findet am 09. Februar im PARKS Nürnberg statt. Eintrittskarten sind über die Veranstaltungshomepage erhältlich.



http://www.joerg-mosler.de



Jörg Mosler - Handwerk neu erleben

Puscherstraße 8, 90411 Nürnberg

