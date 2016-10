Akademische Höchstleistungen im Projektmanagement

GPM vergibt Studienpreis 2016 an drei Nachwuchstalente

(firmenpresse) - Nürnberg, 26. Oktober 2016 - Traditionell zum PM Forum ehrt die GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V. die besten studentischen Abschlussarbeiten im Fachbereich Projektmanagement. Drei Nachwuchstalente nahmen am 18. Oktober den Deutschen Studienpreis Projektmanagement 2016 in Nürnberg entgegen. Die Themen der diesjährigen Bewerbungen spiegeln nicht nur die inhaltlichen Interessen des akademischen Nachwuchses, sondern auch die gegenwärtigen Trends im Projektmanagement wider: "In den letzten Jahren beobachten wir, dass die Bereiche "Agiles Projektmanagement" sowie die Erfolgsfaktoren-Forschung besonders gefragt sind. Mit Blick auf die unterschiedlichen Branchen beschäftigen sich besonders viele Arbeiten mit den Themen Bauindustrie sowie IT", resümiert Prof. Dr. Yvonne Schoper, Juryleitung Deutscher Studienpreis Projektmanagement und Mitglied des Präsidialrates der GPM.

Ob spätere Führungsposition in der Industrie, Hochschul-Professur oder feste Größe in der GPM Community: Die Auszeichnung mit dem Studienpreis der GPM stellt nicht selten das Sprungbrett für eine Karriere im Projektmanagement dar. Auch in diesem Jahr bewarben sich wieder rund zwei Dutzend Absolventen. Aus den durchweg sehr guten Bewerbungen wählte die hochkarätig besetzte Jury je eine herausragende Doktor-, Master- und Bachelorarbeit für den Studienpreis aus.

Projektmanagement-Talente 2016

Welche Faktoren im Unternehmen beeinflussen die Wechselwilligkeit und das Kommunikationsverhalten von Projektmanagern? In seiner Dissertation "Retaining Project Managers and Enforcing Their Voice" verbindet Dr. Bastian Ekrot überzeugend Theorien aus Projektmanagement, Human Ressources und Organisationsverhalten, um aufzuzeigen, wie das Verhalten und die Leistungsfähigkeit von Projektmanagern durch die Arbeitsbedingungen positiv wie negativ beeinflusst werden.

Das Beste aus zwei Welten verbindet Dominic Lindner in seiner Masterarbeit "Agile in the Waterfall World - Koordination von agilen Softwaredienstleistern mit wasserfalltypischen Kunden in großen Softwareprojekten". Er wird für sein Konzept ausgezeichnet, das konservative und agile Methoden zu einem hybriden Prozess kombiniert und damit zu Arbeitsverbesserungen in den dafür angewandten Fallstudien führte.

Um Sein oder Nichtsein geht es in der Bachelorarbeit von Artur Philipp. Was heißt eigentlich "agil"? Und sind Teams zwangsläufig agil, nur weil sie agile Methoden nutzen? Diese Frage verneint seine Arbeit "Maturity Model for Agile Software Development Teams" und stellt stattdessen ein Reifegradmodell vor, das branchen- und fachgebietsübergeifend Agilität in Unternehmen bewerten kann.

Über den Deutschen Studienpreis Projektmanagement

Die GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V. (GPM) verleiht jährlich den "Deutschen Studienpreis Projektmanagement" zur Förderung des Hochschulnachwuchses. Mit dem Preis werden hervorragende wissenschaftliche Abschlussarbeiten mit zukunftsweisenden Ideen oder originellen Lösungen zu Teilbereichen des Projektmanagements ausgezeichnet. Prämiert wird je eine Arbeit aus den Kategorien Dissertation, Master- und Bachelorarbeit. Die Preisträger erhalten eine Urkunde und einen Geldpreis von jeweils 1.000 EUR. Zudem haben sie die Möglichkeit, kostenlos am PM Forum teilzunehmen.





GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e.V.



Die GPM ist der führende Fachverband für Projektmanagement in Deutschland. Mit derzeit über 7.700 Mitgliedern, davon rund 360 Firmenmitglieder, aus allen Bereichen der Wirtschaft, der Hochschulen und der öffentlichen Institutionen bildet die GPM das größte Netzwerk von Projektmanagement-Experten auf dem europäischen Kontinent. Durch die Mitarbeit an internationalen Normen und umfangreiche Angebote zur Aus- und Weiterbildung trägt der Fachverband seit 1979 wesentlich zur Professionalisierung und Weiterentwicklung des Projektmanagements in Deutschland bei. Jährlicher Höhepunkt im Veranstaltungskalender der GPM ist das PM Forum in Nürnberg - mit rund 900 Teilnehmern der wichtigste europäische Fachkongress für Entscheidungs- und Verantwortungsträger im Projektmanagement.



Mehr Informationen über die GPM unter www.gpm-ipma.de

GPM Gesellschaft für Projektmanagement

GPM Gesellschaft für Projektmanagement

GPM Gesellschaft für Projektmanagement

