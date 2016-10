Best Ager Experte: So funktioniert Werbung bei Senioren

Werbung nur für 43 Prozent beim Einkauf relevant

Best Ager Experte Alexander Wild

(firmenpresse) - Überlegte Entscheidungen statt spontaner Impulskäufe: Welche Faktoren für das Konsumverhalten von Senioren ausschlaggebend sind, hat eine neue Studie der Commerz Finanz GmbH untersucht. In der europaweiten Befragung "Konsumbarometer 2016" mit 10.500 Teilnehmern wurde der Einfluss von Werbung auf Kaufentscheidungen bei der immer größer werdenden Zielgruppe der Best Ager erforscht. Alexander Wild, Redner und Experte für Seniorenmarketing, stand den Marktforschern dabei beratend zur Seite.

Im Alter haben Senioren wieder Zeit - und diese nutzen sie. Wie die Studie ergeben hat, überlegen sie lange, bevor sie eine Entscheidung zwischen verschiedenen Produkten oder Marken treffen und lassen sich im Einzelhandel vom Verkäufer ausführlich beraten. Eine schrille Werbeanzeige überzeugt sie kaum. Dieses Verhalten kann Alexander Wild nur bestätigen - der erfahrene Redner hat bereits früh erkannt, wie wichtig und konsumstark die Zielgruppe der Best Ager im Zuge des demografischen Wandels wird. Seine 1998 gegründete Online-Community www.feierabend.de ist inzwischen die größte Senioren-Internetplattform dieser Art in Europa und Alexander Wild mit seinen Vorträgen als erfolgreicher Berater im Bereich Marketing für Best Ager gefragt.

Nur 43 Prozent der Teilnehmer gaben bei der Verbraucherbefragung der Commerz Finanz GmbH an, auf Werbung zu achten und davon Kaufentscheidungen abhängig zu machen. Damit diese dennoch die Aufmerksamkeit der Senioren erreicht, muss sie vor allem auf emotionaler Ebene ansprechen, witzig sein oder die Werte der Marke verkörpern. Diese Eigenschaften waren für die Befragten des Konsumbarometers die wichtigsten Kriterien. "Werbung für Best Ager erfordert Kommunikation auf Augenhöhe", erklärt Seniorenexperte Alexander Wild. Statt schrill und laut müsse diese vielmehr informativ und authentisch sein. Denn durch ihr fortgeschrittenes Lebensalter bringt die Generation 50+ viel Erfahrung mit - auch im Umgang mit Werbespots und Anzeigen.

Wichtiger als Werbung ist für die Best Ager jedoch ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. Dafür informieren sie sich überwiegend vor Ort im Laden über verschiedene Angebote und Produkte (83 Prozent) und lassen sich bei größeren Anschaffungen durch einen Verkäufer beraten (61 Prozent). Auch Preisvergleichsportale im Internet werden für Senioren immer wichtiger, diese nutzen inzwischen 74 Prozent. Über die Hälfte der verlässt sich beim Kauf auf die Empfehlung aus dem Bekannten- oder Verwandtenkreis.

In den nächsten Wochen erläutert Seniorenexperte Alexander Wild weitere Ergebnisse aus dem Konsumbarometer. Dann geht es darum, welche Reisen Senioren buchen und worauf es ihnen beim Einkauf von Lebensmitteln oder Bekleidung ankommt.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.5-sterne-redner.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

5 Sterne Redner ist eine Redneragentur für Keynote Speaker aus den Bereichen Führung, Sport, Motivation, Zukunftstrends, Vertrieb und Wirtschaft. Zum Portfolio gehören prominente Redner wie die Profisportler Natalie Geisenberger, Stefan Kuntz und Martin Tomczyk, ebenso wie die Motivationstrainer Nicola Fritze und Richard de Hoop, der Weltmeister im Namen merken Dr. Boris Nikolai Konrad, Zukunftsforscher Sven Gábor Jánszky und Top-Manager und Unternehmer Thomas M. Stein. Darüber hinaus betreut und fördert 5 Sterne Redner auch hoffnungsvolle Nachwuchstalente. www.5-sterne-redner.de

Dies ist eine Pressemitteilung von

5 Sterne Redner

PresseKontakt / Agentur:

5 Sterne Team

Tanja Ohnesorg

Untere Hauptstraße 5

89407 Dillingen/Donau

presse(at)5-sterne-team.de

09071-77035-0

http://www.5-sterne-team.de



Datum: 26.10.2016 - 18:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1417268

Anzahl Zeichen: 3005

Kontakt-Informationen:

Firma: 5 Sterne Redner

Ansprechpartner: Heinrich Kürzeder

Stadt: Dillingen/Donau

Telefon: 09071-77035-0





Diese Pressemitteilung wurde bisher 115 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung