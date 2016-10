Dreifacher Großvater gründet mit seinem jüngsten Sohn ein Internet-Start-Up und überzeugt bekannte Investoren

Mein Name ist Manuel Schulze, ich bin Gründer und CEO der Find Local GmbH. Gemeinsam mit meinem Vater Tobias Schulze habe ich die App “Saya” entwickelt und auf den Markt gebracht.



Vor kurzem haben die bekannte Venture Capital Firma Grazia Equity GmbH und der Müller Medien Verlag aus Nürnberg eine hohe sechsstellige in unser Start-Up investiert. Mittlerweile sind wir von Stuttgart aus nach Berlin und Jakarta expandiert, wo wir ebenfalls bereits Tausende von Nutzern für unsere App begeistern konnten.



Doch was ist Saya eigentlich? Saya ist ein smartes, chatbasiertes Ökosystem mit zwei Hauptfeatures:



Echtzeitfeed aus der Umgebung

Mit Saya kann man auf besonders einfache Art und Weise Fragen an seine Umgebung stellen und im öffentlichen oder privaten Chat miteinander diskutieren. Neben nützlichen Tipps aus der lokalen Community entstehen dabei oft auch interessante Unterhaltungen mit einem hohen Entertainment-Faktor.



Location-based Browser

Saya zeigt die ganze Vielfalt, die eine Stadt zu bieten hat. Man kann durch verschiedene Kategorien (bspw. Events, Restaurants, Jobs, lokaler Einzelhandel, uvm.) browsen und sich inspirieren lassen.



Als junges Start-Up freuen wir uns sehr über jede Unterstützung bei der Steigerung unserer Bekanntheit. Im Folgenden finden Sie unsere Pressemitteilung zum Launch zur freien Verfügung.



Für Rückfragen, Interviews und weitere Informationen stehe ich Ihnen jederzeit telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung.





Viele Grüße,





Manuel Schulze



Saya-App-Logo

(firmenpresse) - Dreifacher Großvater gründet mit seinem jüngsten Sohn ein Internet-Start-Up und überzeugt bekannte Investoren





Was wie ein Märchen klingt, ist in Stuttgart Wirklichkeit geworden. Während andere Großväter ihren Hobbys nachgehen, sich langsam auf den Ruhestand vorbereiten oder ihn bereits genießen, gründet Tobias Schulze, 52, dreifacher Vater und Großvater, ein innovatives Internet-Start-Up.

Dabei hat er sich auf ein Ziel fokussiert: Die Menschen lokal miteinander zu vernetzen. Gemeinsam mit seinem jüngsten Sohn Manuel hat er vor Kurzem die Find Local GmbH gegründet und die App “Saya” entwickelt.



In der kürzlich abgeschlossenen “Public Beta Phase” konnte sich die App bereits in Indonesien viral verbreiten und wird dort von Tausenden Usern täglich genutzt.



Nun soll die App auch in Deutschland bekannt gemacht werden - zunächst in Stuttgart und Berlin. Doch wie kamen Vater und Sohn auf die Idee und was kann die App überhaupt?



“Wir sind der tiefen Überzeugung, dass smarte, chatbasierte Ökosysteme die Zukunft des Internets sind und die Appstore-Economy bald ein Ende finden wird. Anstatt darauf zu warten, dass die Amerikaner die Zukunft entwerfen, haben wir entschieden, selbst die Zukunft zu erfinden!”, berichtet Tobias Schulze mit Leuchten in seinen Augen.



“Unsere App erfüllt dabei zwei menschliche Grundbedürfnisse: Den Austausch mit anderen Menschen aus seiner Umgebung und das Entdecken und Erleben der eigenen, lokalen Welt!” erklärt sein Sohn Manuel weiter.



Die großen Ambitionen des Familien-Start-Ups haben auch bekannte Investoren überzeugt. Grazia Equity, eine der erfahrensten Venture Capital Firmen in Deutschland und der Müller Medien Verlag haben zusammen eine hohe sechsstellige Summe investiert und zeigen sich vor allen Dingen von dem internationalen Potential von Saya überzeugt. Auch im Alter scheint also die erfolgreiche Gründung eines Start-Ups möglich zu sein - das sollte einer alternden deutschen Gesellschaft Hoffnung geben!







Die App ist kostenfrei für Android und iOS verfügbar:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.hoomn.app

iOS: https://itunes.apple.com/de/app/hoomn-connect-local/id985363482?mt=8







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://app-saya.com/press.saya/presskit_deutsch.pdf



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Hinter Saya steht die Find Local GmbH, ein junges Start-Up aus Stuttgart.

Das Team ist in den letzten Monaten stark gewachsen. Was unter dem Namen hoomn mit 2 Gründern begann,hat jetzt schon 25 Mitarbeiter und 3 Offices in Stuttgart, Berlin und Jakarta. Saya ist lokal vor Ort, direkt in der Stadt, die du mit Saya erleben kannst.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Find Local GmbH

Leseranfragen:

Find Local GmbH

Leuschnerstraße 44

70176 Stuttgart

Germany



eMail: manuel.schulze(at)findlocal.gmbh

PresseKontakt / Agentur:

Find Local GmbH

Leuschnerstraße 44

70176 Stuttgart

Germany



Tel: 0176-32922892



eMail: manuel.schulze(at)findlocal.gmbh

Datum: 26.10.2016 - 17:33

Sprache: Deutsch

News-ID 1417258

Anzahl Zeichen: 3956

Kontakt-Informationen:

Firma: Find Local GmbH

Ansprechpartner: Manuel Schulze

Stadt: Stuttgart

Telefon: 017632922892



Meldungsart: Produktankündigung

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 26.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 120 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung