Walter-Fach-Kraft auf Messe "Zukunft Personal" in Köln

Europas größte Fachmesse für Personalmanagement vom 18.-20. Oktober 2016 / Walter-Fach-Kraft als Unteraussteller der iGZ präsent

Geschäftsführer Reinhold Kraft, Vanessa Kram (Marketing), Horst Ballmaier (Key-Account)

(firmenpresse) - Fulda, 26. Oktober 2016 - Die Firma Walter-Fach-Kraft aus Fulda präsentierte ihre Dienstleistungen drei Tage auf Europas größter Fachmesse für Personalmanagement in Köln.

Es ist fast schon Tradition, dass das Personaldienstleistungsunternehmen Walter-Fach-Kraft auf der Messe "Zukunft Personal" in Köln einen Stand hat, gemeinsam mit der Interessengemeinschaft Zeitarbeit e. V. Dieses Jahr hat sich die Messe zu einem wahren Anziehungspunkt für alle Teilnehmer der Branche, für Experten und das interessierte Publikum entwickelt.

Für Walter-Fach-Kraft standen nicht nur eine Reihe intensiver Gespräche mit Mitbewerbern, Bewerbern und Kunden auf dem Programm, es sind selbst Vertragsanbahnungen gestartet worden, vielmehr zeigten die meisten unserer Besucher, dass die kommende AÜG -Reform unsere Branche nicht aus dem Tritt bringen wird. Vielmehr herrschte ein Konsens vor, wonach die Zeitarbeit an Bedeutung gewinnt. Dies gilt nicht nur im Hinblick auf die Ausweitung der Arbeitnehmerüberlassung selbst, vielmehr auch auf die Erweiterung der angebotenen Dienstleistungen und darüber hinaus gilt dies für die Chance in der Zeitarbeit eine aktive Rolle in der Integration von Flüchtlingen einzunehmen. Auch hier geht Walter Fach Kraft mit gutem Beispiel voran. Wir werden es nicht versäumen auch nächstes Jahr wieder auf der Messe in Köln präsent zu sein.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.walterfachkraft.com



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Zum Unternehmen

Walter-Fach-Kraft ist Spezialist für Personalvermittlung und Arbeitnehmerüberlassung im gewerblichen und kaufmännischen Bereich sowie für Hotellerie und Gastronomie. Was 1997 mit einem Zwei-Mann-Büro in einer "Garage" begann, ist heute ein erfolgreicher Personaldienstleister mit rund 2.000 Mitarbeitern. Flache Hierarchien bei gleichzeitig großer Präsenz mit nahezu 30 Geschäftsstellen in Deutschland, Österreich und Polen zeichnen das inhabergeführte Unternehmen mit Hauptsitz in Fulda aus und sorgen für große Flexibilität und schnelle Reaktionszeiten. Im Mittelpunkt der Unternehmensphilosophie steht der Mensch, denn zufriedene Mitarbeiter bedeuten zufriedene Kunden. Walter-Fach-Kraft ist SCP- und ISO-9001-zertifiziert und Mitglied im Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (IGZ) sowie im Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister (BAP). Weitere Informationen finden Sie unter www.walterfachkraft.de

Dies ist eine Pressemitteilung von

Walter-Fach-Kraft GmbH& Co. KG

PresseKontakt / Agentur:

Walter-Fach-Kraft GmbH & Co. KG

Kristina Ducke

Leipziger Str. 171

36039 Fulda

presse(at)walterfachkraft.com

+49 (0)661 / 250 20-82

http://www.walterfachkraft.com



Datum: 26.10.2016 - 17:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1417256

Anzahl Zeichen: 1541

Kontakt-Informationen:

Firma: Walter-Fach-Kraft GmbH& Co. KG

Ansprechpartner: Vanessa Kram

Stadt: Fulda

Telefon: +49 (0)661 / 25020-81





Diese Pressemitteilung wurde bisher 125 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung