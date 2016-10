Toyota Autohäuser bieten wieder die beste herstellereigene Kfz-Versicherung (FOTO)

Die Toyota Versicherung ist in der Marktstudie AUTOHAUS

VersicherungsMonitor 2016/2017 zum sechsten Mal als bundesweit beste

markengebundene Versicherung gekürt worden.



Das Wichtigste in Kürze:

- Toyota Versicherung in der achten Ausgabe der Studienreihe AUTOHAUS

VersicherungsMonitor bereits zum sechsten Mal als Gesamtsieger

unter den Herstellerversicherungen bestätigt

- Die höchste Zufriedenheit im Kfz-Handel: kontinuierliche

Sonderaktionen tragen zur Pkw-Absatzförderung bei, da integraler

Bestandteil des Toyota Verkaufsprozesses

- Leistungsstärken: Sonderaktionen im Pkw-Bereich, fachliche

Kompetenz und erstklassige Servicebetreuung



Es bleibt dabei: Auch in diesem Jahr kommt die beste

markengebundene Kfz-Versicherung von Toyota, so das Ergebnis der

neuesten Ausgabe der Studie AUTOHAUS VersicherungsMonitor 2016/2017.

Die jährlich mit Unterstützung des TÜV Nord durchgeführte

Marktbefragung ermittelt den Toyota Versicherungsdienst bereits zum

sechsten Mal als Gesamtsieger.



Hinter der Kfz-Versicherung des Toyota Versicherungsdienst (TVD)

steht der Risikoträger Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe

Ltd., einer der größten und leistungsstärksten Risikoträger Asiens.

Im Gegensatz zu anderen Herstellerversicherungen, die mit

unabhängigen Assekuranzpartner kooperieren, handelt es sich beim TVD

um einen herstellerexklusiven Versicherungsservice - mit klarem Fokus

darauf, die Versicherungskompetenz von Toyota zu unterstützen und

weiter auszubauen.



Für den TVD ist die Toyota Versicherung mehr als ein ergänzende

Dienstleistung im Toyota Autohaus, sondern vielmehr ein integraler

Bestandteil des Fahrzeugangebotes: Handel, Toyota Deutschland, Toyota

Kreditbank und Toyota Versicherungsdienst arbeiten daher eng

zusammen. Und dem entsprechen wir mit dem Angebot von



fahrzeugbezogenen Dienstleistungen bis hin zu Mobilitätsangeboten.



Führend in puncto Sondertarife und Specials



Der exklusive Versicherungsservice zahlt sich für die Kunden aus.

Der AUTOHAUS VersicherungsMonitor 2016/2017 hebt als deutliche

Leistungsstärke der Toyota Versicherung die Qualität und Häufigkeit

von Sonderaktionen hervor (in der Note 1,14 über Marktdurchschnitt).



So bietet die Toyota Kfz-Versicherung regelmäßig fahrzeugbezogene

Kfz-Specials an: z. B. die das äußerst attraktive Kombiangebot aus

Versicherung und Finanzierung "Go-Fun-Yourself" für den AYGO, welches

es auch mit Sonderkonditionen für Fahranfänger gibt und das junge

Neukunden für die Marke Toyota gewinnt. Im Angebot sind auch

ausstattungsbezogene Kfz-Specials wie der Sondertarif für das

Sicherheitssystem Toyota Safety Sense. Oder die günstige

Zweitwagenregelung, die besonders Familien einen leichten Zugang

bietet: Unabhängig davon, wo der Erstwagen versichert ist, kann die

Sondereinstufung in SF4 gewährt werden, ohne dass dafür ein freier

Schadenverlauf bereits erworben sein muss. Ganz aktuell wurde mit dem

"Transporter Bonus" ein äußerst maßgeschneidertes Angebot für

Gewerbekunden entwickelt, um auch die gewerbliche Kompetenz der

Autohäuser weiter zu stärken.



Beratung und Angebot im Toyota Autohaus



Welche Sonderaktionen gerade laufen, erfährt der Kunde auf der

Toyota Website im Menüpunkt Versicherung/Kfz-Specials. Empfehlenswert

ist es jedoch, direkt im Toyota Autohaus nach den aktuellen Aktionen

fragen und sich dort den passenden Tarif kalkulieren zu lassen. Z. B.

auch für diejenigen, die zum Wechselstichtag 30. November über einen

Versicherungswechsel für ihr bestehendes Fahrzeug nachdenken.



Zumal neben den guten Konditionen bei der Toyota Versicherung auch

die Betreuungsqualität stimmt. Der AUTOHAUS VersicherungsMonitor

2016/2017 bewertet diese mit Bestnoten, konkret Kompetenz,

Schnelligkeit, Engagement und Mitarbeiterfreundlichkeit.



Branchenführer Toyota Versicherung



Betrachtet man die gesamte, mittlerweile seit acht Jahren laufende

Studienreihe, so ist die Toyota Versicherung mit ihren sechs

Erstplatzierungen mit weitem Abstand tonangebend. In der Studienreihe

benoten fast 1.000 Markenhändler die Leistungen von markengebundenen

Kfz-Versicherungen und deren Risikoträgern sowie unabhängigen

Assekuranzpartnern des Kfz-Handels. Die Bewertung erfolgt an Hand von

30 Einzelkriterien zu Produkten, Services und Qualität der

Zusammenarbeit. In der Auswertung für das Jahr 2016 belegt die Toyota

Versicherung den Spitzenplatz bei 26 von 30 Einzelkriterien. In der

Gesamtnote gibt es eine 1,6; die Durchschnittsnote aller bewerteten

Herstellerversicherungen beträgt 2,26.







